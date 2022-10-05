https://ria.ru/20221005/kalmykiya-1821779431.html

От Волги до Каспийского моря. Вузы договорились о сотрудничестве

От Волги до Каспийского моря. Вузы договорились о сотрудничестве - РИА Новости, 05.10.2022

От Волги до Каспийского моря. Вузы договорились о сотрудничестве

Пять соглашений подписали университеты стран Прикаспийского региона на XXIV Генеральной ассамблее Ассоциации университетов и научно-исследовательских центров... РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T17:42

2022-10-05T17:42

2022-10-05T18:38

калмыцкий государственный университет имени б.б.​ городовикова (калмгу)

бату хасиков

валерий фальков

республика калмыкия

россия

каспийское море

государственный институт русского языка им. а.с. пушкина

навигатор абитуриента

общество

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ЭЛИСТА, 5 окт — РИА Новости. Пять соглашений подписали университеты стран Прикаспийского региона на XXIV Генеральной ассамблее Ассоциации университетов и научно-исследовательских центров Прикаспийских стран (АУПС) в Большом зале заседаний правительства Калмыкии.Представители вузов подписали Соглашение о создании Консорциума "Волга-Каспий: право и "зеленая" экономика". Работа объединения будет направлена на подготовку объективной научно-обоснованной оценки хода реализации принципов "зеленой" экономики в Прикаспийском регионе, разработку рекомендаций, а также организацию исследовательской и проектной деятельности по вопросам правового обеспечения формирования "зеленой" экономики в национальных юрисдикциях на примере Каспия.Еще одно соглашение – создание Международного молодежного центра мониторинга и защиты природы в Прикаспийском регионе. Предполагается, что центр выступит коммуникационной и мониторинговой площадкой для реализации различных проектов по направлениям: "Экология транспортных коридоров и добывающих предприятий", "Проблемы опустынивания в Прикаспийском регионе", "Альтернативные источники энергии и защита окружающей среды"."Укрепление и развитие научно-образовательного и культурного взаимодействия между вузами – членами Ассоциации государственных университетов Прикаспийских стран – является приоритетной задачей для всех нас. Исследовательскую повестку формируют такие темы, как: устойчивые города и населенные пункты, доступ к качественному образованию, осознанное производство и потребление, сохранение экосистемы суши и развитие партнерств. Среди других приоритетов: создание эффективных механизмов развития этнокультурного многообразия народов в регионе Прикаспия, гармонизация межнациональных (межэтнических) отношений, укрепление гуманитарной основы развития экономических и культурных связей в Прикаспийском регионе", – подчеркнул ректор Калмыцкого государственного университета им. Б.Б. Городовикова Бадма Салаев.Помимо этого, вузы прикаспийских стран подписали Соглашение о создании Международного центра образования и карьеры, инициатором которого выступил Альянс лидеров нового поколения.Также ученые (участники международного временного научного коллектива) подписали Соглашение о создании международного временного научного коллектива "Концепция перехода Прикаспийских государств к зеленой экономике: доктринальная экономико-правовая основа и практические механизмы реализации".В соглашениях участвовали Калмыцкий государственный университет имени Б.Б. Городовикова, Каспийский университет технологий и инжиниринга им. Ш. Есенова (г. Актау, Республика Казахстан), Атырауский университет имени Х. Досмухамедова (г. Атырау, Республика Казахстан), Астраханский государственный технический университет, Дагестанский государственный университет, Дагестанский государственный аграрный университет имени М.М. Джамбулатова, Астраханский государственный университет имени В. Н. Татищева, Астраханский государственный архитектурно-строительный университет, Волгоградский государственный университет, Южный федеральный университет, Поволжский научно-исследовательский институт производства и переработки мясомолочной продукции, Московский университет Министерства внутренних дел РФ им. В. Я. Кикотя, Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина, Астраханский медицинский университет (Астраханский государственный медицинский университет), Волгоградский государственный технический университет.Кроме того, Калмыцкий государственный университет им. Б. Б. Городовикова и Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина подписали Соглашение о сотрудничестве.XXIV Генеральная ассамблея Ассоциации университетов и научно-исследовательских центров Прикаспийских стран проходит 5-6 октября на базе Калмыцкого государственного университета им. Б.Б. Городовикова в рамках II Каспийского экономического форума.

https://ria.ru/20220629/kaspiy-1799012033.html

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калмыцкий государственный университет имени б.б.​ городовикова (калмгу), бату хасиков, валерий фальков, республика калмыкия, россия, каспийское море, государственный институт русского языка им. а.с. пушкина, навигатор абитуриента, общество, экология