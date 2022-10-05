https://ria.ru/20221005/it-kampus-1821815981.html

В Нижнем Новгороде создадут IT-кампус мирового уровня

В Нижнем Новгороде создадут IT-кампус мирового уровня - РИА Новости, 05.10.2022

В Нижнем Новгороде создадут IT-кампус мирового уровня

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и генеральный директор ООО "Развитие инновационных проектов" Михаил Корягин в среду подписали концессионное... РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T19:37

2022-10-05T19:37

2022-10-05T19:37

нижегородская область

общество

глеб никитин

нижегородская область

нижний новгород

корпорация развития

нижегородский государственный университет

россия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 окт - РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и генеральный директор ООО "Развитие инновационных проектов" Михаил Корягин в среду подписали концессионное соглашение о создании в Нижнем Новгороде межвузовского ИТ-кампуса мирового уровня, сообщает пресс-служба правительства региона.В качестве центра компетенций при реализации проекта выступит Корпорация развития Нижегородской области."Нижегородская область — один из лидеров по уровню развития ИТ-отрасли. В числе главных задач — преодоление дефицита кадров. Ежегодно ИТ-кампус будет выпускать до 1500 новых специалистов. Необходимо не только дать им образование, но и создавать такие условия, чтобы они оставались жить и работать в нашем регионе. Будущий ИТ-кампус — это создание самых передовых лабораторий, комфортные лектории, доступное жилье, современные общественные пространства для отдыха и жизни", — цитирует пресс-служба слова Никитина.Как сообщил губернатор Нижегородской области, благодаря строительству ИТ-кампуса будет создано 7 000 учебных мест и 5 400 мест для комфортного проживания студентов и преподавателей. Общая стоимость проекта оценивается в 41 миллиард рублей, из которых 19,3 миллиарда рублей — средства федерального гранта.Общая площадь создаваемых объектов превысит 204 тысячи квадратных метров, в том числе почти 60 тысяч квадратных метров займут новые суперсовременные образовательные пространства. Объекты кампуса будут располагаться на двух площадках: на улице Большие Овраги около метромоста разместится ИТ-кампус "НЕЙМАРК", включающий образовательный блок и коливинг на 1 500 мест, а на проспекте Гагарина, рядом с корпусами ННГУ, — межвузовский коливинг на 3 900 мест, а также спортивный комплекс и конференц-центр.ИТ-кампус будет работать в связке с инновационным научно-технологическим центром "Квантовая долина" и благодаря созданию более 10 тысяч новых рабочих мест станет драйвером развития территории в историческом центре города.Планируется, что первый комплекс ИТ-кампуса — коливинг на 1500 мест — будет введен в эксплуатацию в 2024 году, остальные — до конца 2025 года, после чего в течение 27 лет концессионер будет обслуживать новые площади."Реализация проекта уже ведется. Завершены предпроектные работы, началось проектирование", - подчеркивается в сообщении.

https://ria.ru/20220929/elektrotransport-1820308948.html

https://ria.ru/20220922/podrostki-1818790564.html

https://ria.ru/20220916/klassy-1817375925.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, глеб никитин, нижегородская область, нижний новгород, корпорация развития, нижегородский государственный университет, россия