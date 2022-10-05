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Атомный авианосец США "Рональд Рейган" вернется в Японское море
Атомный авианосец США "Рональд Рейган" вернется в Японское море - РИА Новости, 05.10.2022
Атомный авианосец США "Рональд Рейган" вернется в Японское море
Американский атомный авианосец "Рональд Рейган" вернется в Японское море на фоне ракетных пусков КНДР, передает агентство Ренхап со ссылкой на южнокорейских... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T05:43
2022-10-05T05:43
2022-10-05T06:14
в мире
рональд рейган
сша
японское море
япония
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Американский атомный авианосец "Рональд Рейган" вернется в Японское море на фоне ракетных пусков КНДР, передает агентство Ренхап со ссылкой на южнокорейских военных.Агентство отмечает, что ранее авианосец покинул воды Японского моря после состоявшихся на прошлой неделе учений с участием США, Южной Кореи и Японии.Северная Корея во вторник утром запустила баллистическую ракету, которая пролетела над территорией Японии и упала в Тихом океане. Японские эксперты полагают, что ракета преодолела максимальное за историю подобных пусков КНДР расстояние.На прошлой неделе КНДР также провела несколько ракетных пусков. Все ракеты, предположительно, были баллистическими, высота полета составляла около 50 километров, а дальность - от 300 до 400 километров. Часть из них летела по нестандартной траектории.
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в мире, рональд рейган, сша, японское море, япония
В мире, Рональд Рейган, США, Японское море, Япония
05:43 05.10.2022 (обновлено: 06:14 05.10.2022)
Атомный авианосец США "Рональд Рейган" вернется в Японское море
Атомный авианосец США "Рональд Рейган" вернется в Японское море из-за ракетных пусков КНДР