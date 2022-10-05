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Зампостпреда России в ООН объяснила ракетные пуски КНДР
Зампостпреда России в ООН объяснила ракетные пуски КНДР - РИА Новости, 05.10.2022
Зампостпреда России в ООН объяснила ракетные пуски КНДР
Ракетные пуски КНДР являются следствием конфронтационной активности США, заявила на заседании СБ ООН зампостпреда РФ при ООН Анна Евстигнеева. РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T23:29
2022-10-05T23:29
2022-10-05T23:29
в мире
анна евстигнеева
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совет безопасности оон
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ООН, 5 окт – РИА Новости. Ракетные пуски КНДР являются следствием конфронтационной активности США, заявила на заседании СБ ООН зампостпреда РФ при ООН Анна Евстигнеева."В последние месяцы ситуация вокруг Корейского полуострова имеет опасную тенденцию к обострению. США и их союзники в регионе возобновили с августа масштабную военно-тренировочную деятельность", - сказала Евстигнеева.В среду проходит заседание СБ ООН в связи с последним пуском ракеты КНДР."Очевидно, что ракетные пуски Пхеньяна являются следствием проводимой вокруг этой страны недальновидной конфронтационной военной активности Соединенными Штатами Америки, которая бьет как по их же партнерам в регионе, так и по ситуации в Северо-Восточной Азии в целом", - добавила она.
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россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, анна евстигнеева, россия, сша, корейский полуостров, совет безопасности оон, оон
В мире, Анна Евстигнеева, Россия, США, Корейский полуостров, Совет Безопасности ООН, ООН
Зампостпреда России в ООН объяснила ракетные пуски КНДР
Зампостпреда в ООН Евстигнеева: пуски КНДР — следствие конфронтационной активности США