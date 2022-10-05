https://ria.ru/20221005/kamchatka-1821628159.html
Умер последний в России носитель алеутского языка
Умер последний в России носитель алеутского языка - РИА Новости, 05.10.2022
Умер последний в России носитель алеутского языка
На Камчатке накануне умер последний в России носитель алеутского языка Геннадий Яковлев, сообщил губернатор края Владимир Солодов. РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T10:52
2022-10-05T10:52
2022-10-05T12:08
общество
владимир солодов
россия
камчатский край
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 окт — РИА Новости. На Камчатке накануне умер последний в России носитель алеутского языка Геннадий Яковлев, сообщил губернатор края Владимир Солодов.Солодов выразил соболезнования родным и близким Геннадия Яковлева.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, владимир солодов, россия, камчатский край
Общество, Владимир Солодов, Россия, Камчатский край
10:52 05.10.2022 (обновлено: 12:08 05.10.2022)
Умер последний в России носитель алеутского языка
Умер последний в России носитель алеутского языка Геннадий Яковлев