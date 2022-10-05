https://ria.ru/20221005/himars-1821719031.html

Российские системы ПВО за сутки сбили 15 украинских РСЗО HIMARS

Российские системы ПВО за сутки сбили 15 украинских РСЗО HIMARS - РИА Новости, 05.10.2022

Российские системы ПВО за сутки сбили 15 украинских РСЗО HIMARS

Российские комплексы ПВО за минувшие сутки сбили 15 снарядов украинских РСЗО HIMARS, две противорадарных ракеты HARM и шесть беспилотников, сообщили в среду в... РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T15:17

2022-10-05T15:17

2022-10-05T15:17

специальная военная операция на украине

новая каховка

россия

херсонская область

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Российские комплексы ПВО за минувшие сутки сбили 15 снарядов украинских РСЗО HIMARS, две противорадарных ракеты HARM и шесть беспилотников, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ."За сутки в воздухе уничтожены 15 снарядов американской реактивной системы залпового огня HIMARS в районах населённых пунктов Коробки, Веселое, Антоновка, Новая Каховка, Токаревка и Раковка Херсонской области, один снаряд реактивной системы залпового огня "Ольха" в районе населенного пункта Новая Каховка и две противорадиолокационные ракеты HARM в районе населенного пункта Антоновка Херсонской области", - говорится в сообщении.Кроме того за сутки российской ПВО уничтожены 6 украинских БЛА в ЛНР, ДНР и Харьковской области.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

новая каховка

россия

херсонская область

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новая каховка, россия, херсонская область