https://ria.ru/20221005/granitsa-1821610265.html

Госграница между Херсонской областью и Крымом стала административной

Госграница между Херсонской областью и Крымом стала административной - РИА Новости, 05.10.2022

Госграница между Херсонской областью и Крымом стала административной

Государственная граница между Херсонской областью и Крымом приобрела статус административной, таможенный контроль не осуществляется, сообщил заместитель главы... РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T09:25

2022-10-05T09:25

2022-10-05T09:44

херсонская область

республика крым

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости. Государственная граница между Херсонской областью и Крымом приобрела статус административной, таможенный контроль не осуществляется, сообщил заместитель главы обладминистрации Кирилл Стремоусов."Государственная граница стала административной. Но учитывая, что мы являемся прифронтовой зоной, на контрольно-пропускных пунктах работает погранслужба и ФСБ для фильтрации, чтобы не допустить проникновения (диверсантов), но таможня отсутствует", - сказал РИА Новости Стремоусов.По его словам, таможенный контроль и таможенные операции в пунктах пропуска не осуществляются.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.

https://radiosputnik.ria.ru/20221005/granitsy-1821603631.html

херсонская область

республика крым

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Варвара Скокшина

херсонская область , республика крым, общество