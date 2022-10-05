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Новикомбанк выдал промышленности 43 млрд рублей льготных кредитов - РИА Новости, 05.10.2022
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Новикомбанк выдал промышленности 43 млрд рублей льготных кредитов
Новикомбанк выдал промышленности 43 млрд рублей льготных кредитов - РИА Новости, 05.10.2022
Новикомбанк выдал промышленности 43 млрд рублей льготных кредитов
АО АКБ "Новикомбанк" за 9 месяцев текущего года с применением мер господдержки организовал льготное финансирование для промышленности на сумму более 43... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T14:27
2022-10-05T14:27
новикомбанк
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. АО АКБ "Новикомбанк" за 9 месяцев текущего года с применением мер господдержки организовал льготное финансирование для промышленности на сумму более 43 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба банка.В новых экономических условиях правительство оперативно запустило новые программы льготного финансирования и усовершенствовало прежние. В первую очередь банк поддерживает направления по авиа- и судостроению, машиностроению. Цель этих проектов – расширение перечня выпускаемой продукции, модернизация производственных площадок, применение новых технологий. Благодаря финансовой помощи со стороны кредитного учреждения предприятия успешно и в срок выполняют поставленные перед ними задачи."Организация финансирования с использованием мер государственной поддержки – по-прежнему одно из приоритетных направлений работы Новикомбанка. В сложной экономической ситуации это реально работающий инструмент снижения стоимости кредитов и поддержки инвестиционной активности предприятий", – отметила старший вице-президент Новикомбанка Светлана Фадеева.
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новикомбанк, экономика, новости компаний - экономика
Новикомбанк, Экономика, Новости компаний - Экономика
14:27 05.10.2022
 

Новикомбанк выдал промышленности 43 млрд рублей льготных кредитов

© Фото : Пресс-служба НовикомбанкаНовикомбанк отмечает 28-летие со дня своего основания
Новикомбанк отмечает 28-летие со дня своего основания - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© Фото : Пресс-служба Новикомбанка
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. АО АКБ "Новикомбанк" за 9 месяцев текущего года с применением мер господдержки организовал льготное финансирование для промышленности на сумму более 43 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба банка.
В новых экономических условиях правительство оперативно запустило новые программы льготного финансирования и усовершенствовало прежние. В первую очередь банк поддерживает направления по авиа- и судостроению, машиностроению. Цель этих проектов – расширение перечня выпускаемой продукции, модернизация производственных площадок, применение новых технологий. Благодаря финансовой помощи со стороны кредитного учреждения предприятия успешно и в срок выполняют поставленные перед ними задачи.
"Организация финансирования с использованием мер государственной поддержки – по-прежнему одно из приоритетных направлений работы Новикомбанка. В сложной экономической ситуации это реально работающий инструмент снижения стоимости кредитов и поддержки инвестиционной активности предприятий", – отметила старший вице-президент Новикомбанка Светлана Фадеева.
Новикомбанк - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
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Новикомбанк договорился с ФРП Липецкой области о сотрудничестве
 
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