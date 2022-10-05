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Умер фотограф звезд Дуглас Киркланд - РИА Новости, 05.10.2022
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Культура
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Умер фотограф звезд Дуглас Киркланд
Умер фотограф звезд Дуглас Киркланд - РИА Новости, 05.10.2022
Умер фотограф звезд Дуглас Киркланд
В возрасте 88 лет скончался фотограф Дуглас Киркланд, пишет Deadline. РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T11:19
2022-10-05T11:19
культура
новости культуры
знаменитости
звезды
фотография
мэрилин монро
фрэнк синатра
мик джаггер
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. В возрасте 88 лет скончался фотограф Дуглас Киркланд, пишет Deadline.Он стал известным благодаря портретам крупнейших звезд XX и XXI веков. В объективе его камеры были Мэрилин Монро, Фрэнк Синатра, Мик Джаггер, Энди Уорхол, Элизабет Тейлор, Чарли Чаплин, Анджелина Джоли, Николь Кидман, Леонардо Ди Каприо и Брижит Бардо.Он был специальным фотографом на съемках таких фильмов, как "Бутч Кэссиди и Санденс Кид", "Космическая одиссея 2001 года", "Звуки музыки", "Выбор Софи", "Последний киносеанс", "Скрипач на крыше", "Маккейб и миссис Миллер", "Лихорадка субботнего вечера", "Чужой", "Успеть до полуночи", "Человек дождя", "Великий Гэтсби", "Из Африки", "Титаник" и "Мулен Руж".При этом Киркланд никогда не работал в качестве официального фотографа на съемках. Его работы в основном делались для журналов."Было время, когда мои коллеги снимали в основном на черно-белые камеры с одним фокусным расстоянием. Студии хотели получить определенный тип фотографий, но на таких кадрах нельзя было добиться драматических эффектов или передать суть и эстетику фильма", однако именно этого хотели глянцевые журналы, рассказывал мастер.Киркланд родился в 1934 году в Торонто, в 1957 году переехал в Нью-Йорк и устроился помощником легендарного фотографа Ирвина Пенна. Он стал снимать для разных изданий. Среди них Chemical Week, Business Week и Popular Photography. В 1960 году, когда ему было 26 лет, Дуглас стал штатным фотографом Look. Год спустя спросил Элизабет Тейлор, может ли снять ее портрет и объяснил, что он новичок в журнале. Актриса согласилась, и ее фото стало первой обложкой Киркланда в Look.
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новости культуры, знаменитости, звезды, фотография, мэрилин монро, фрэнк синатра, мик джаггер, энди уорхол (андрей вархола), элизабет тейлор, анджелина джоли (войт), чаплин чарли, николь кидман, леонардо ди каприо, брижит бардо, торонто, нью-йорк (город)
Культура, Новости культуры, Знаменитости, звезды, Фотография, Мэрилин Монро, Фрэнк Синатра, Мик Джаггер, Энди Уорхол (Андрей Вархола), Элизабет Тейлор, Анджелина Джоли (Войт), Чаплин Чарли, Николь Кидман, Леонардо Ди Каприо, Брижит Бардо, Торонто, Нью-Йорк (город)
11:19 05.10.2022
 
Умер фотограф звезд Дуглас Киркланд

Фотограф звезд Дуглас Киркланд умер в 88 лет

© AFP 2022 / Valerie MaconФотограф Дуглас Киркланд
Фотограф Дуглас Киркланд - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© AFP 2022 / Valerie Macon
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. В возрасте 88 лет скончался фотограф Дуглас Киркланд, пишет Deadline.
Он стал известным благодаря портретам крупнейших звезд XX и XXI веков. В объективе его камеры были Мэрилин Монро, Фрэнк Синатра, Мик Джаггер, Энди Уорхол, Элизабет Тейлор, Чарли Чаплин, Анджелина Джоли, Николь Кидман, Леонардо Ди Каприо и Брижит Бардо.
Он был специальным фотографом на съемках таких фильмов, как "Бутч Кэссиди и Санденс Кид", "Космическая одиссея 2001 года", "Звуки музыки", "Выбор Софи", "Последний киносеанс", "Скрипач на крыше", "Маккейб и миссис Миллер", "Лихорадка субботнего вечера", "Чужой", "Успеть до полуночи", "Человек дождя", "Великий Гэтсби", "Из Африки", "Титаник" и "Мулен Руж".
При этом Киркланд никогда не работал в качестве официального фотографа на съемках. Его работы в основном делались для журналов.
"Было время, когда мои коллеги снимали в основном на черно-белые камеры с одним фокусным расстоянием. Студии хотели получить определенный тип фотографий, но на таких кадрах нельзя было добиться драматических эффектов или передать суть и эстетику фильма", однако именно этого хотели глянцевые журналы, рассказывал мастер.
Киркланд родился в 1934 году в Торонто, в 1957 году переехал в Нью-Йорк и устроился помощником легендарного фотографа Ирвина Пенна. Он стал снимать для разных изданий. Среди них Chemical Week, Business Week и Popular Photography. В 1960 году, когда ему было 26 лет, Дуглас стал штатным фотографом Look. Год спустя спросил Элизабет Тейлор, может ли снять ее портрет и объяснил, что он новичок в журнале. Актриса согласилась, и ее фото стало первой обложкой Киркланда в Look.
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