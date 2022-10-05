Рейтинг@Mail.ru
Посла России в Астане вызовут в МИД Казахстана для разговора - РИА Новости, 05.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221005/kazakhstan-1821601215.html
Посла России в Астане вызовут в МИД Казахстана для разговора
Посла России в Астане вызовут в МИД Казахстана для разговора - РИА Новости, 05.10.2022
Посла России в Астане вызовут в МИД Казахстана для разговора
Посла России в Астане Алексея Бородавкина вызовут в МИД в среду для разговора после комментария официального представителя российского внешнеполитического... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T08:06
2022-10-05T15:36
в мире
алексей бородавкин
мария захарова
айбек смадияров
россия
казахстан
астана
мид казахстана
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102997/87/1029978781_0:24:1701:981_1920x0_80_0_0_365748d338f8741523503e7e9c719a43.jpg
АСТАНА, 5 окт — РИА Новости. Посла России в Астане Алексея Бородавкина вызовут в МИД в среду для разговора после комментария официального представителя российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой относительно ситуации с украинским послом Петром Врублевским, сообщил официальный представитель МИД республики Айбек Смадияров.В соцсетях ранее было опубликовано видео, на котором Врублевский заявил, что украинский режим старается убить как можно больше русских. Как позже сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства Казахстана, Врублевский был вызван в МИД республики, ему выражен протест в связи с его высказываниями. Восьмого сентября в СМИ появилась информация, что посол покинул Казахстан по требованию властей. Между тем 4 октября посол Казахстана в России Ермек Кошербаев был вызван в МИД России, где ему было заявлено о категорической неприемлемости того, что украинский посол вернулся в Астану и продолжил работу в качестве главы дипмиссии. Согласно информации МИД России, Москва рассчитывает, что Казахстан "примет меры к скорейшей окончательной высылке этого одиозного националиста"."Сегодня также посол России будет вызван в МИД Казахстана для разговора", — сказал Смадияров журналистам в кулуарах парламента в среду.
https://ria.ru/20220926/kazakhstan-1819418608.html
россия
казахстан
астана
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102997/87/1029978781_181:0:1522:1006_1920x0_80_0_0_38f377eed798ab76bffe8d46d12fd78e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, алексей бородавкин, мария захарова, айбек смадияров, россия, казахстан, астана, мид казахстана
В мире, Алексей Бородавкин, Мария Захарова, Айбек Смадияров, Россия, Казахстан, Астана, МИД Казахстана
08:06 05.10.2022 (обновлено: 15:36 05.10.2022)
 
Посла России в Астане вызовут в МИД Казахстана для разговора

МИД Казахстана сообщил, что посла России в Астане Бородавкина вызовут для разговора

© РИА Новости / Руслан КривобокПосол России в Астане Алексей Бородавкин
Посол России в Астане Алексей Бородавкин - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Посол России в Астане Алексей Бородавкин. Архивное фото
Читать ria.ru в
АСТАНА, 5 окт — РИА Новости. Посла России в Астане Алексея Бородавкина вызовут в МИД в среду для разговора после комментария официального представителя российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой относительно ситуации с украинским послом Петром Врублевским, сообщил официальный представитель МИД республики Айбек Смадияров.
В соцсетях ранее было опубликовано видео, на котором Врублевский заявил, что украинский режим старается убить как можно больше русских. Как позже сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства Казахстана, Врублевский был вызван в МИД республики, ему выражен протест в связи с его высказываниями. Восьмого сентября в СМИ появилась информация, что посол покинул Казахстан по требованию властей. Между тем 4 октября посол Казахстана в России Ермек Кошербаев был вызван в МИД России, где ему было заявлено о категорической неприемлемости того, что украинский посол вернулся в Астану и продолжил работу в качестве главы дипмиссии. Согласно информации МИД России, Москва рассчитывает, что Казахстан "примет меры к скорейшей окончательной высылке этого одиозного националиста".
"Сегодня также посол России будет вызван в МИД Казахстана для разговора", — сказал Смадияров журналистам в кулуарах парламента в среду.
Нур-Султан, столица Казахстана - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
26 сентября, 08:51
МИД Казахстана прокомментировал референдумы на освобожденных территориях
 
В миреАлексей БородавкинМария ЗахароваАйбек СмадияровРоссияКазахстанАстанаМИД Казахстана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала