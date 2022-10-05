https://ria.ru/20221005/granitsy-1821683147.html
Песков ответил на вопрос о границах новых регионов
Песков ответил на вопрос о границах новых регионов - РИА Новости, 05.10.2022
Песков ответил на вопрос о границах новых регионов
В указе главы государства Владимира Путина по новым регионам речь идёт о территории Херсонской и Запорожской областей, в рамках которой действовала... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T13:27
2022-10-05T13:27
2022-10-05T13:27
политика
владимир путин
россия
запорожская область
луганская народная республика
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. В указе главы государства Владимира Путина по новым регионам речь идёт о территории Херсонской и Запорожской областей, в рамках которой действовала военно-гражданская администрация на момент принятия субъектов в состав РФ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Президент России Владимир Путин ранее подписал федеральный закон, ратифицирующий договор о принятии ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.
https://ria.ru/20221004/referendum-1821319150.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, владимир путин, россия, запорожская область, луганская народная республика
Политика, Владимир Путин, Россия, Запорожская область, Луганская Народная Республика
Песков ответил на вопрос о границах новых регионов
Песков: в состав России вошли территории, в которых действовали ВГА на момент принятия