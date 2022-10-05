https://ria.ru/20221005/krasnov-1821598999.html
Во Вьетнаме генпрокурору России вручили нагрудный знак Хо Ши Мина
Во Вьетнаме генпрокурору России вручили нагрудный знак Хо Ши Мина - РИА Новости, 05.10.2022
Во Вьетнаме генпрокурору России вручили нагрудный знак Хо Ши Мина
Генеральному прокурору России Игорю Краснову вручили в Ханое нагрудный знак первого президента Вьетнама Хо Ши Мина, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T07:25
2022-10-05T07:25
2022-10-05T17:58
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ХАНОЙ, 5 окт - РИА Новости. Генеральному прокурору России Игорю Краснову вручили в Ханое нагрудный знак первого президента Вьетнама Хо Ши Мина, передает корреспондент РИА Новости.Краснов в рамках рабочего визита в Ханой в среду возложил венок к мавзолею первого президента Вьетнама Хо Ши Мина. Главным архитектором мемориального ансамбля был советский архитектор Гарольд Исакович. После возложения венка Краснову был вручен нагрудный знак Хо Ши Мина.Также генпрокурор посетил резиденцию Хо Ши Мина – президентский дворец, Дом на сваях и пагоду на одном столбе.Краснов оставил памятную запись в Книге для почетных гостей.
https://ria.ru/20220930/nagrada-1820602785.html
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игорь краснов, вьетнам, россия, ханой, в мире, общество
Игорь Краснов, Вьетнам, Россия, Ханой, В мире, Общество
07:25 05.10.2022 (обновлено: 17:58 05.10.2022)
Во Вьетнаме генпрокурору России вручили нагрудный знак Хо Ши Мина
Генеральному прокурору России Игорю Краснову вручили в Ханое нагрудный знак Хо Ши Мина