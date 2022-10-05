https://ria.ru/20221005/kredity-1821701124.html

Новикомбанк выдал промышленности 43 млрд рублей льготных кредитов

Новикомбанк выдал промышленности 43 млрд рублей льготных кредитов - РИА Новости, 05.10.2022

Новикомбанк выдал промышленности 43 млрд рублей льготных кредитов

АО АКБ "Новикомбанк" за 9 месяцев текущего года с применением мер господдержки организовал льготное финансирование для промышленности на сумму более 43... РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T14:27

2022-10-05T14:27

2022-10-05T14:27

новикомбанк

экономика

новости компаний - экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/19/1756100456_0:104:3068:1831_1920x0_80_0_0_e380399e10932fbcd8a9d5f0b1da0534.jpg

МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. АО АКБ "Новикомбанк" за 9 месяцев текущего года с применением мер господдержки организовал льготное финансирование для промышленности на сумму более 43 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба банка.В новых экономических условиях правительство оперативно запустило новые программы льготного финансирования и усовершенствовало прежние. В первую очередь банк поддерживает направления по авиа- и судостроению, машиностроению. Цель этих проектов – расширение перечня выпускаемой продукции, модернизация производственных площадок, применение новых технологий. Благодаря финансовой помощи со стороны кредитного учреждения предприятия успешно и в срок выполняют поставленные перед ними задачи."Организация финансирования с использованием мер государственной поддержки – по-прежнему одно из приоритетных направлений работы Новикомбанка. В сложной экономической ситуации это реально работающий инструмент снижения стоимости кредитов и поддержки инвестиционной активности предприятий", – отметила старший вице-президент Новикомбанка Светлана Фадеева.

https://ria.ru/20220920/sotrudnichestvo-1818185427.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

новикомбанк, экономика, новости компаний - экономика