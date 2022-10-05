https://ria.ru/20221005/himars-1821719031.html
Российские системы ПВО за сутки сбили 15 украинских РСЗО HIMARS
Российские системы ПВО за сутки сбили 15 украинских РСЗО HIMARS - РИА Новости, 05.10.2022
Российские системы ПВО за сутки сбили 15 украинских РСЗО HIMARS
Российские комплексы ПВО за минувшие сутки сбили 15 снарядов украинских РСЗО HIMARS, две противорадарных ракеты HARM и шесть беспилотников, сообщили в среду в... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T15:17
2022-10-05T15:17
2022-10-05T15:17
специальная военная операция на украине
новая каховка
россия
херсонская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/14/1789738954_0:161:3072:1889_1920x0_80_0_0_42637202da3b9660c185883f184ba29e.jpg
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Российские комплексы ПВО за минувшие сутки сбили 15 снарядов украинских РСЗО HIMARS, две противорадарных ракеты HARM и шесть беспилотников, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ."За сутки в воздухе уничтожены 15 снарядов американской реактивной системы залпового огня HIMARS в районах населённых пунктов Коробки, Веселое, Антоновка, Новая Каховка, Токаревка и Раковка Херсонской области, один снаряд реактивной системы залпового огня "Ольха" в районе населенного пункта Новая Каховка и две противорадиолокационные ракеты HARM в районе населенного пункта Антоновка Херсонской области", - говорится в сообщении.Кроме того за сутки российской ПВО уничтожены 6 украинских БЛА в ЛНР, ДНР и Харьковской области.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
новая каховка
россия
херсонская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/14/1789738954_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_deb55231ed48e48e13aee465ea07f1af.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новая каховка, россия, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Новая Каховка, Россия, Херсонская область
Российские системы ПВО за сутки сбили 15 украинских РСЗО HIMARS
Минобороны: системы ПВО за сутки сбили 15 украинских РСЗО HIMARS, две ракеты HARM