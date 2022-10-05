https://ria.ru/20221005/kadyrov-1821729263.html

Кадырову присвоили звание генерал-полковника

Кадырову присвоили звание генерал-полковника - РИА Новости, 05.10.2022

Кадырову присвоили звание генерал-полковника

Владимир Путин присвоил главе Чечни Рамзану Кадырову звание генерал-полковника внутренних войск, об этом чеченский политик сообщил в своем Telegram-канале. РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T15:44

2022-10-05T15:44

2022-10-05T16:07

безопасность

рамзан кадыров

чеченская республика (чечня)

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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Владимир Путин присвоил главе Чечни Рамзану Кадырову звание генерал-полковника внутренних войск, об этом чеченский политик сообщил в своем Telegram-канале."Хочу поделиться с вами еще одной приятной новостью. Президент России присвоил мне звание генерал-полковника. Указ вышел за номером 709. Владимир Владимирович лично сообщил мне об этом и поздравил меня", — написал он.Кадыров поблагодарил Путина за высокую оценку и пообещал "оправдать авансом оказанное доверие". Он также заявил, что сейчас "наши воины ведут успешные наступательные действия в ДНР и в Херсонской области". "Один за другим они освобождают населенные и стратегически важные пункты. Буквально в эти минуты российские подразделения с ожесточенными боями продолжают продвижение вперед", — добавил глава региона.С весны этого года Кадыров был генерал-лейтенантом внутренних войск. В 2004 году он также получил звание Героя России.

https://radiosputnik.ria.ru/20221003/kadyrov-1821289653.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

безопасность, рамзан кадыров, чеченская республика (чечня)