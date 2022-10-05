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Путин подписал закон о ратификации договора о вхождении Херсонщины в Россию - РИА Новости, 05.10.2022
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Путин подписал закон о ратификации договора о вхождении Херсонщины в Россию
Путин подписал закон о ратификации договора о вхождении Херсонщины в Россию - РИА Новости, 05.10.2022
Путин подписал закон о ратификации договора о вхождении Херсонщины в Россию
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, ратифицирующий договор о принятии Херсонской области в состав России. РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T09:34
2022-10-05T09:54
владимир путин
херсонская область
россия
политика
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, ратифицирующий договор о принятии Херсонской области в состав России.Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Позже Конституционный суд России признал эти договоры соответствующими Конституции РФ.Принятие иностранного государства в состав России должно быть оформлено голосованием Госдумы и Совета Федерации по принятию соответствующего конституционного закона и ратификации международного договора, а также заключением Конституционного суда РФ о соответствии договора основному закону, пояснял ранее РИА Новости член комитета Совфеда по конституционному законодательству Александр Башкин.
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владимир путин, херсонская область , россия, политика
Владимир Путин, Херсонская область , Россия, Политика
09:34 05.10.2022 (обновлено: 09:54 05.10.2022)
 
Путин подписал закон о ратификации договора о вхождении Херсонщины в Россию

Путин подписал закон, ратифицирующий договор о вхождении Херсонской области в Россию

© РИА Новости / Павел Быркин / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© РИА Новости / Павел Быркин
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, ратифицирующий договор о принятии Херсонской области в состав России.
Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Позже Конституционный суд России признал эти договоры соответствующими Конституции РФ.
Принятие иностранного государства в состав России должно быть оформлено голосованием Госдумы и Совета Федерации по принятию соответствующего конституционного закона и ратификации международного договора, а также заключением Конституционного суда РФ о соответствии договора основному закону, пояснял ранее РИА Новости член комитета Совфеда по конституционному законодательству Александр Башкин.
Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов голосует на референдуме о присоединении Херсонской области к России - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
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