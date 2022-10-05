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Балицкий обратился в МИД России из-за блокировки Украиной КПП в Васильевке - РИА Новости, 05.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221005/kpp-1821723118.html
Балицкий обратился в МИД России из-за блокировки Украиной КПП в Васильевке
Балицкий обратился в МИД России из-за блокировки Украиной КПП в Васильевке - РИА Новости, 05.10.2022
Балицкий обратился в МИД России из-за блокировки Украиной КПП в Васильевке
Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что обратился в МИД РФ с просьбой поднять на уровне ООН вопрос с односторонней блокировкой... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T15:28
2022-10-05T15:28
специальная военная операция на украине
в мире
владимир рогов
россия
киев
оон
запорожская область
евгений балицкий
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что обратился в МИД РФ с просьбой поднять на уровне ООН вопрос с односторонней блокировкой контрольно-пропускного пункта "Васильевка" со стороны Киева."КПП "Васильевка" сегодня с нашей стороны открыт как на въезд, так и на выезд. Со стороны украинского режима переезд сегодня закрыт. Людей не выпускают под разными надуманными предлогами даже в тех случаях, когда люди едут на похороны или к близким родственникам. С этим вопросом я сегодня обратился в наш МИД для того, чтобы он был поднят на уровне ООН, европейских лидеров", - сказал Балицкий в эфире телеканала "Россия 24".Он подчеркнул, что власти региона готовы принять всех, кто хочет приехать в Запорожскую область из Украины.Украинские войска 1 октября нанесли артиллерийский удар по колонне машин с гражданским населением, стоящей у КПП "Васильевка" на выезде в освобожденную часть Запорожской области - погибли 30 человек, еще почти 90 пострадали, сообщал член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
https://ria.ru/20221005/zaporozhe-1821608998.html
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в мире, владимир рогов, россия, киев, оон, запорожская область, евгений балицкий
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Рогов, Россия, Киев, ООН, Запорожская область, Евгений Балицкий
15:28 05.10.2022
 
Балицкий обратился в МИД России из-за блокировки Украиной КПП в Васильевке

Балицкий обратился в МИД России из-за односторонней блокировки Украиной КПП в Васильевке

© РИА Новости / Дмитрий Макеев / Перейти в медиабанкАвтомобили в очереди у контрольно-пропускного пункта "Васильевка" в Запорожской области
Автомобили в очереди у контрольно-пропускного пункта Васильевка в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
Автомобили в очереди у контрольно-пропускного пункта "Васильевка" в Запорожской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что обратился в МИД РФ с просьбой поднять на уровне ООН вопрос с односторонней блокировкой контрольно-пропускного пункта "Васильевка" со стороны Киева.
"КПП "Васильевка" сегодня с нашей стороны открыт как на въезд, так и на выезд. Со стороны украинского режима переезд сегодня закрыт. Людей не выпускают под разными надуманными предлогами даже в тех случаях, когда люди едут на похороны или к близким родственникам. С этим вопросом я сегодня обратился в наш МИД для того, чтобы он был поднят на уровне ООН, европейских лидеров", - сказал Балицкий в эфире телеканала "Россия 24".
Он подчеркнул, что власти региона готовы принять всех, кто хочет приехать в Запорожскую область из Украины.
Украинские войска 1 октября нанесли артиллерийский удар по колонне машин с гражданским населением, стоящей у КПП "Васильевка" на выезде в освобожденную часть Запорожской области - погибли 30 человек, еще почти 90 пострадали, сообщал член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
Российский военнослужащий возле КПП Васильевка в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир РоговРоссияКиевООНЗапорожская областьЕвгений Балицкий
 
 
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