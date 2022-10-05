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Тридцатиметровые "классики" появились на северо-востоке Москвы - РИА Новости, 06.10.2022
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Тридцатиметровые "классики" появились на северо-востоке Москвы
Тридцатиметровые "классики" появились на северо-востоке Москвы - РИА Новости, 06.10.2022
Тридцатиметровые "классики" появились на северо-востоке Москвы
Разметка детской игры "классики" длиной 30 метров с тремя уровнями сложности появилась в девятом микрорайоне Северного района СВАО в Москве, сообщается в... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-05T17:02
2022-10-06T15:15
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
общество
комплекс городского хозяйства москвы
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Разметка детской игры "классики" длиной 30 метров с тремя уровнями сложности появилась в девятом микрорайоне Северного района СВАО в Москве, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы."Как превратить дорогу в школу и обратно в увлекательное приключение? Нанести на асфальт классики! Так мы поступили в 9 микрорайоне Северного района СВАО. "Разметка" для старинной детской игры появилась между домами по Дмитровскому шоссе, 165. Теперь как дети, так и взрослые редко могут устоять перед желанием пройти "полосу препятствий" длиной 30 метров", - говорится в сообщении.Отмечается, что место для "классиков" выбрали не случайно – в шаговой доступности три школы, детский сад и детская площадка, а сама разметка состоит из трех уровней сложности.
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москва, общество, комплекс городского хозяйства москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Общество, Комплекс городского хозяйства Москвы
17:02 05.10.2022 (обновлено: 15:15 06.10.2022)
 

Тридцатиметровые "классики" появились на северо-востоке Москвы

© Фото : городское хозяйство МосквыРазметка детской игры "классики" длиной 30 метров с тремя уровнями сложности появилась в девятом микрорайоне Северного района СВАО в Москве
Разметка детской игры классики длиной 30 метров с тремя уровнями сложности появилась в девятом микрорайоне Северного района СВАО в Москве - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© Фото : городское хозяйство Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Разметка детской игры "классики" длиной 30 метров с тремя уровнями сложности появилась в девятом микрорайоне Северного района СВАО в Москве, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы.
"Как превратить дорогу в школу и обратно в увлекательное приключение? Нанести на асфальт классики! Так мы поступили в 9 микрорайоне Северного района СВАО. "Разметка" для старинной детской игры появилась между домами по Дмитровскому шоссе, 165. Теперь как дети, так и взрослые редко могут устоять перед желанием пройти "полосу препятствий" длиной 30 метров", - говорится в сообщении.
Отмечается, что место для "классиков" выбрали не случайно – в шаговой доступности три школы, детский сад и детская площадка, а сама разметка состоит из трех уровней сложности.
Благоустройство территории школы и детского сада №1250 в Москве - РИА Новости, 1920, 20.08.2022
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваОбществоКомплекс городского хозяйства Москвы
 
 
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