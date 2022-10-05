https://ria.ru/20221005/granitsa-1821610265.html
Госграница между Херсонской областью и Крымом стала административной
Госграница между Херсонской областью и Крымом стала административной - РИА Новости, 05.10.2022
Госграница между Херсонской областью и Крымом стала административной
Государственная граница между Херсонской областью и Крымом приобрела статус административной, таможенный контроль не осуществляется, сообщил заместитель главы... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T09:25
2022-10-05T09:25
2022-10-05T09:44
херсонская область
республика крым
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости. Государственная граница между Херсонской областью и Крымом приобрела статус административной, таможенный контроль не осуществляется, сообщил заместитель главы обладминистрации Кирилл Стремоусов."Государственная граница стала административной. Но учитывая, что мы являемся прифронтовой зоной, на контрольно-пропускных пунктах работает погранслужба и ФСБ для фильтрации, чтобы не допустить проникновения (диверсантов), но таможня отсутствует", - сказал РИА Новости Стремоусов.По его словам, таможенный контроль и таможенные операции в пунктах пропуска не осуществляются.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.
https://radiosputnik.ria.ru/20221005/granitsy-1821603631.html
херсонская область
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , республика крым, общество
Херсонская область , Республика Крым, Общество
09:25 05.10.2022 (обновлено: 09:44 05.10.2022)
Госграница между Херсонской областью и Крымом стала административной
На границе между Херсонской областью и Крымом отменили таможенный контроль