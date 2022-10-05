https://ria.ru/20221005/kadyrov-1821729263.html
Кадырову присвоили звание генерал-полковника
Кадырову присвоили звание генерал-полковника - РИА Новости, 05.10.2022
Кадырову присвоили звание генерал-полковника
Владимир Путин присвоил главе Чечни Рамзану Кадырову звание генерал-полковника внутренних войск, об этом чеченский политик сообщил в своем Telegram-канале. РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T15:44
2022-10-05T15:44
2022-10-05T16:07
безопасность
рамзан кадыров
чеченская республика (чечня)
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Владимир Путин присвоил главе Чечни Рамзану Кадырову звание генерал-полковника внутренних войск, об этом чеченский политик сообщил в своем Telegram-канале."Хочу поделиться с вами еще одной приятной новостью. Президент России присвоил мне звание генерал-полковника. Указ вышел за номером 709. Владимир Владимирович лично сообщил мне об этом и поздравил меня", — написал он.Кадыров поблагодарил Путина за высокую оценку и пообещал "оправдать авансом оказанное доверие". Он также заявил, что сейчас "наши воины ведут успешные наступательные действия в ДНР и в Херсонской области". "Один за другим они освобождают населенные и стратегически важные пункты. Буквально в эти минуты российские подразделения с ожесточенными боями продолжают продвижение вперед", — добавил глава региона.С весны этого года Кадыров был генерал-лейтенантом внутренних войск. В 2004 году он также получил звание Героя России.
https://radiosputnik.ria.ru/20221003/kadyrov-1821289653.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, рамзан кадыров, чеченская республика (чечня)
Безопасность, Рамзан Кадыров, Чеченская республика (Чечня)
15:44 05.10.2022 (обновлено: 16:07 05.10.2022)
Кадырову присвоили звание генерал-полковника
Главе Чечни Кадырову присвоили звание генерал-полковника