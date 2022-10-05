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В России за сутки госпитализировали 2480 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 05.10.2022
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20221005/koronavirus-1821653992.html
В России за сутки госпитализировали 2480 пациентов с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 2480 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 05.10.2022
В России за сутки госпитализировали 2480 пациентов с COVID-19
Более 23,7 тысячи новых случаев COVID-19 выявлено в России за сутки, умерли 113 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T12:03
2022-10-05T12:03
распространение коронавируса
здоровье - общество
россия
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
общество
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Более 23,7 тысячи новых случаев COVID-19 выявлено в России за сутки, умерли 113 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.По данным штаба, за сутки в стране госпитализированы 2 480 человек, на 18,4% меньше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 29 субъектах, снижение - в 52 регионах, ситуация осталась без изменений в четырех субъектах."Выздоровело за сутки 44 694 человека, или на 1,6% меньше в сравнении с 4 октября 2022 г. Выявлено 23 757 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 113 человек", - говорится в сообщении.
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Распространение коронавируса, Здоровье - Общество, Россия, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19, Коронавирусы, Общество
12:03 05.10.2022
 
В России за сутки госпитализировали 2480 пациентов с COVID-19

В России за сутки выявили 23 757 новых случаев COVID-19, умерли 113 человек

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкЛечение больных с COVID-19 в резервном госпитале в АТЦ "Москва"
Лечение больных с COVID-19 в резервном госпитале в АТЦ Москва - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Лечение больных с COVID-19 в резервном госпитале в АТЦ "Москва". Архивное фото
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Более 23,7 тысячи новых случаев COVID-19 выявлено в России за сутки, умерли 113 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
По данным штаба, за сутки в стране госпитализированы 2 480 человек, на 18,4% меньше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 29 субъектах, снижение - в 52 регионах, ситуация осталась без изменений в четырех субъектах.
"Выздоровело за сутки 44 694 человека, или на 1,6% меньше в сравнении с 4 октября 2022 г. Выявлено 23 757 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 113 человек", - говорится в сообщении.
 
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