https://ria.ru/20221005/kadyrov-1821795734.html

Кадыров вошел в Книгу рекордов России

Кадыров вошел в Книгу рекордов России - РИА Новости, 05.10.2022

Кадыров вошел в Книгу рекордов России

Глава Чечни Рамзан Кадыров попал в Книгу рекордов России как человек, против которого ввели наибольшее в мире количество санкций, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T18:29

2022-10-05T18:29

2022-10-05T18:50

рамзан кадыров

россия

общество

чеченская республика (чечня)

санкции в отношении россии

сша

канада

евросоюз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/06/1583419706_0:100:3126:1858_1920x0_80_0_0_d34178ead5755ca687b911c16407c7d4.jpg

ГРОЗНЫЙ, 5 окт — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров попал в Книгу рекордов России как человек, против которого ввели наибольшее в мире количество санкций, передает корреспондент РИА Новости."Позавчера в редакцию Книги рекордов России и Клуба мировых рекордов поступили заявки на рекорды. Мы их изучили и сделали вывод. Рекорд — самое большое количество личных санкционных ограничений, введенных в отношении человека в мире. С результатом в 15 санкций рекордсменом объявляю Рамзана Ахматовича Кадырова", — сказал Коненко, вручив документ главе Чечни.Кроме того, он передал Кадырову сертификат, подтверждающий еще один рекорд: наибольшее количество ограничительных мер, введенных в отношении человека, его родственников и соратников в мире — с результатом в 68 санкций.За особый вклад в базу мировых рекордов главу Чечни также наградили золотой медалью Клуба мировых рекордов.Кадыров завершил выступление традиционным лозунгом "Ахмат — сила!".Глава Чеченской Республики находится под санкциями США с 2017 года за нарушения прав человека по закону Магнитского. Он также входит в санкционные списки Канады, Австралии, ЕС, Японии, Швейцарии и Великобритании. После введения ограничительных мер против него со стороны Новой Зеландии Кадыров предложил создать Международный день санкций, "чтобы все страны могли дружно выслужиться перед США".

https://ria.ru/20221005/kadyrov-1821729263.html

россия

сша

канада

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

рамзан кадыров, россия, общество, чеченская республика (чечня), санкции в отношении россии, сша, канада, евросоюз