https://ria.ru/20221005/ispaniya-1821389715.html
Эксперты выяснили, сколько денег тратят туристы в Испании
Эксперты выяснили, сколько денег тратят туристы в Испании - РИА Новости, 05.10.2022
Эксперты выяснили, сколько денег тратят туристы в Испании
Международные туристы, посетившие Испанию в августе 2022 года, потратили 11,26 миллиарда евро, что на 90,6 процента больше показателей прошлого года, когда... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T06:55
2022-10-05T06:55
2022-10-05T08:07
туризм
туризм
новости - туризм
туристы
испания
балеарские острова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149626/77/1496267725_0:257:3134:2019_1920x0_80_0_0_57871d79aabd0cf70de01d8b1fe952ac.jpg
МАДРИД, 5 окт - РИА Новости. Международные туристы, посетившие Испанию в августе 2022 года, потратили 11,26 миллиарда евро, что на 90,6 процента больше показателей прошлого года, когда затраты туристов составили 5,9 миллиарда, свидетельствуют данные национального института статистики Испании (INE).В августе Испания приняла более 8,8 миллиона иностранных туристов, что на 69,7 процента больше, чем в том же месяце 2021 года, когда их было 5,2 миллиона.Основным направлением иностранных туристов были Балеарские острова, куда отправились почти 2,2 миллиона человек, или 24,8 процента от общего числа людей.
https://ria.ru/20220926/vizy-1819554634.html
испания
балеарские острова
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149626/77/1496267725_184:0:2915:2048_1920x0_80_0_0_08998bd7b52970325f3c7e5605e7ea14.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, туристы, испания, балеарские острова
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, туристы, Испания, Балеарские острова
06:55 05.10.2022 (обновлено: 08:07 05.10.2022)
Эксперты выяснили, сколько денег тратят туристы в Испании
Международные туристы в Испании потратили более 11 миллиардов евро за август