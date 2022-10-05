https://ria.ru/20221005/inflyatsiya-1821811371.html
В России замедлилась годовая инфляция
В России замедлилась годовая инфляция - РИА Новости, 05.10.2022
В России замедлилась годовая инфляция
Инфляция в России в годовом выражении замедлилась до 13,49% на 3 октября с 13,71% неделей ранее, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ценовой... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T19:21
2022-10-05T19:21
2022-10-05T19:48
экономика
россия
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
инфляция
цены на нефть
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Инфляция в России в годовом выражении замедлилась до 13,49% на 3 октября с 13,71% неделей ранее, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации"."На неделе с 27 сентября по 3 октября 2022 года фиксируется умеренный рост цен на 0,07%. В годовом выражении инфляция продолжила замедляться – до 13,49% год к году", - говорится в документе.Как отмечает министерство, в сегменте продовольственных товаров цены выросли на 0,15% при сезонном удорожании плодоовощной продукции, при этом на непродовольственные товары рост цен замедлился."На туристические и регулируемые услуги снижение цен сохраняется (минус 0,1%) при удешевлении авиабилетов на внутренние рейсы и услуг санаториев", - добавили в Минэкономразвития.По прогнозу социально-экономического развития РФ, в текущем году инфляция в РФ составит 12,4%, в 2023 году замедлится до 5,5%, а в 2024-2025 годах вернется к цели в 4%.
https://ria.ru/20221005/neft-1821809039.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), инфляция, цены на нефть
Экономика, Россия, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Инфляция, Цены на нефть
19:21 05.10.2022 (обновлено: 19:48 05.10.2022)
В России замедлилась годовая инфляция
В России замедлилась годовая инфляция до 13,49% на 3 октября, с 13,71% неделей раньше