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Умер последний в России носитель алеутского языка - РИА Новости, 05.10.2022
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Умер последний в России носитель алеутского языка
Умер последний в России носитель алеутского языка - РИА Новости, 05.10.2022
Умер последний в России носитель алеутского языка
На Камчатке накануне умер последний в России носитель алеутского языка Геннадий Яковлев, сообщил губернатор края Владимир Солодов. РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T10:52
2022-10-05T12:08
общество
владимир солодов
россия
камчатский край
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 окт — РИА Новости. На Камчатке накануне умер последний в России носитель алеутского языка Геннадий Яковлев, сообщил губернатор края Владимир Солодов.Солодов выразил соболезнования родным и близким Геннадия Яковлева.
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общество, владимир солодов, россия, камчатский край
Общество, Владимир Солодов, Россия, Камчатский край
10:52 05.10.2022 (обновлено: 12:08 05.10.2022)
 
Умер последний в России носитель алеутского языка

Умер последний в России носитель алеутского языка Геннадий Яковлев

© Фото : @Солодов. BRIEF / TelegramПоследний носитель алеутского языка Геннадий Яковлев
Последний носитель алеутского языка Геннадий Яковлев - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© Фото : @Солодов. BRIEF / Telegram
Последний носитель алеутского языка Геннадий Яковлев
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 окт — РИА Новости. На Камчатке накануне умер последний в России носитель алеутского языка Геннадий Яковлев, сообщил губернатор края Владимир Солодов.
"Большая потеря для родных и близких, всех тех, кто знал его лично. Огромная потеря для нашей страны, которая еще раз подчеркивает значимость усилий по сохранению языков коренных народов Камчатки и нематериального наследия", — написал глава региона в Telegram.
Солодов выразил соболезнования родным и близким Геннадия Яковлева.
 
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