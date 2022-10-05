https://ria.ru/20221005/klassiki-1821982802.html

Тридцатиметровые "классики" появились на северо-востоке Москвы

Тридцатиметровые "классики" появились на северо-востоке Москвы - РИА Новости, 06.10.2022

Тридцатиметровые "классики" появились на северо-востоке Москвы

Разметка детской игры "классики" длиной 30 метров с тремя уровнями сложности появилась в девятом микрорайоне Северного района СВАО в Москве, сообщается в... РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-05T17:02

2022-10-05T17:02

2022-10-06T15:15

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общество

комплекс городского хозяйства москвы

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Разметка детской игры "классики" длиной 30 метров с тремя уровнями сложности появилась в девятом микрорайоне Северного района СВАО в Москве, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы."Как превратить дорогу в школу и обратно в увлекательное приключение? Нанести на асфальт классики! Так мы поступили в 9 микрорайоне Северного района СВАО. "Разметка" для старинной детской игры появилась между домами по Дмитровскому шоссе, 165. Теперь как дети, так и взрослые редко могут устоять перед желанием пройти "полосу препятствий" длиной 30 метров", - говорится в сообщении.Отмечается, что место для "классиков" выбрали не случайно – в шаговой доступности три школы, детский сад и детская площадка, а сама разметка состоит из трех уровней сложности.

https://ria.ru/20220820/moskva-1811320820.html

москва

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

москва, общество, комплекс городского хозяйства москвы