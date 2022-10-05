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Песков ответил на вопрос о границах новых регионов - РИА Новости, 05.10.2022
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Песков ответил на вопрос о границах новых регионов
Песков ответил на вопрос о границах новых регионов - РИА Новости, 05.10.2022
Песков ответил на вопрос о границах новых регионов
В указе главы государства Владимира Путина по новым регионам речь идёт о территории Херсонской и Запорожской областей, в рамках которой действовала... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T13:27
2022-10-05T13:27
политика
владимир путин
россия
запорожская область
луганская народная республика
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. В указе главы государства Владимира Путина по новым регионам речь идёт о территории Херсонской и Запорожской областей, в рамках которой действовала военно-гражданская администрация на момент принятия субъектов в состав РФ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Президент России Владимир Путин ранее подписал федеральный закон, ратифицирующий договор о принятии ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.
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политика, владимир путин, россия, запорожская область, луганская народная республика
Политика, Владимир Путин, Россия, Запорожская область, Луганская Народная Республика
13:27 05.10.2022
 
Песков ответил на вопрос о границах новых регионов

Песков: в состав России вошли территории, в которых действовали ВГА на момент принятия

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. В указе главы государства Владимира Путина по новым регионам речь идёт о территории Херсонской и Запорожской областей, в рамках которой действовала военно-гражданская администрация на момент принятия субъектов в состав РФ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Вы читайте указ. Там есть юридическая формулировка. В целом там речь идёт о территории, в которой действовала военно-гражданская администрация на момент принятия", - сказал Песков журналистам в среду.
Президент России Владимир Путин ранее подписал федеральный закон, ратифицирующий договор о принятии ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.
Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов голосует на референдуме о присоединении Херсонской области к России - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
Вчера, 07:50
Власти Херсонской области: попытки изменить новый статус региона ждет крах
 
ПолитикаВладимир ПутинРоссияЗапорожская областьЛуганская Народная Республика
 
 
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