https://ria.ru/20221005/kherson-1821612867.html
Путин подписал закон о ратификации договора о вхождении Херсонщины в Россию
Путин подписал закон о ратификации договора о вхождении Херсонщины в Россию - РИА Новости, 05.10.2022
Путин подписал закон о ратификации договора о вхождении Херсонщины в Россию
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, ратифицирующий договор о принятии Херсонской области в состав России. РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T09:34
2022-10-05T09:34
2022-10-05T09:54
владимир путин
херсонская область
россия
политика
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, ратифицирующий договор о принятии Херсонской области в состав России.Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Позже Конституционный суд России признал эти договоры соответствующими Конституции РФ.Принятие иностранного государства в состав России должно быть оформлено голосованием Госдумы и Совета Федерации по принятию соответствующего конституционного закона и ратификации международного договора, а также заключением Конституционного суда РФ о соответствии договора основному закону, пояснял ранее РИА Новости член комитета Совфеда по конституционному законодательству Александр Башкин.
https://ria.ru/20221005/svo-1821589204.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, херсонская область , россия, политика
Владимир Путин, Херсонская область , Россия, Политика
09:34 05.10.2022 (обновлено: 09:54 05.10.2022)
Путин подписал закон о ратификации договора о вхождении Херсонщины в Россию
Путин подписал закон, ратифицирующий договор о вхождении Херсонской области в Россию