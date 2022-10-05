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Челябинская область и ВТБ подписали соглашение о создании кампуса

Челябинская область и ВТБ подписали соглашение о создании кампуса - РИА Новости, 05.10.2022

Челябинская область и ВТБ подписали соглашение о создании кампуса

Правительство Челябинской области и ВТБ Инфраструктурный холдинг в среду заключили соглашение о реализации проекта создания кампуса мирового уровня в регионе,... РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T15:29

2022-10-05T15:29

2022-10-05T15:32

челябинская область

экономика

алексей текслер

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челябинская область

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ЧЕЛЯБИНСК, 5 окт – РИА Новости. Правительство Челябинской области и ВТБ Инфраструктурный холдинг в среду заключили соглашение о реализации проекта создания кампуса мирового уровня в регионе, сообщила пресс-служба правительства региона."Сегодня в правительстве Челябинской области в присутствии губернатора Алексея Текслера был представлен проект будущего кампуса мирового уровня в Челябинске. Также состоялось подписание концессионного соглашения о реализации проекта, сторонами которого выступили министерство образования Челябинской области и ВТБ Инфраструктурный холдинг", - говорится в сообщении.По словам Текслера, кампус даст новый импульс развитию региона. "Нам нужно двигаться вперед, именно поэтому мы реализуем масштабный проект межуниверситетского кампуса, где новые идеи будут трансформироваться в успешные проекты экономики. Именно тогда эта система обеспечит выход нашей области и страны на качественно новый уровень социально-экономического развития. Мы делаем это для нынешней молодежи и будущих поколений. Весь исторический опыт подсказывает нам, что инвестиции в науку - это работа на десятилетия и даже на века вперед", - цитирует пресс-служба слова губернатора.Глава региона выразил отдельные слова благодарности президенту России Владимиру Путину, который поддержал проект. "Большое спасибо всем тем, кто прошел с нами этот путь. Я лично обсуждал этот вопрос с президентом в августе прошлого года, он поддержал проект и дал соответствующее поручение", - сказал Текслер.По данным пресс-службы, ранее было подтверждено федеральное финансирование создания кампуса. "Создание кампусов мирового уровня в разных регионах кардинально меняет представления об университетах. Важно понимать, что строительство такой инфраструктуры в Челябинской области — это важная часть развития вузов и самого региона. Это не просто общежитие, в котором будет обеспечено комфортное проживание студентам и учтены их потребности для качественного досуга. Кампус — это точка притяжения для студентов и молодых ученых из других городов и субъектов России, где они смогут реализовать свои идеи и найти единомышленников", — цитирует пресс-служба слова главы Минобрнауки России Валерия Фалькова.ВТБ Инфраструктурный холдинг участвует в формировании основных функциональных и технико-экономических параметров проекта, его финансово-экономической модели и графика реализации, а также намерен организовать привлечение инвестиций (собственных и заемных средств) для его софинансирования, отмечается в сообщении.Старший вице-президент ВТБ Виталий Сергейчук пояснил, что развитие образовательной инфраструктуры – одно из самых перспективных направлений инвестирования, ведь это в первую очередь вклад в человеческий капитал, компетенции, которые необходимы обществу. "Подписанное концессионное соглашение - это закономерный результат совместной кропотливой работы, драйвером которой выступает правительство Челябинской области. Рассчитываем, что подобные проекты будут масштабироваться, ВТБ со своей стороны готов вкладывать в них не только финансы, но и экспертизу и опыт", — цитирует пресс-служба слова Сергейчука.Пресс-служба добавляет, что основными участниками проекта стали Южно-Уральский госуниверситет и Челябинский госуниверситет. Проект кампуса включает учебно-научный (в том числе и технопарк), гостиничный и многофункциональный комплексы, модульные конференц-залы, коворкинг-площадки и др.По данным пресс-службы ЮУрГУ, на проект выделено 16,7 миллиарда рублей, из которых 9,13 миллиарда рублей - из федерального бюджета, 1,2 миллиарда рублей - из регионального. Остальные средства инвестирует банк ВТБ.

https://ria.ru/20221005/vtb-1821720312.html

https://ria.ru/20220923/biznes-1819011682.html

https://ria.ru/20220920/gazifikatsiya-1818248369.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, алексей текслер, владимир путин, валерий фальков, россия, челябинск, челябинская область, втб, южно-уральский государственный университет