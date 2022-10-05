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Коронация Карла III состоится 3 июня, пишут СМИ - РИА Новости, 05.10.2022
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Коронация Карла III состоится 3 июня, пишут СМИ
Коронация Карла III состоится 3 июня, пишут СМИ - РИА Новости, 05.10.2022
Коронация Карла III состоится 3 июня, пишут СМИ
Церемония коронации Карла III состоится 3 июня 2023 года в Вестминстерском аббатстве, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники в британском... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T18:56
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карл iii
в мире
великобритания
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Церемония коронации Карла III состоится 3 июня 2023 года в Вестминстерском аббатстве, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники в британском правительстве.Как отмечается, к июню следующего года королю исполнится 74 года, и он станет самым пожилым коронованным монархом в истории Великобритании.Ранее уже сообщалось, что коронация будет представлять собой более скромную версию предыдущих церемоний. Карл III будет коронован вместе с женой, королевой-консортом Камиллой.Королева Великобритании Елизавета II, правившая страной более 70 лет, скончалась 8 сентября в Шотландии в возрасте 96 лет. Принц Чарльз стал королем, взяв имя Карл III, его жена Камилла получила статус королевы-консорта.
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карл iii, в мире, великобритания
Карл III, В мире, Великобритания
18:56 05.10.2022 (обновлено: 19:10 05.10.2022)
 
Коронация Карла III состоится 3 июня, пишут СМИ

Bloomberg: коронация Карла III состоится 3 июня 2023 года в Вестминстерском аббатстве

© AP Photo / Jonathan BradyКороль Великобритании Карл III
Король Великобритании Карл III - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© AP Photo / Jonathan Brady
Король Великобритании Карл III. Архивное фото
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Церемония коронации Карла III состоится 3 июня 2023 года в Вестминстерском аббатстве, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники в британском правительстве.
Как отмечается, к июню следующего года королю исполнится 74 года, и он станет самым пожилым коронованным монархом в истории Великобритании.
Ранее уже сообщалось, что коронация будет представлять собой более скромную версию предыдущих церемоний. Карл III будет коронован вместе с женой, королевой-консортом Камиллой.
Королева Великобритании Елизавета II, правившая страной более 70 лет, скончалась 8 сентября в Шотландии в возрасте 96 лет. Принц Чарльз стал королем, взяв имя Карл III, его жена Камилла получила статус королевы-консорта.
Король Карл III во время аудиенции с премьер-министром Лиз Трасс и членами ее кабинета - РИА Новости, 1920, 02.10.2022
2 октября, 03:36
Times сообщила о "конфликте" Лиз Трасс и Карла III
 
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