https://ria.ru/20221005/kody-1821687378.html

Для новых территорий могут ввести коды 80, 81, 84 и 85 для госномеров

Для новых территорий могут ввести коды 80, 81, 84 и 85 для госномеров - РИА Новости, 05.10.2022

Для новых территорий могут ввести коды 80, 81, 84 и 85 для госномеров

МВД России предлагает ввести новые коды для госномеров для новых территорий, вошедших в состав РФ, соответствующий проект приказа опубликован на федеральном... РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T13:46

2022-10-05T13:46

2022-10-05T14:31

россия

общество

донецкая народная республика

луганская народная республика

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. МВД России предлагает ввести новые коды для госномеров для новых территорий, вошедших в состав РФ, соответствующий проект приказа опубликован на федеральном портале проектов нормативно-правовых актовВедомство предлагает внести изменения в перечне цифровых кодов, применяемых на государственных регистрационных знаках транспортных средств и другой специальной продукции, необходимой для допуска транспортных средств и их водителей к участию в дорожном движении.Согласно документу, ДНР могут присвоить код 80, ЛНР - 81, Херсонской области - 84, а Запорожской - 85.Кроме того, проектом предлагается исключить из перечня коды 171 и 172. Они использовались на машинах посольств ДНР и ЛНР.Как отмечается в пояснительной записке, реализация приказа не потребует выделения дополнительных средств из федерального бюджета.

https://ria.ru/20220925/donbass-1819191514.html

россия

донецкая народная республика

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россия, общество, донецкая народная республика, луганская народная республика