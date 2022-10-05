https://ria.ru/20221005/koronavirus-1821653992.html

В России за сутки госпитализировали 2480 пациентов с COVID-19

В России за сутки госпитализировали 2480 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 05.10.2022

В России за сутки госпитализировали 2480 пациентов с COVID-19

Более 23,7 тысячи новых случаев COVID-19 выявлено в России за сутки, умерли 113 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T12:03

2022-10-05T12:03

2022-10-05T12:03

распространение коронавируса

здоровье - общество

россия

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

общество

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Более 23,7 тысячи новых случаев COVID-19 выявлено в России за сутки, умерли 113 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.По данным штаба, за сутки в стране госпитализированы 2 480 человек, на 18,4% меньше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 29 субъектах, снижение - в 52 регионах, ситуация осталась без изменений в четырех субъектах."Выздоровело за сутки 44 694 человека, или на 1,6% меньше в сравнении с 4 октября 2022 г. Выявлено 23 757 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 113 человек", - говорится в сообщении.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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