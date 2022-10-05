https://ria.ru/20221005/kotin-1821724288.html

Глава украинского "Энергоатома" заявил, что возьмет обязанности главы ЗАЭС

Глава украинского "Энергоатома" заявил, что возьмет обязанности главы ЗАЭС - РИА Новости, 05.10.2022

Глава украинского "Энергоатома" заявил, что возьмет обязанности главы ЗАЭС

Глава украинского "Энергоатома" Петр Котин заявил, что берет на себя выполнение обязанностей гендиректора Запорожской атомной электростанции, а... РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T15:31

2022-10-05T15:31

2022-10-05T15:31

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Глава украинского "Энергоатома" Петр Котин заявил, что берет на себя выполнение обязанностей гендиректора Запорожской атомной электростанции, а администрирование станции, по его словам, перенесено в Киев."В соответствии с действующим законодательством, разрешительными и регламентными документами я принял решение взять на себя выполнение обязанностей генерального директора Запорожской АЭС. Администрирование станции перенесено в Киев с момента похищения генерального директора ЗАЭС Игоря Мурашова. Все дальнейшие решения по работе станции будут приниматься непосредственно в центральном офисе НАЭК "Энергоатом", - говорится в обращении Котина, опубликованном в Telegram-канале "Энергоатома".Он уточнил, что технические вопросы эксплуатации энергоблоков будут по–прежнему решаться техническим персоналом АЭС по согласованию с центральным офисом компании.Ранее гендиректор Запорожской АЭС Игорь Мурашов был выдворен на подконтрольную Украине территорию по обвинению в осуществлении деятельности, направленной на дискредитацию органов власти РФ. Он признался, что передавал Киеву информацию о происходящем на станции, осознавая, что обстрел идет со стороны украинских войск.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.В начале сентября на ЗАЭС прибыла миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором Рафаэлем Гросси. Глава делегации "Росатома" и сотрудники станции провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск. Два сотрудника МАГАТЭ остались на ЗАЭС на постоянной основе. По итогам визита миссии МАГАТЭ опубликовало доклад, в котором подтвердила факт обстрелов ЗАЭС.

https://ria.ru/20221005/zaes-1821654288.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина, энергодар, запорожская аэс