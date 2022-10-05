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Зампостпреда России в ООН объяснила ракетные пуски КНДР - РИА Новости, 05.10.2022
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Зампостпреда России в ООН объяснила ракетные пуски КНДР
Зампостпреда России в ООН объяснила ракетные пуски КНДР - РИА Новости, 05.10.2022
Зампостпреда России в ООН объяснила ракетные пуски КНДР
Ракетные пуски КНДР являются следствием конфронтационной активности США, заявила на заседании СБ ООН зампостпреда РФ при ООН Анна Евстигнеева. РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T23:29
2022-10-05T23:29
в мире
анна евстигнеева
россия
сша
корейский полуостров
совет безопасности оон
оон
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ООН, 5 окт – РИА Новости. Ракетные пуски КНДР являются следствием конфронтационной активности США, заявила на заседании СБ ООН зампостпреда РФ при ООН Анна Евстигнеева."В последние месяцы ситуация вокруг Корейского полуострова имеет опасную тенденцию к обострению. США и их союзники в регионе возобновили с августа масштабную военно-тренировочную деятельность", - сказала Евстигнеева.В среду проходит заседание СБ ООН в связи с последним пуском ракеты КНДР."Очевидно, что ракетные пуски Пхеньяна являются следствием проводимой вокруг этой страны недальновидной конфронтационной военной активности Соединенными Штатами Америки, которая бьет как по их же партнерам в регионе, так и по ситуации в Северо-Восточной Азии в целом", - добавила она.
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россия
сша
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в мире, анна евстигнеева, россия, сша, корейский полуостров, совет безопасности оон, оон
В мире, Анна Евстигнеева, Россия, США, Корейский полуостров, Совет Безопасности ООН, ООН
23:29 05.10.2022
 
Зампостпреда России в ООН объяснила ракетные пуски КНДР

Зампостпреда в ООН Евстигнеева: пуски КНДР — следствие конфронтационной активности США

© AP Photo / Ahn Young-joonКадры запуска ракеты КНДР во время трансляции новостного выпуска в Сеуле
Кадры запуска ракеты КНДР во время трансляции новостного выпуска в Сеуле - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© AP Photo / Ahn Young-joon
Кадры запуска ракеты КНДР во время трансляции новостного выпуска в Сеуле. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 5 окт – РИА Новости. Ракетные пуски КНДР являются следствием конфронтационной активности США, заявила на заседании СБ ООН зампостпреда РФ при ООН Анна Евстигнеева.
"В последние месяцы ситуация вокруг Корейского полуострова имеет опасную тенденцию к обострению. США и их союзники в регионе возобновили с августа масштабную военно-тренировочную деятельность", - сказала Евстигнеева.
В среду проходит заседание СБ ООН в связи с последним пуском ракеты КНДР.
"Очевидно, что ракетные пуски Пхеньяна являются следствием проводимой вокруг этой страны недальновидной конфронтационной военной активности Соединенными Штатами Америки, которая бьет как по их же партнерам в регионе, так и по ситуации в Северо-Восточной Азии в целом", - добавила она.
Линда Томас-Гринфилд - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
Вчера, 22:39
США не будут безучастными на фоне угроз от КНДР, заявила постпред в ООН
 
В миреАнна ЕвстигнееваРоссияСШАКорейский полуостровСовет Безопасности ООНООН
 
 
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