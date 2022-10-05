https://ria.ru/20221005/kody-1821687378.html
Для новых территорий могут ввести коды 80, 81, 84 и 85 для госномеров
Для новых территорий могут ввести коды 80, 81, 84 и 85 для госномеров - РИА Новости, 05.10.2022
Для новых территорий могут ввести коды 80, 81, 84 и 85 для госномеров
МВД России предлагает ввести новые коды для госномеров для новых территорий, вошедших в состав РФ, соответствующий проект приказа опубликован на федеральном... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T13:46
2022-10-05T13:46
2022-10-05T14:31
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общество
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луганская народная республика
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. МВД России предлагает ввести новые коды для госномеров для новых территорий, вошедших в состав РФ, соответствующий проект приказа опубликован на федеральном портале проектов нормативно-правовых актовВедомство предлагает внести изменения в перечне цифровых кодов, применяемых на государственных регистрационных знаках транспортных средств и другой специальной продукции, необходимой для допуска транспортных средств и их водителей к участию в дорожном движении.Согласно документу, ДНР могут присвоить код 80, ЛНР - 81, Херсонской области - 84, а Запорожской - 85.Кроме того, проектом предлагается исключить из перечня коды 171 и 172. Они использовались на машинах посольств ДНР и ЛНР.Как отмечается в пояснительной записке, реализация приказа не потребует выделения дополнительных средств из федерального бюджета.
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россия, общество, донецкая народная республика, луганская народная республика
Россия, Общество, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика
13:46 05.10.2022 (обновлено: 14:31 05.10.2022)
Для новых территорий могут ввести коды 80, 81, 84 и 85 для госномеров
В новых российских регионах могут ввести коды 80, 81, 84 и 85 для госномеров