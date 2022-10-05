https://ria.ru/20221005/konkurs-1821679313.html
Школьники из новых субъектов примут участие в конкурсе Якутии
Школьники из новых субъектов примут участие в конкурсе Якутии - РИА Новости, 05.10.2022
Школьники из новых субъектов примут участие в конкурсе Якутии
Школьники ЛНР, ДНР, а также Запорожской и Херсонской областей примут участие во всероссийском патриотическом конкурсе "Смотри, это Россия!", инициированном... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T13:18
2022-10-05T13:18
2022-10-05T13:18
республика саха (якутия)
общество
луганская народная республика
айсен николаев
херсонская область
донецкая народная республика
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ЯКУТСК, 5 окт – РИА Новости. Школьники ЛНР, ДНР, а также Запорожской и Херсонской областей примут участие во всероссийском патриотическом конкурсе "Смотри, это Россия!", инициированном Якутией, заявил глава региона Айсен Николаев на площадке XIV съезда учителей и педагогической общественности."Наша республика стала инициатором федерального проекта "Смотри – это Россия!", в котором за два года приняли участие 6 тысяч команд, более 33 тысяч детей из всех 85 регионов страны. Сейчас начинается новый этап конкурса, и я уверен, что к проекту присоединятся ребята из четырех новых субъектов Российской Федерации. Это станет хорошей возможностью их единения с молодежью всей страны", - сказал Николаев.Кроме того, глава региона рассказал, что в честь 100-летнего юбилея Якутской АССР учредил специальную номинацию.По информации организаторов, в этом году всероссийский конкурс посвящается теме "Гордость моего региона": в видеороликах участники расскажут о выдающихся людях и достижениях своей малой родины. Регистрация для участия в конкурсе продлится до 13 ноября на сайте https://lookitsrussia.ru/registratsiya/. Победителей конкурса определят в декабре по итогам открытого голосования.
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общество, луганская народная республика, айсен николаев, херсонская область , донецкая народная республика
Республика Саха (Якутия), Общество, Луганская Народная Республика, Айсен Николаев, Херсонская область , Донецкая Народная Республика
Школьники из новых субъектов примут участие в конкурсе Якутии
Школьники из новых российских субъектов примут участие в патриотическом конкурсе Якутии
ЯКУТСК, 5 окт – РИА Новости. Школьники ЛНР, ДНР, а также Запорожской и Херсонской областей примут участие во всероссийском патриотическом конкурсе "Смотри, это Россия!", инициированном Якутией, заявил глава региона Айсен Николаев на площадке XIV съезда учителей и педагогической общественности.
"Наша республика стала инициатором федерального проекта "Смотри – это Россия!", в котором за два года приняли участие 6 тысяч команд, более 33 тысяч детей из всех 85 регионов страны. Сейчас начинается новый этап конкурса, и я уверен, что к проекту присоединятся ребята из четырех новых субъектов Российской Федерации. Это станет хорошей возможностью их единения с молодежью всей страны", - сказал Николаев.
Кроме того, глава региона рассказал, что в честь 100-летнего юбилея Якутской АССР учредил специальную номинацию.
По информации организаторов, в этом году всероссийский конкурс посвящается теме "Гордость моего региона": в видеороликах участники расскажут о выдающихся людях и достижениях своей малой родины. Регистрация для участия в конкурсе продлится до 13 ноября на сайте https://lookitsrussia.ru/registratsiya/. Победителей конкурса определят в декабре по итогам открытого голосования.