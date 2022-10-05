https://ria.ru/20221005/kharkov-1821714036.html
В ДНР, ЛНР и под Харьковом уничтожили более 300 украинских военных
В ДНР, ЛНР и под Харьковом уничтожили более 300 украинских военных - РИА Новости, 05.10.2022
В ДНР, ЛНР и под Харьковом уничтожили более 300 украинских военных
Российские подразделения за сутки ликвидировали в Харьковской области, Донецкой и Луганской народных республиках более 300 украинских военных, говорится в... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T15:01
2022-10-05T15:01
2022-10-05T15:58
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
харьковская область
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Российские подразделения за сутки ликвидировали в Харьковской области, Донецкой и Луганской народных республиках более 300 украинских военных, говорится в сводке Минобороны о ходе специальной военной операции за 5 октября.Потери 14-й механизированной бригады ВСУ в районах Першотравневого и Орлянского Харьковской области составили 15 человек убитыми и до 40 ранеными.На Краснолиманском направлении в районах Дружелюбовки Харьковской области и Редкодуба Донецкой Народной Республики массированным ударом ликвидированы более 90 военнослужащих 93-й механизированной бригады ВСУ.В свою очередь, артиллерия накрыла две украинские диверсионно-разведывательные группы в составе 21 человека под Ямполовкой и Торским в ДНР.В Запорожской области в районе Ровнополья ракетным ударом по подразделениям 102-й бригады территориальной обороны уничтожены до 30 человек.На Андреево-Криворожском направлении в ходе боевых действий в районе Новой Каменки Херсонской области за сутки ликвидированы до 30 военнослужащих ВСУ, два танка и четыре боевые машины пехоты.В ведомстве констатировали, что за сутки на Николаево-Криворожском направлении потери противника составили более 230 человек личного состава, четыре танка, 18 боевых бронированных машин, две самоходные гаубицы "Гвоздика", два миномета и 20 автомобилей.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20221005/liman-1821658434.html
https://ria.ru/20221004/sila-1821267129.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), харьковская область, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Харьковская область, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
15:01 05.10.2022 (обновлено: 15:58 05.10.2022)
В ДНР, ЛНР и под Харьковом уничтожили более 300 украинских военных
Минобороны: ВС России уничтожили более 300 украинских военных в ДНР, ЛНР и под Харьковом