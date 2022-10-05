https://ria.ru/20221005/kherson-1821640282.html

Украинские войска нанесли удар по центру Херсона

Украинские войска нанесли удар по центру Херсона - РИА Новости, 05.10.2022

Украинские войска нанесли удар по центру Херсона

Украинские войска нанесли ракетный удар по гостинице в центре Херсона, сообщила в Telegram-канале служба ГО и ЧС Херсонской области. РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T11:34

2022-10-05T11:34

2022-10-05T14:21

специальная военная операция на украине

херсон

происшествия

вооруженные силы украины

херсонская область

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ХЕРСОН, 5 окт — РИА Новости. Украинские войска нанесли ракетный удар по гостинице в центре Херсона, сообщила в Telegram-канале служба ГО и ЧС Херсонской области."Ночью 5 октября ВСУ нанесли ракетный удар по херсонской гостинице в центре города, ул. Белинского. Сейчас на месте прилета спасатели занимаются разбором конструкции поврежденного здания", — говорится в сообщении.В результате обстрела погиб один человек, несколько находившихся рядом частных домом разрушены, рассказал РИА Новости сотрудник правоохранительных органов.Собеседник агентства уточнил, что удар, по предварительным данным, нанесли тремя ракетами американской системы HIMARS.Киевский режим регулярно обстреливает Херсон. Так, 30 сентября в результате атаки погиб первый замглавы администрации области по безопасности Алексей Катериничев. Двадцать восьмого сентября украинские военные полностью разрушили здание Политехнического университета. Двадцать пятого при обстреле гостиницы погибли два человека, в том числе бывший депутат Рады Алексей Журавко. Еще один удар, 21 сентября, пришелся по гражданским объектам, в том числе по пожарной части. Одна из ракет попала в причал паромной переправы через Днепр в центре города. Шестнадцатого сентября целью ВСУ стало здание областной администрации, три человека погибли, 13 получили ранения.Утром, 5 октября, Владимир Путин подписан конституционный закон о принятии Херсонской области в состав России на основании проведенного там референдума и обращения руководства региона к Кремлю.

https://radiosputnik.ria.ru/20221004/kherson-1821518411.html

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Кадры гостиницы в Херсоне после удара ракетами ВСУ Удар по гостинице в Херсоне был нанесен, по предварительным данным, 3 ракетами HIMARS, погиб 1 человек, разрушены несколько частных домов рядом, сообщил РИА Новости сотрудник правоохранительных органов 2022-10-05T11:34 true PT0M19S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

херсон, происшествия, вооруженные силы украины, херсонская область