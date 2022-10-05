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В ДНР, ЛНР и под Харьковом уничтожили более 300 украинских военных - РИА Новости, 05.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221005/kharkov-1821714036.html
В ДНР, ЛНР и под Харьковом уничтожили более 300 украинских военных
В ДНР, ЛНР и под Харьковом уничтожили более 300 украинских военных - РИА Новости, 05.10.2022
В ДНР, ЛНР и под Харьковом уничтожили более 300 украинских военных
Российские подразделения за сутки ликвидировали в Харьковской области, Донецкой и Луганской народных республиках более 300 украинских военных, говорится в... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T15:01
2022-10-05T15:58
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
харьковская область
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Российские подразделения за сутки ликвидировали в Харьковской области, Донецкой и Луганской народных республиках более 300 украинских военных, говорится в сводке Минобороны о ходе специальной военной операции за 5 октября.Потери 14-й механизированной бригады ВСУ в районах Першотравневого и Орлянского Харьковской области составили 15 человек убитыми и до 40 ранеными.На Краснолиманском направлении в районах Дружелюбовки Харьковской области и Редкодуба Донецкой Народной Республики массированным ударом ликвидированы более 90 военнослужащих 93-й механизированной бригады ВСУ.В свою очередь, артиллерия накрыла две украинские диверсионно-разведывательные группы в составе 21 человека под Ямполовкой и Торским в ДНР.В Запорожской области в районе Ровнополья ракетным ударом по подразделениям 102-й бригады территориальной обороны уничтожены до 30 человек.На Андреево-Криворожском направлении в ходе боевых действий в районе Новой Каменки Херсонской области за сутки ликвидированы до 30 военнослужащих ВСУ, два танка и четыре боевые машины пехоты.В ведомстве констатировали, что за сутки на Николаево-Криворожском направлении потери противника составили более 230 человек личного состава, четыре танка, 18 боевых бронированных машин, две самоходные гаубицы "Гвоздика", два миномета и 20 автомобилей.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20221005/liman-1821658434.html
https://ria.ru/20221004/sila-1821267129.html
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харьковская область
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министерство обороны рф (минобороны рф), харьковская область, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Харьковская область, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
15:01 05.10.2022 (обновлено: 15:58 05.10.2022)
 
В ДНР, ЛНР и под Харьковом уничтожили более 300 украинских военных

Минобороны: ВС России уничтожили более 300 украинских военных в ДНР, ЛНР и под Харьковом

© РИА Новости / Перейти в медиабанкРабота расчета артиллерии ВС России
Работа расчета артиллерии ВС России - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
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Работа расчета артиллерии ВС России. Архивное фото
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Российские подразделения за сутки ликвидировали в Харьковской области, Донецкой и Луганской народных республиках более 300 украинских военных, говорится в сводке Минобороны о ходе специальной военной операции за 5 октября.

"На Купянском направлении в районах населенных пунктов Шиповатое, Шевченково и Петровка Харьковской области ракетными ударами по подразделениям первого эшелона и резервам 92-й механизированной бригады ВСУ уничтожены до 100 военнослужащих и 13 единиц военной техники", — говорится в документе.

Потери 14-й механизированной бригады ВСУ в районах Першотравневого и Орлянского Харьковской области составили 15 человек убитыми и до 40 ранеными.
На Краснолиманском направлении в районах Дружелюбовки Харьковской области и Редкодуба Донецкой Народной Республики массированным ударом ликвидированы более 90 военнослужащих 93-й механизированной бригады ВСУ.
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В свою очередь, артиллерия накрыла две украинские диверсионно-разведывательные группы в составе 21 человека под Ямполовкой и Торским в ДНР.

"На Лисичанском направлении в результате огневого поражения позиций 54-й механизированной, 80-й десантно-штурмовой и 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Белогоровка, Спорное и Яковлевка уничтожены до 70 боевиков, один танк, три боевые бронированные машины и шесть пикапов с крупнокалиберными пулеметами", — добавили в ведомстве.

В Запорожской области в районе Ровнополья ракетным ударом по подразделениям 102-й бригады территориальной обороны уничтожены до 30 человек.
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На Андреево-Криворожском направлении в ходе боевых действий в районе Новой Каменки Херсонской области за сутки ликвидированы до 30 военнослужащих ВСУ, два танка и четыре боевые машины пехоты.

"В результате массированных ударов ВКС России по подразделениям 35-й бригады морской пехоты ВСУ в районе населенного пункта Давыдов Брод и 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Дудчаны Херсонской области уничтожены более 120 военнослужащих, два танка и восемь боевых бронированных машин украинских вооруженных сил", — продолжили в Минобороны.

В ведомстве констатировали, что за сутки на Николаево-Криворожском направлении потери противника составили более 230 человек личного состава, четыре танка, 18 боевых бронированных машин, две самоходные гаубицы "Гвоздика", два миномета и 20 автомобилей.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Харьковская областьДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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