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Посла России в Астане вызовут в МИД Казахстана для разговора

Посла России в Астане вызовут в МИД Казахстана для разговора - РИА Новости, 05.10.2022

Посла России в Астане вызовут в МИД Казахстана для разговора

Посла России в Астане Алексея Бородавкина вызовут в МИД в среду для разговора после комментария официального представителя российского внешнеполитического... РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T08:06

2022-10-05T08:06

2022-10-05T15:36

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АСТАНА, 5 окт — РИА Новости. Посла России в Астане Алексея Бородавкина вызовут в МИД в среду для разговора после комментария официального представителя российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой относительно ситуации с украинским послом Петром Врублевским, сообщил официальный представитель МИД республики Айбек Смадияров.В соцсетях ранее было опубликовано видео, на котором Врублевский заявил, что украинский режим старается убить как можно больше русских. Как позже сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства Казахстана, Врублевский был вызван в МИД республики, ему выражен протест в связи с его высказываниями. Восьмого сентября в СМИ появилась информация, что посол покинул Казахстан по требованию властей. Между тем 4 октября посол Казахстана в России Ермек Кошербаев был вызван в МИД России, где ему было заявлено о категорической неприемлемости того, что украинский посол вернулся в Астану и продолжил работу в качестве главы дипмиссии. Согласно информации МИД России, Москва рассчитывает, что Казахстан "примет меры к скорейшей окончательной высылке этого одиозного националиста"."Сегодня также посол России будет вызван в МИД Казахстана для разговора", — сказал Смадияров журналистам в кулуарах парламента в среду.

https://ria.ru/20220926/kazakhstan-1819418608.html

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в мире, алексей бородавкин, мария захарова, айбек смадияров, россия, казахстан, астана, мид казахстана