Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска нанесли удар по центру Херсона - РИА Новости, 05.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221005/kherson-1821640282.html
Украинские войска нанесли удар по центру Херсона
Украинские войска нанесли удар по центру Херсона - РИА Новости, 05.10.2022
Украинские войска нанесли удар по центру Херсона
Украинские войска нанесли ракетный удар по гостинице в центре Херсона, сообщила в Telegram-канале служба ГО и ЧС Херсонской области. РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T11:34
2022-10-05T14:21
специальная военная операция на украине
херсон
происшествия
вооруженные силы украины
херсонская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/05/1821683476_0:11:1500:855_1920x0_80_0_0_9b0ce9b8c61a763a35a9bb81f4fb91ba.jpg
ХЕРСОН, 5 окт — РИА Новости. Украинские войска нанесли ракетный удар по гостинице в центре Херсона, сообщила в Telegram-канале служба ГО и ЧС Херсонской области."Ночью 5 октября ВСУ нанесли ракетный удар по херсонской гостинице в центре города, ул. Белинского. Сейчас на месте прилета спасатели занимаются разбором конструкции поврежденного здания", — говорится в сообщении.В результате обстрела погиб один человек, несколько находившихся рядом частных домом разрушены, рассказал РИА Новости сотрудник правоохранительных органов.Собеседник агентства уточнил, что удар, по предварительным данным, нанесли тремя ракетами американской системы HIMARS.Киевский режим регулярно обстреливает Херсон. Так, 30 сентября в результате атаки погиб первый замглавы администрации области по безопасности Алексей Катериничев. Двадцать восьмого сентября украинские военные полностью разрушили здание Политехнического университета. Двадцать пятого при обстреле гостиницы погибли два человека, в том числе бывший депутат Рады Алексей Журавко. Еще один удар, 21 сентября, пришелся по гражданским объектам, в том числе по пожарной части. Одна из ракет попала в причал паромной переправы через Днепр в центре города. Шестнадцатого сентября целью ВСУ стало здание областной администрации, три человека погибли, 13 получили ранения.Утром, 5 октября, Владимир Путин подписан конституционный закон о принятии Херсонской области в состав России на основании проведенного там референдума и обращения руководства региона к Кремлю.
https://radiosputnik.ria.ru/20221004/kherson-1821518411.html
херсон
херсонская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Кадры гостиницы в Херсоне после удара ракетами ВСУ
Удар по гостинице в Херсоне был нанесен, по предварительным данным, 3 ракетами HIMARS, погиб 1 человек, разрушены несколько частных домов рядом, сообщил РИА Новости сотрудник правоохранительных органов
2022-10-05T11:34
true
PT0M19S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/05/1821683476_360:0:1500:855_1920x0_80_0_0_9b7199fd93e4ebd17caf560bce90bdab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
херсон, происшествия, вооруженные силы украины, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Херсон, Происшествия, Вооруженные силы Украины, Херсонская область
11:34 05.10.2022 (обновлено: 14:21 05.10.2022)
 
Украинские войска нанесли удар по центру Херсона

Украинские войска нанесли ракетный удар по гостинице в центре Херсона

© РИА НовостиПоследствия удара по центру Херсона. 5 октября 2022
Последствия удара по центру Херсона. 5 октября 2022
© РИА Новости
Последствия удара по центру Херсона. 5 октября 2022
Читать ria.ru в
ХЕРСОН, 5 окт — РИА Новости. Украинские войска нанесли ракетный удар по гостинице в центре Херсона, сообщила в Telegram-канале служба ГО и ЧС Херсонской области.
"Ночью 5 октября ВСУ нанесли ракетный удар по херсонской гостинице в центре города, ул. Белинского. Сейчас на месте прилета спасатели занимаются разбором конструкции поврежденного здания", — говорится в сообщении.
В результате обстрела погиб один человек, несколько находившихся рядом частных домом разрушены, рассказал РИА Новости сотрудник правоохранительных органов.
Собеседник агентства уточнил, что удар, по предварительным данным, нанесли тремя ракетами американской системы HIMARS.
Киевский режим регулярно обстреливает Херсон. Так, 30 сентября в результате атаки погиб первый замглавы администрации области по безопасности Алексей Катериничев. Двадцать восьмого сентября украинские военные полностью разрушили здание Политехнического университета. Двадцать пятого при обстреле гостиницы погибли два человека, в том числе бывший депутат Рады Алексей Журавко. Еще один удар, 21 сентября, пришелся по гражданским объектам, в том числе по пожарной части. Одна из ракет попала в причал паромной переправы через Днепр в центре города. Шестнадцатого сентября целью ВСУ стало здание областной администрации, три человека погибли, 13 получили ранения.
Утром, 5 октября, Владимир Путин подписан конституционный закон о принятии Херсонской области в состав России на основании проведенного там референдума и обращения руководства региона к Кремлю.
Последствия обстрела Антоновского моста в Херсоне. Кадр видео
Вчера, 17:56В мире
ВСУ выпустили шесть ракет из HIMARS по Антоновскому мосту в Херсоне
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонПроисшествияВооруженные силы УкраиныХерсонская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала