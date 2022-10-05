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Госграница между Херсонской областью и Крымом стала административной - РИА Новости, 05.10.2022
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Госграница между Херсонской областью и Крымом стала административной
Госграница между Херсонской областью и Крымом стала административной - РИА Новости, 05.10.2022
Госграница между Херсонской областью и Крымом стала административной
Государственная граница между Херсонской областью и Крымом приобрела статус административной, таможенный контроль не осуществляется, сообщил заместитель главы... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T09:25
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херсонская область
республика крым
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости. Государственная граница между Херсонской областью и Крымом приобрела статус административной, таможенный контроль не осуществляется, сообщил заместитель главы обладминистрации Кирилл Стремоусов."Государственная граница стала административной. Но учитывая, что мы являемся прифронтовой зоной, на контрольно-пропускных пунктах работает погранслужба и ФСБ для фильтрации, чтобы не допустить проникновения (диверсантов), но таможня отсутствует", - сказал РИА Новости Стремоусов.По его словам, таможенный контроль и таможенные операции в пунктах пропуска не осуществляются.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.
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херсонская область , республика крым, общество
Херсонская область , Республика Крым, Общество
09:25 05.10.2022 (обновлено: 09:44 05.10.2022)
 
Госграница между Херсонской областью и Крымом стала административной

На границе между Херсонской областью и Крымом отменили таможенный контроль

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в медиабанкПограничники
Пограничники - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости. Государственная граница между Херсонской областью и Крымом приобрела статус административной, таможенный контроль не осуществляется, сообщил заместитель главы обладминистрации Кирилл Стремоусов.
"Государственная граница стала административной. Но учитывая, что мы являемся прифронтовой зоной, на контрольно-пропускных пунктах работает погранслужба и ФСБ для фильтрации, чтобы не допустить проникновения (диверсантов), но таможня отсутствует", - сказал РИА Новости Стремоусов.
По его словам, таможенный контроль и таможенные операции в пунктах пропуска не осуществляются.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
08:28Сказано в эфире
Захарова ответила на тезис НАТО о "неприемлемости изменения границ"
 
Херсонская областьРеспублика КрымОбщество
 
 
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