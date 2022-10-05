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Врублевский покинет Казахстан после назначения нового посла Украины - РИА Новости, 05.10.2022
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Врублевский покинет Казахстан после назначения нового посла Украины
Врублевский покинет Казахстан после назначения нового посла Украины - РИА Новости, 05.10.2022
Врублевский покинет Казахстан после назначения нового посла Украины
Посол Украины Петр Врублевский покинет Астану после назначения нового посла, сообщил официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров. РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T08:11
2022-10-05T10:44
в мире
айбек смадияров
ермек кошербаев
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казахстан
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АСТАНА, 5 окт — РИА Новости. Посол Украины Петр Врублевский покинет Астану после назначения нового посла, сообщил официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров."Въезд ему никто не запрещал и не будет запрещать, он покинет страну, когда будет назначен новый посол", — сказал Смадияров.Как отметил дипломат, Астана уже получила от Киева соответствующий вопрос. По его словам, по этому вопросу между сторонами сложилось "полное взаимопонимание".В соцсетях ранее появилось видео, на котором Врублевский заявил, что украинский режим старается убить как можно больше русских. МИД Казахстана отреагировал на высказывания, выразив украинской стороне официальный протест. Посла республики в России Ермека Кошербаева накануне вызвали в МИД, где ему заявили о "категорической неприемлемости" возвращения Врублевского в Астану и продолжения работы на посту руководителя дипмиссии. Москва рассчитывает, что Казахстан "примет меры к скорейшей окончательной высылке этого одиозного националиста".
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в мире, айбек смадияров, ермек кошербаев, украина, россия, казахстан, мид казахстана
В мире, Айбек Смадияров, Ермек Кошербаев, Украина, Россия, Казахстан, МИД Казахстана
08:11 05.10.2022 (обновлено: 10:44 05.10.2022)
 
Врублевский покинет Казахстан после назначения нового посла Украины

МИД Казахстана: Врублевский покинет Астану после назначения нового посла Украины

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в медиабанкПетр Врублевский
Петр Врублевский - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© Sputnik / Виктор Толочко
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Петр Врублевский. Архивное фото
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АСТАНА, 5 окт — РИА Новости. Посол Украины Петр Врублевский покинет Астану после назначения нового посла, сообщил официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров.
"Въезд ему никто не запрещал и не будет запрещать, он покинет страну, когда будет назначен новый посол", — сказал Смадияров.
Как отметил дипломат, Астана уже получила от Киева соответствующий вопрос. По его словам, по этому вопросу между сторонами сложилось "полное взаимопонимание".
В соцсетях ранее появилось видео, на котором Врублевский заявил, что украинский режим старается убить как можно больше русских. МИД Казахстана отреагировал на высказывания, выразив украинской стороне официальный протест.
Посла республики в России Ермека Кошербаева накануне вызвали в МИД, где ему заявили о "категорической неприемлемости" возвращения Врублевского в Астану и продолжения работы на посту руководителя дипмиссии.
Москва рассчитывает, что Казахстан "примет меры к скорейшей окончательной высылке этого одиозного националиста".
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В миреАйбек СмадияровЕрмек КошербаевУкраинаРоссияКазахстанМИД Казахстана
 
 
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