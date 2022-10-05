Новикомбанк выдал промышленности 43 млрд рублей льготных кредитов
© Фото : Пресс-служба НовикомбанкаНовикомбанк отмечает 28-летие со дня своего основания
© Фото : Пресс-служба Новикомбанка
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. АО АКБ "Новикомбанк" за 9 месяцев текущего года с применением мер господдержки организовал льготное финансирование для промышленности на сумму более 43 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба банка.
В новых экономических условиях правительство оперативно запустило новые программы льготного финансирования и усовершенствовало прежние. В первую очередь банк поддерживает направления по авиа- и судостроению, машиностроению. Цель этих проектов – расширение перечня выпускаемой продукции, модернизация производственных площадок, применение новых технологий. Благодаря финансовой помощи со стороны кредитного учреждения предприятия успешно и в срок выполняют поставленные перед ними задачи.
"Организация финансирования с использованием мер государственной поддержки – по-прежнему одно из приоритетных направлений работы Новикомбанка. В сложной экономической ситуации это реально работающий инструмент снижения стоимости кредитов и поддержки инвестиционной активности предприятий", – отметила старший вице-президент Новикомбанка Светлана Фадеева.
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