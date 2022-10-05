https://ria.ru/20221005/kazakhstan-1821601817.html

Врублевский покинет Казахстан после назначения нового посла Украины

Врублевский покинет Казахстан после назначения нового посла Украины - РИА Новости, 05.10.2022

Врублевский покинет Казахстан после назначения нового посла Украины

Посол Украины Петр Врублевский покинет Астану после назначения нового посла, сообщил официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров. РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T08:11

2022-10-05T08:11

2022-10-05T10:44

в мире

айбек смадияров

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АСТАНА, 5 окт — РИА Новости. Посол Украины Петр Врублевский покинет Астану после назначения нового посла, сообщил официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров."Въезд ему никто не запрещал и не будет запрещать, он покинет страну, когда будет назначен новый посол", — сказал Смадияров.Как отметил дипломат, Астана уже получила от Киева соответствующий вопрос. По его словам, по этому вопросу между сторонами сложилось "полное взаимопонимание".В соцсетях ранее появилось видео, на котором Врублевский заявил, что украинский режим старается убить как можно больше русских. МИД Казахстана отреагировал на высказывания, выразив украинской стороне официальный протест. Посла республики в России Ермека Кошербаева накануне вызвали в МИД, где ему заявили о "категорической неприемлемости" возвращения Врублевского в Астану и продолжения работы на посту руководителя дипмиссии. Москва рассчитывает, что Казахстан "примет меры к скорейшей окончательной высылке этого одиозного националиста".

https://ria.ru/20221003/krym-1821286109.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, айбек смадияров, ермек кошербаев, украина, россия, казахстан, мид казахстана