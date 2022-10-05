11:34 05.10.2022 (обновлено: 14:21 05.10.2022)
Украинские войска нанесли удар по центру Херсона
Украинские войска нанесли ракетный удар по гостинице в центре Херсона
© РИА НовостиПоследствия удара по центру Херсона. 5 октября 2022
© РИА Новости
Последствия удара по центру Херсона. 5 октября 2022
ХЕРСОН, 5 окт — РИА Новости. Украинские войска нанесли ракетный удар по гостинице в центре Херсона, сообщила в Telegram-канале служба ГО и ЧС Херсонской области.
"Ночью 5 октября ВСУ нанесли ракетный удар по херсонской гостинице в центре города, ул. Белинского. Сейчас на месте прилета спасатели занимаются разбором конструкции поврежденного здания", — говорится в сообщении.
В результате обстрела погиб один человек, несколько находившихся рядом частных домом разрушены, рассказал РИА Новости сотрудник правоохранительных органов.
Собеседник агентства уточнил, что удар, по предварительным данным, нанесли тремя ракетами американской системы HIMARS.
Киевский режим регулярно обстреливает Херсон. Так, 30 сентября в результате атаки погиб первый замглавы администрации области по безопасности Алексей Катериничев. Двадцать восьмого сентября украинские военные полностью разрушили здание Политехнического университета. Двадцать пятого при обстреле гостиницы погибли два человека, в том числе бывший депутат Рады Алексей Журавко. Еще один удар, 21 сентября, пришелся по гражданским объектам, в том числе по пожарной части. Одна из ракет попала в причал паромной переправы через Днепр в центре города. Шестнадцатого сентября целью ВСУ стало здание областной администрации, три человека погибли, 13 получили ранения.
Утром, 5 октября, Владимир Путин подписан конституционный закон о принятии Херсонской области в состав России на основании проведенного там референдума и обращения руководства региона к Кремлю.