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Кадыров вошел в Книгу рекордов России - РИА Новости, 05.10.2022
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Кадыров вошел в Книгу рекордов России
Кадыров вошел в Книгу рекордов России - РИА Новости, 05.10.2022
Кадыров вошел в Книгу рекордов России
Глава Чечни Рамзан Кадыров попал в Книгу рекордов России как человек, против которого ввели наибольшее в мире количество санкций, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T18:29
2022-10-05T18:50
рамзан кадыров
россия
общество
чеченская республика (чечня)
санкции в отношении россии
сша
канада
евросоюз
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ГРОЗНЫЙ, 5 окт — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров попал в Книгу рекордов России как человек, против которого ввели наибольшее в мире количество санкций, передает корреспондент РИА Новости."Позавчера в редакцию Книги рекордов России и Клуба мировых рекордов поступили заявки на рекорды. Мы их изучили и сделали вывод. Рекорд — самое большое количество личных санкционных ограничений, введенных в отношении человека в мире. С результатом в 15 санкций рекордсменом объявляю Рамзана Ахматовича Кадырова", — сказал Коненко, вручив документ главе Чечни.Кроме того, он передал Кадырову сертификат, подтверждающий еще один рекорд: наибольшее количество ограничительных мер, введенных в отношении человека, его родственников и соратников в мире — с результатом в 68 санкций.За особый вклад в базу мировых рекордов главу Чечни также наградили золотой медалью Клуба мировых рекордов.Кадыров завершил выступление традиционным лозунгом "Ахмат — сила!".Глава Чеченской Республики находится под санкциями США с 2017 года за нарушения прав человека по закону Магнитского. Он также входит в санкционные списки Канады, Австралии, ЕС, Японии, Швейцарии и Великобритании. После введения ограничительных мер против него со стороны Новой Зеландии Кадыров предложил создать Международный день санкций, "чтобы все страны могли дружно выслужиться перед США".
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рамзан кадыров, россия, общество, чеченская республика (чечня), санкции в отношении россии, сша, канада, евросоюз
Рамзан Кадыров, Россия, Общество, Чеченская республика (Чечня), Санкции в отношении России, США, Канада, Евросоюз
18:29 05.10.2022 (обновлено: 18:50 05.10.2022)
 
Кадыров вошел в Книгу рекордов России

Кадыров вошел в Книгу рекордов России как человек с наибольшим количеством личных санкций

© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в медиабанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 5 окт — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров попал в Книгу рекордов России как человек, против которого ввели наибольшее в мире количество санкций, передает корреспондент РИА Новости.
"Позавчера в редакцию Книги рекордов России и Клуба мировых рекордов поступили заявки на рекорды. Мы их изучили и сделали вывод. Рекорд — самое большое количество личных санкционных ограничений, введенных в отношении человека в мире. С результатом в 15 санкций рекордсменом объявляю Рамзана Ахматовича Кадырова", — сказал Коненко, вручив документ главе Чечни.
Кроме того, он передал Кадырову сертификат, подтверждающий еще один рекорд: наибольшее количество ограничительных мер, введенных в отношении человека, его родственников и соратников в мире — с результатом в 68 санкций.
За особый вклад в базу мировых рекордов главу Чечни также наградили золотой медалью Клуба мировых рекордов.

"Я сегодня горд и счастлив. Почему я нахожусь в санкционных списках? Потому что я защищаю религию ислам, наши обычаи и традиции и безопасность нашего государства. Важнее этого для меня ничего нет", — заявил во время церемонии глава Чечни.

Кадыров завершил выступление традиционным лозунгом "Ахмат — сила!".
Глава Чеченской Республики находится под санкциями США с 2017 года за нарушения прав человека по закону Магнитского. Он также входит в санкционные списки Канады, Австралии, ЕС, Японии, Швейцарии и Великобритании. После введения ограничительных мер против него со стороны Новой Зеландии Кадыров предложил создать Международный день санкций, "чтобы все страны могли дружно выслужиться перед США".
Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
15:44
Кадырову присвоили звание генерал-полковника
 
Рамзан КадыровРоссияОбществоЧеченская республика (Чечня)Санкции в отношении РоссииСШАКанадаЕвросоюз
 
 
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