Рейтинг@Mail.ru
Для новых территорий могут ввести коды 80, 81, 84 и 85 для госномеров - РИА Новости, 05.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221005/kody-1821687378.html
Для новых территорий могут ввести коды 80, 81, 84 и 85 для госномеров
Для новых территорий могут ввести коды 80, 81, 84 и 85 для госномеров - РИА Новости, 05.10.2022
Для новых территорий могут ввести коды 80, 81, 84 и 85 для госномеров
МВД России предлагает ввести новые коды для госномеров для новых территорий, вошедших в состав РФ, соответствующий проект приказа опубликован на федеральном... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T13:46
2022-10-05T14:31
россия
общество
донецкая народная республика
луганская народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/18/1797989072_0:48:3073:1777_1920x0_80_0_0_8f259d660278880172281656aa44430e.jpg
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. МВД России предлагает ввести новые коды для госномеров для новых территорий, вошедших в состав РФ, соответствующий проект приказа опубликован на федеральном портале проектов нормативно-правовых актовВедомство предлагает внести изменения в перечне цифровых кодов, применяемых на государственных регистрационных знаках транспортных средств и другой специальной продукции, необходимой для допуска транспортных средств и их водителей к участию в дорожном движении.Согласно документу, ДНР могут присвоить код 80, ЛНР - 81, Херсонской области - 84, а Запорожской - 85.Кроме того, проектом предлагается исключить из перечня коды 171 и 172. Они использовались на машинах посольств ДНР и ЛНР.Как отмечается в пояснительной записке, реализация приказа не потребует выделения дополнительных средств из федерального бюджета.
https://ria.ru/20220925/donbass-1819191514.html
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/18/1797989072_564:166:3073:2048_1920x0_80_0_0_517814f2838e2abc919d6ba670abfa79.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, общество, донецкая народная республика, луганская народная республика
Россия, Общество, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика
13:46 05.10.2022 (обновлено: 14:31 05.10.2022)
 
Для новых территорий могут ввести коды 80, 81, 84 и 85 для госномеров

В новых российских регионах могут ввести коды 80, 81, 84 и 85 для госномеров

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкБаннер в Донецке
Баннер в Донецке - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Баннер в Донецке. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. МВД России предлагает ввести новые коды для госномеров для новых территорий, вошедших в состав РФ, соответствующий проект приказа опубликован на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов
Ведомство предлагает внести изменения в перечне цифровых кодов, применяемых на государственных регистрационных знаках транспортных средств и другой специальной продукции, необходимой для допуска транспортных средств и их водителей к участию в дорожном движении.
Согласно документу, ДНР могут присвоить код 80, ЛНР - 81, Херсонской области - 84, а Запорожской - 85.
Кроме того, проектом предлагается исключить из перечня коды 171 и 172. Они использовались на машинах посольств ДНР и ЛНР.
Как отмечается в пояснительной записке, реализация приказа не потребует выделения дополнительных средств из федерального бюджета.
Мужчина голосует на референдуме на избирательном участке в посольстве ДНР в Москве - РИА Новости, 1920, 25.09.2022
25 сентября, 08:00
Донбасс возвращается на свою Родину
 
РоссияОбществоДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала