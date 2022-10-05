18:29 05.10.2022 (обновлено: 18:50 05.10.2022)
Кадыров вошел в Книгу рекордов России
Кадыров вошел в Книгу рекордов России как человек с наибольшим количеством личных санкций
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
ГРОЗНЫЙ, 5 окт — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров попал в Книгу рекордов России как человек, против которого ввели наибольшее в мире количество санкций, передает корреспондент РИА Новости.
"Позавчера в редакцию Книги рекордов России и Клуба мировых рекордов поступили заявки на рекорды. Мы их изучили и сделали вывод. Рекорд — самое большое количество личных санкционных ограничений, введенных в отношении человека в мире. С результатом в 15 санкций рекордсменом объявляю Рамзана Ахматовича Кадырова", — сказал Коненко, вручив документ главе Чечни.
Кроме того, он передал Кадырову сертификат, подтверждающий еще один рекорд: наибольшее количество ограничительных мер, введенных в отношении человека, его родственников и соратников в мире — с результатом в 68 санкций.
За особый вклад в базу мировых рекордов главу Чечни также наградили золотой медалью Клуба мировых рекордов.
"Я сегодня горд и счастлив. Почему я нахожусь в санкционных списках? Потому что я защищаю религию ислам, наши обычаи и традиции и безопасность нашего государства. Важнее этого для меня ничего нет", — заявил во время церемонии глава Чечни.
Кадыров завершил выступление традиционным лозунгом "Ахмат — сила!".
Глава Чеченской Республики находится под санкциями США с 2017 года за нарушения прав человека по закону Магнитского. Он также входит в санкционные списки Канады, Австралии, ЕС, Японии, Швейцарии и Великобритании. После введения ограничительных мер против него со стороны Новой Зеландии Кадыров предложил создать Международный день санкций, "чтобы все страны могли дружно выслужиться перед США".