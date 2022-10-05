https://ria.ru/20221005/granitsy-1821683147.html

Песков ответил на вопрос о границах новых регионов

Песков ответил на вопрос о границах новых регионов - РИА Новости, 05.10.2022

Песков ответил на вопрос о границах новых регионов

В указе главы государства Владимира Путина по новым регионам речь идёт о территории Херсонской и Запорожской областей, в рамках которой действовала... РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T13:27

2022-10-05T13:27

2022-10-05T13:27

политика

владимир путин

россия

запорожская область

луганская народная республика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751615992_0:337:3041:2048_1920x0_80_0_0_26ca39b52535b76371c284edd0ef00f9.jpg

МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. В указе главы государства Владимира Путина по новым регионам речь идёт о территории Херсонской и Запорожской областей, в рамках которой действовала военно-гражданская администрация на момент принятия субъектов в состав РФ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Президент России Владимир Путин ранее подписал федеральный закон, ратифицирующий договор о принятии ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.

https://ria.ru/20221004/referendum-1821319150.html

россия

запорожская область

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, владимир путин, россия, запорожская область, луганская народная республика