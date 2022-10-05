https://ria.ru/20221005/koronatsiya-1821804425.html

Коронация Карла III состоится 3 июня, пишут СМИ

Коронация Карла III состоится 3 июня, пишут СМИ - РИА Новости, 05.10.2022

Коронация Карла III состоится 3 июня, пишут СМИ

Церемония коронации Карла III состоится 3 июня 2023 года в Вестминстерском аббатстве, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники в британском... РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T18:56

2022-10-05T18:56

2022-10-05T19:10

карл iii

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великобритания

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Церемония коронации Карла III состоится 3 июня 2023 года в Вестминстерском аббатстве, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники в британском правительстве.Как отмечается, к июню следующего года королю исполнится 74 года, и он станет самым пожилым коронованным монархом в истории Великобритании.Ранее уже сообщалось, что коронация будет представлять собой более скромную версию предыдущих церемоний. Карл III будет коронован вместе с женой, королевой-консортом Камиллой.Королева Великобритании Елизавета II, правившая страной более 70 лет, скончалась 8 сентября в Шотландии в возрасте 96 лет. Принц Чарльз стал королем, взяв имя Карл III, его жена Камилла получила статус королевы-консорта.

https://ria.ru/20221002/konflikt-1820929663.html

великобритания

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

карл iii, в мире, великобритания