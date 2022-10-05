https://ria.ru/20221005/kazakhstan-1821601817.html
Врублевский покинет Казахстан после назначения нового посла Украины
Врублевский покинет Казахстан после назначения нового посла Украины - РИА Новости, 05.10.2022
Врублевский покинет Казахстан после назначения нового посла Украины
Посол Украины Петр Врублевский покинет Астану после назначения нового посла, сообщил официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров. РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T08:11
2022-10-05T08:11
2022-10-05T10:44
в мире
айбек смадияров
ермек кошербаев
украина
россия
казахстан
мид казахстана
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1e/1575162805_0:0:2564:1443_1920x0_80_0_0_7636da0c3c5cdf56c0bcd8a1c05a0f5b.jpg
АСТАНА, 5 окт — РИА Новости. Посол Украины Петр Врублевский покинет Астану после назначения нового посла, сообщил официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров."Въезд ему никто не запрещал и не будет запрещать, он покинет страну, когда будет назначен новый посол", — сказал Смадияров.Как отметил дипломат, Астана уже получила от Киева соответствующий вопрос. По его словам, по этому вопросу между сторонами сложилось "полное взаимопонимание".В соцсетях ранее появилось видео, на котором Врублевский заявил, что украинский режим старается убить как можно больше русских. МИД Казахстана отреагировал на высказывания, выразив украинской стороне официальный протест. Посла республики в России Ермека Кошербаева накануне вызвали в МИД, где ему заявили о "категорической неприемлемости" возвращения Врублевского в Астану и продолжения работы на посту руководителя дипмиссии. Москва рассчитывает, что Казахстан "примет меры к скорейшей окончательной высылке этого одиозного националиста".
https://ria.ru/20221003/krym-1821286109.html
украина
россия
казахстан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1e/1575162805_0:0:2564:1923_1920x0_80_0_0_9443ecdf5e3b348aa30dcdfc65e864b2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, айбек смадияров, ермек кошербаев, украина, россия, казахстан, мид казахстана
В мире, Айбек Смадияров, Ермек Кошербаев, Украина, Россия, Казахстан, МИД Казахстана
08:11 05.10.2022 (обновлено: 10:44 05.10.2022)
Врублевский покинет Казахстан после назначения нового посла Украины
МИД Казахстана: Врублевский покинет Астану после назначения нового посла Украины