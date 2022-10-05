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Российские системы ПВО за сутки сбили 15 украинских РСЗО HIMARS - РИА Новости, 05.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221005/himars-1821719031.html
Российские системы ПВО за сутки сбили 15 украинских РСЗО HIMARS
Российские системы ПВО за сутки сбили 15 украинских РСЗО HIMARS - РИА Новости, 05.10.2022
Российские системы ПВО за сутки сбили 15 украинских РСЗО HIMARS
Российские комплексы ПВО за минувшие сутки сбили 15 снарядов украинских РСЗО HIMARS, две противорадарных ракеты HARM и шесть беспилотников, сообщили в среду в... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T15:17
2022-10-05T15:17
специальная военная операция на украине
новая каховка
россия
херсонская область
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Российские комплексы ПВО за минувшие сутки сбили 15 снарядов украинских РСЗО HIMARS, две противорадарных ракеты HARM и шесть беспилотников, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ."За сутки в воздухе уничтожены 15 снарядов американской реактивной системы залпового огня HIMARS в районах населённых пунктов Коробки, Веселое, Антоновка, Новая Каховка, Токаревка и Раковка Херсонской области, один снаряд реактивной системы залпового огня "Ольха" в районе населенного пункта Новая Каховка и две противорадиолокационные ракеты HARM в районе населенного пункта Антоновка Херсонской области", - говорится в сообщении.Кроме того за сутки российской ПВО уничтожены 6 украинских БЛА в ЛНР, ДНР и Харьковской области.
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новая каховка, россия, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Новая Каховка, Россия, Херсонская область
15:17 05.10.2022
 
Российские системы ПВО за сутки сбили 15 украинских РСЗО HIMARS

Минобороны: системы ПВО за сутки сбили 15 украинских РСЗО HIMARS, две ракеты HARM

© РИА Новости / Перейти в медиабанкРабота зенитно-ракетной системы ПВО С-300В4
Работа зенитно-ракетной системы ПВО С-300В4 - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
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Работа зенитно-ракетной системы ПВО С-300В4. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Российские комплексы ПВО за минувшие сутки сбили 15 снарядов украинских РСЗО HIMARS, две противорадарных ракеты HARM и шесть беспилотников, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ.
"За сутки в воздухе уничтожены 15 снарядов американской реактивной системы залпового огня HIMARS в районах населённых пунктов Коробки, Веселое, Антоновка, Новая Каховка, Токаревка и Раковка Херсонской области, один снаряд реактивной системы залпового огня "Ольха" в районе населенного пункта Новая Каховка и две противорадиолокационные ракеты HARM в районе населенного пункта Антоновка Херсонской области", - говорится в сообщении.
Кроме того за сутки российской ПВО уничтожены 6 украинских БЛА в ЛНР, ДНР и Харьковской области.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеНовая КаховкаРоссияХерсонская область
 
 
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