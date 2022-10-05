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Минцифры подключит Чукотку к широкополосному интернету до конца года

Минцифры подключит Чукотку к широкополосному интернету до конца года - РИА Новости, 05.10.2022

Минцифры подключит Чукотку к широкополосному интернету до конца года

Подключение Чукотки к широкополосному интернету состоится уже до конца этого года, это последний объект, который планируется подключить, заявил глава Минцифры... РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T13:32

2022-10-05T13:32

2022-10-05T13:32

технологии

дмитрий чернышенко

максут шадаев

чукотка

россия

чукотский автономный округ

ростелеком

госдума рф

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Подключение Чукотки к широкополосному интернету состоится уже до конца этого года, это последний объект, который планируется подключить, заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев на заседании комитета Госдумы по цифровизации.В конце августа министерство опубликовало проект постановления, согласно которому 2023 год является крайним сроком подключения Чукотского автономного округа к оптоволоконной линии с пропускной способностью в 100 Гбит/с."В этом году мы заканчиваем подключение Чукотки к интернету. Это последний субъект, который оставался на спутнике", - отметил он.Строительство ВОЛС между Камчаткой и Чукоткой ведет "Ростелеком", стоимость госконтракта - 6,9 миллиарда рублей, часть ВОЛС (2,2 тысячи километров) проходит под водой. Это самый крупный региональный проект национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации".Региональное правительство в конце июля сообщало, что специалисты завершили прокладку ВОЛС Камчатка-Чукотка. Строительство распределительной оптической сети на территории округа "Ростелеком" начал еще в конце прошлого года. Новые распределительные сети доступа будут построены по технологии GPON ("оптика в квартиру"), пропускная способность будущей линии - 100 Гбит/с.В конце июля вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам заявил, что операторы связи могут получать льготные кредиты на подключение к высокоскоростному интернету многоквартирных домов в городах с населением более 100 тысяч человек, оборудование при этом должно быть российским, а разместить его можно бесплатно.

https://ria.ru/20221005/gosuslugi-1821637008.html

https://ria.ru/20221004/trafik-1821367689.html

чукотка

россия

чукотский автономный округ

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технологии, дмитрий чернышенко, максут шадаев, чукотка, россия, чукотский автономный округ, ростелеком, госдума рф