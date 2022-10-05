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Балицкий обратился в МИД России из-за блокировки Украиной КПП в Васильевке
Балицкий обратился в МИД России из-за блокировки Украиной КПП в Васильевке - РИА Новости, 05.10.2022
Балицкий обратился в МИД России из-за блокировки Украиной КПП в Васильевке
Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что обратился в МИД РФ с просьбой поднять на уровне ООН вопрос с односторонней блокировкой... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T15:28
2022-10-05T15:28
2022-10-05T15:28
специальная военная операция на украине
в мире
владимир рогов
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что обратился в МИД РФ с просьбой поднять на уровне ООН вопрос с односторонней блокировкой контрольно-пропускного пункта "Васильевка" со стороны Киева."КПП "Васильевка" сегодня с нашей стороны открыт как на въезд, так и на выезд. Со стороны украинского режима переезд сегодня закрыт. Людей не выпускают под разными надуманными предлогами даже в тех случаях, когда люди едут на похороны или к близким родственникам. С этим вопросом я сегодня обратился в наш МИД для того, чтобы он был поднят на уровне ООН, европейских лидеров", - сказал Балицкий в эфире телеканала "Россия 24".Он подчеркнул, что власти региона готовы принять всех, кто хочет приехать в Запорожскую область из Украины.Украинские войска 1 октября нанесли артиллерийский удар по колонне машин с гражданским населением, стоящей у КПП "Васильевка" на выезде в освобожденную часть Запорожской области - погибли 30 человек, еще почти 90 пострадали, сообщал член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
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Балицкий обратился в МИД России из-за блокировки Украиной КПП в Васильевке
Балицкий обратился в МИД России из-за односторонней блокировки Украиной КПП в Васильевке