https://ria.ru/20221005/krasnov-1821598999.html

Во Вьетнаме генпрокурору России вручили нагрудный знак Хо Ши Мина

Во Вьетнаме генпрокурору России вручили нагрудный знак Хо Ши Мина - РИА Новости, 05.10.2022

Во Вьетнаме генпрокурору России вручили нагрудный знак Хо Ши Мина

Генеральному прокурору России Игорю Краснову вручили в Ханое нагрудный знак первого президента Вьетнама Хо Ши Мина, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T07:25

2022-10-05T07:25

2022-10-05T17:58

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ХАНОЙ, 5 окт - РИА Новости. Генеральному прокурору России Игорю Краснову вручили в Ханое нагрудный знак первого президента Вьетнама Хо Ши Мина, передает корреспондент РИА Новости.Краснов в рамках рабочего визита в Ханой в среду возложил венок к мавзолею первого президента Вьетнама Хо Ши Мина. Главным архитектором мемориального ансамбля был советский архитектор Гарольд Исакович. После возложения венка Краснову был вручен нагрудный знак Хо Ши Мина.Также генпрокурор посетил резиденцию Хо Ши Мина – президентский дворец, Дом на сваях и пагоду на одном столбе.Краснов оставил памятную запись в Книге для почетных гостей.

https://ria.ru/20220930/nagrada-1820602785.html

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игорь краснов, вьетнам, россия, ханой, в мире, общество