https://ria.ru/20221005/kharkov-1821714036.html

В ДНР, ЛНР и под Харьковом уничтожили более 300 украинских военных

В ДНР, ЛНР и под Харьковом уничтожили более 300 украинских военных - РИА Новости, 05.10.2022

В ДНР, ЛНР и под Харьковом уничтожили более 300 украинских военных

Российские подразделения за сутки ликвидировали в Харьковской области, Донецкой и Луганской народных республиках более 300 украинских военных, говорится в... РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T15:01

2022-10-05T15:01

2022-10-05T15:58

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

харьковская область

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Российские подразделения за сутки ликвидировали в Харьковской области, Донецкой и Луганской народных республиках более 300 украинских военных, говорится в сводке Минобороны о ходе специальной военной операции за 5 октября.Потери 14-й механизированной бригады ВСУ в районах Першотравневого и Орлянского Харьковской области составили 15 человек убитыми и до 40 ранеными.На Краснолиманском направлении в районах Дружелюбовки Харьковской области и Редкодуба Донецкой Народной Республики массированным ударом ликвидированы более 90 военнослужащих 93-й механизированной бригады ВСУ.В свою очередь, артиллерия накрыла две украинские диверсионно-разведывательные группы в составе 21 человека под Ямполовкой и Торским в ДНР.В Запорожской области в районе Ровнополья ракетным ударом по подразделениям 102-й бригады территориальной обороны уничтожены до 30 человек.На Андреево-Криворожском направлении в ходе боевых действий в районе Новой Каменки Херсонской области за сутки ликвидированы до 30 военнослужащих ВСУ, два танка и четыре боевые машины пехоты.В ведомстве констатировали, что за сутки на Николаево-Криворожском направлении потери противника составили более 230 человек личного состава, четыре танка, 18 боевых бронированных машин, две самоходные гаубицы "Гвоздика", два миномета и 20 автомобилей.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20221005/liman-1821658434.html

https://ria.ru/20221004/sila-1821267129.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

харьковская область

донецкая народная республика

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), харьковская область, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф