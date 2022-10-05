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Во Вьетнаме генпрокурору России вручили нагрудный знак Хо Ши Мина - РИА Новости, 05.10.2022
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Во Вьетнаме генпрокурору России вручили нагрудный знак Хо Ши Мина
Во Вьетнаме генпрокурору России вручили нагрудный знак Хо Ши Мина - РИА Новости, 05.10.2022
Во Вьетнаме генпрокурору России вручили нагрудный знак Хо Ши Мина
Генеральному прокурору России Игорю Краснову вручили в Ханое нагрудный знак первого президента Вьетнама Хо Ши Мина, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T07:25
2022-10-05T17:58
игорь краснов
вьетнам
россия
ханой
в мире
общество
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ХАНОЙ, 5 окт - РИА Новости. Генеральному прокурору России Игорю Краснову вручили в Ханое нагрудный знак первого президента Вьетнама Хо Ши Мина, передает корреспондент РИА Новости.Краснов в рамках рабочего визита в Ханой в среду возложил венок к мавзолею первого президента Вьетнама Хо Ши Мина. Главным архитектором мемориального ансамбля был советский архитектор Гарольд Исакович. После возложения венка Краснову был вручен нагрудный знак Хо Ши Мина.Также генпрокурор посетил резиденцию Хо Ши Мина – президентский дворец, Дом на сваях и пагоду на одном столбе.Краснов оставил памятную запись в Книге для почетных гостей.
https://ria.ru/20220930/nagrada-1820602785.html
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игорь краснов, вьетнам, россия, ханой, в мире, общество
Игорь Краснов, Вьетнам, Россия, Ханой, В мире, Общество
07:25 05.10.2022 (обновлено: 17:58 05.10.2022)
 
Во Вьетнаме генпрокурору России вручили нагрудный знак Хо Ши Мина

Генеральному прокурору России Игорю Краснову вручили в Ханое нагрудный знак Хо Ши Мина

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкГенеральный прокурор РФ Игорь Краснов
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов. Архивное фото
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ХАНОЙ, 5 окт - РИА Новости. Генеральному прокурору России Игорю Краснову вручили в Ханое нагрудный знак первого президента Вьетнама Хо Ши Мина, передает корреспондент РИА Новости.
Краснов в рамках рабочего визита в Ханой в среду возложил венок к мавзолею первого президента Вьетнама Хо Ши Мина. Главным архитектором мемориального ансамбля был советский архитектор Гарольд Исакович. После возложения венка Краснову был вручен нагрудный знак Хо Ши Мина.
Также генпрокурор посетил резиденцию Хо Ши Мина – президентский дворец, Дом на сваях и пагоду на одном столбе.
Краснов оставил памятную запись в Книге для почетных гостей.
Генеральный директор ВГТРК Олег Добродеев - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
30 сентября, 14:54
Гендиректора ВГТРК Добродеева наградили госнаградой Китая
 
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