https://ria.ru/20221005/kherson-1821613698.html
Путин подписал закон о принятии Херсонской области в состав России
Путин подписал закон о принятии Херсонской области в состав России - РИА Новости, 05.10.2022
Путин подписал закон о принятии Херсонской области в состав России
Президент России Владимир Путин подписал федеральный конституционный закон о принятии Херсонской области в состав РФ и об образовании нового субъекта РФ. РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T09:37
2022-10-05T09:37
2022-10-05T09:56
херсонская область
россия
владимир путин
политика
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный конституционный закон о принятии Херсонской области в состав РФ и об образовании нового субъекта РФ.Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Позже Конституционный суд России признал эти договоры соответствующими Конституции РФ.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , россия, владимир путин, политика
Херсонская область , Россия, Владимир Путин, Политика
09:37 05.10.2022 (обновлено: 09:56 05.10.2022)
Путин подписал закон о принятии Херсонской области в состав России
Президент Путин подписал закон о принятии Херсонской области в состав России