Рейтинг@Mail.ru
В Нижнем Новгороде создадут IT-кампус мирового уровня - РИА Новости, 05.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Нижегородская область
Нижегородская область
https://ria.ru/20221005/it-kampus-1821815981.html
В Нижнем Новгороде создадут IT-кампус мирового уровня
В Нижнем Новгороде создадут IT-кампус мирового уровня - РИА Новости, 05.10.2022
В Нижнем Новгороде создадут IT-кампус мирового уровня
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и генеральный директор ООО "Развитие инновационных проектов" Михаил Корягин в среду подписали концессионное... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T19:37
2022-10-05T19:37
нижегородская область
общество
глеб никитин
нижегородская область
нижний новгород
корпорация развития
нижегородский государственный университет
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152152/53/1521525304_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_25b45caf5a545f56bbbbdc3ee743440d.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 окт - РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и генеральный директор ООО "Развитие инновационных проектов" Михаил Корягин в среду подписали концессионное соглашение о создании в Нижнем Новгороде межвузовского ИТ-кампуса мирового уровня, сообщает пресс-служба правительства региона.В качестве центра компетенций при реализации проекта выступит Корпорация развития Нижегородской области."Нижегородская область — один из лидеров по уровню развития ИТ-отрасли. В числе главных задач — преодоление дефицита кадров. Ежегодно ИТ-кампус будет выпускать до 1500 новых специалистов. Необходимо не только дать им образование, но и создавать такие условия, чтобы они оставались жить и работать в нашем регионе. Будущий ИТ-кампус — это создание самых передовых лабораторий, комфортные лектории, доступное жилье, современные общественные пространства для отдыха и жизни", — цитирует пресс-служба слова Никитина.Как сообщил губернатор Нижегородской области, благодаря строительству ИТ-кампуса будет создано 7 000 учебных мест и 5 400 мест для комфортного проживания студентов и преподавателей. Общая стоимость проекта оценивается в 41 миллиард рублей, из которых 19,3 миллиарда рублей — средства федерального гранта.Общая площадь создаваемых объектов превысит 204 тысячи квадратных метров, в том числе почти 60 тысяч квадратных метров займут новые суперсовременные образовательные пространства. Объекты кампуса будут располагаться на двух площадках: на улице Большие Овраги около метромоста разместится ИТ-кампус "НЕЙМАРК", включающий образовательный блок и коливинг на 1 500 мест, а на проспекте Гагарина, рядом с корпусами ННГУ, — межвузовский коливинг на 3 900 мест, а также спортивный комплекс и конференц-центр.ИТ-кампус будет работать в связке с инновационным научно-технологическим центром "Квантовая долина" и благодаря созданию более 10 тысяч новых рабочих мест станет драйвером развития территории в историческом центре города.Планируется, что первый комплекс ИТ-кампуса — коливинг на 1500 мест — будет введен в эксплуатацию в 2024 году, остальные — до конца 2025 года, после чего в течение 27 лет концессионер будет обслуживать новые площади."Реализация проекта уже ведется. Завершены предпроектные работы, началось проектирование", - подчеркивается в сообщении.
https://ria.ru/20220929/elektrotransport-1820308948.html
https://ria.ru/20220922/podrostki-1818790564.html
https://ria.ru/20220916/klassy-1817375925.html
нижегородская область
нижний новгород
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152152/53/1521525304_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_5acbf5448c723644952d03d96c7fe512.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, глеб никитин, нижегородская область, нижний новгород, корпорация развития, нижегородский государственный университет, россия
Нижегородская область, Общество, Глеб Никитин, Нижегородская область, Нижний Новгород, Корпорация Развития, Нижегородский государственный университет, Россия
19:37 05.10.2022
 
В Нижнем Новгороде создадут IT-кампус мирового уровня

Никитин подписал соглашение о создании в Нижнем Новгороде IT-кампуса мирового уровня

© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в медиабанкНижний Новгород
Нижний Новгород - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
Нижний Новгород. Архивное фото
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 окт - РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и генеральный директор ООО "Развитие инновационных проектов" Михаил Корягин в среду подписали концессионное соглашение о создании в Нижнем Новгороде межвузовского ИТ-кампуса мирового уровня, сообщает пресс-служба правительства региона.
В качестве центра компетенций при реализации проекта выступит Корпорация развития Нижегородской области.
Вид на Нижний Новгород - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
29 сентября, 13:39Нижегородская область
В Нижнем Новгороде модернизируют электротранспорт
"Нижегородская область — один из лидеров по уровню развития ИТ-отрасли. В числе главных задач — преодоление дефицита кадров. Ежегодно ИТ-кампус будет выпускать до 1500 новых специалистов. Необходимо не только дать им образование, но и создавать такие условия, чтобы они оставались жить и работать в нашем регионе. Будущий ИТ-кампус — это создание самых передовых лабораторий, комфортные лектории, доступное жилье, современные общественные пространства для отдыха и жизни", — цитирует пресс-служба слова Никитина.
Как сообщил губернатор Нижегородской области, благодаря строительству ИТ-кампуса будет создано 7 000 учебных мест и 5 400 мест для комфортного проживания студентов и преподавателей. Общая стоимость проекта оценивается в 41 миллиард рублей, из которых 19,3 миллиарда рублей — средства федерального гранта.
Общая площадь создаваемых объектов превысит 204 тысячи квадратных метров, в том числе почти 60 тысяч квадратных метров займут новые суперсовременные образовательные пространства. Объекты кампуса будут располагаться на двух площадках: на улице Большие Овраги около метромоста разместится ИТ-кампус "НЕЙМАРК", включающий образовательный блок и коливинг на 1 500 мест, а на проспекте Гагарина, рядом с корпусами ННГУ, — межвузовский коливинг на 3 900 мест, а также спортивный комплекс и конференц-центр.
Вид на Речной вокзал и Нижегородский кремль в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
22 сентября, 20:04Нижегородская область
В Нижегородской области откроют два подростковых центра
ИТ-кампус будет работать в связке с инновационным научно-технологическим центром "Квантовая долина" и благодаря созданию более 10 тысяч новых рабочих мест станет драйвером развития территории в историческом центре города.
Планируется, что первый комплекс ИТ-кампуса — коливинг на 1500 мест — будет введен в эксплуатацию в 2024 году, остальные — до конца 2025 года, после чего в течение 27 лет концессионер будет обслуживать новые площади.
"Реализация проекта уже ведется. Завершены предпроектные работы, началось проектирование", - подчеркивается в сообщении.
Учащиеся во время урока в общеобразовательной школе - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
16 сентября, 17:52Нижегородская область
В 26 школах Нижегородской области создали аграрные классы
 
Нижегородская областьОбществоГлеб НикитинНижегородская областьНижний НовгородКорпорация РазвитияНижегородский государственный университетРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала