https://ria.ru/20221005/kndr-1821849516.html

Зампостпреда России в ООН объяснила ракетные пуски КНДР

Зампостпреда России в ООН объяснила ракетные пуски КНДР - РИА Новости, 05.10.2022

Зампостпреда России в ООН объяснила ракетные пуски КНДР

Ракетные пуски КНДР являются следствием конфронтационной активности США, заявила на заседании СБ ООН зампостпреда РФ при ООН Анна Евстигнеева. РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T23:29

2022-10-05T23:29

2022-10-05T23:29

в мире

анна евстигнеева

россия

сша

корейский полуостров

совет безопасности оон

оон

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ООН, 5 окт – РИА Новости. Ракетные пуски КНДР являются следствием конфронтационной активности США, заявила на заседании СБ ООН зампостпреда РФ при ООН Анна Евстигнеева."В последние месяцы ситуация вокруг Корейского полуострова имеет опасную тенденцию к обострению. США и их союзники в регионе возобновили с августа масштабную военно-тренировочную деятельность", - сказала Евстигнеева.В среду проходит заседание СБ ООН в связи с последним пуском ракеты КНДР."Очевидно, что ракетные пуски Пхеньяна являются следствием проводимой вокруг этой страны недальновидной конфронтационной военной активности Соединенными Штатами Америки, которая бьет как по их же партнерам в регионе, так и по ситуации в Северо-Восточной Азии в целом", - добавила она.

https://ria.ru/20221005/tomas-grinfild-1821844196.html

россия

сша

корейский полуостров

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, анна евстигнеева, россия, сша, корейский полуостров, совет безопасности оон, оон