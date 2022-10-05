https://ria.ru/20221005/ispaniya-1821389715.html

Эксперты выяснили, сколько денег тратят туристы в Испании

Эксперты выяснили, сколько денег тратят туристы в Испании - РИА Новости, 05.10.2022

Эксперты выяснили, сколько денег тратят туристы в Испании

Международные туристы, посетившие Испанию в августе 2022 года, потратили 11,26 миллиарда евро, что на 90,6 процента больше показателей прошлого года, когда... РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T06:55

2022-10-05T06:55

2022-10-05T08:07

туризм

туризм

новости - туризм

туристы

испания

балеарские острова

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МАДРИД, 5 окт - РИА Новости. Международные туристы, посетившие Испанию в августе 2022 года, потратили 11,26 миллиарда евро, что на 90,6 процента больше показателей прошлого года, когда затраты туристов составили 5,9 миллиарда, свидетельствуют данные национального института статистики Испании (INE).В августе Испания приняла более 8,8 миллиона иностранных туристов, что на 69,7 процента больше, чем в том же месяце 2021 года, когда их было 5,2 миллиона.Основным направлением иностранных туристов были Балеарские острова, куда отправились почти 2,2 миллиона человек, или 24,8 процента от общего числа людей.

https://ria.ru/20220926/vizy-1819554634.html

испания

балеарские острова

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Лана Баева

Лана Баева

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Лана Баева

туризм, новости - туризм, туристы, испания, балеарские острова