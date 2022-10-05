https://ria.ru/20221005/gosuslugi-1821637008.html
Минцифры проверит уязвимость "Госуслуг" с помощью "белых хакеров"
Минцифры проверит уязвимость "Госуслуг" с помощью "белых хакеров" - РИА Новости, 05.10.2022
Минцифры проверит уязвимость "Госуслуг" с помощью "белых хакеров"
Минцифры РФ планирует до конца года проверить уязвимость портала "Госуслуги" при содействии "белых хакеров", участвующих в соответствующей программе - Bug... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T11:23
2022-10-05T11:23
2022-10-05T11:23
технологии
максут шадаев
россия
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
госуслуги
общество
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Минцифры РФ планирует до конца года проверить уязвимость портала "Госуслуги" при содействии "белых хакеров", участвующих в соответствующей программе - Bug Bounty, заявил глава министерства Максут Шадаев в рамках конференции TAdviser "IT Government Day".Как пояснил Шадаев, "огромные ресурсы" сконцентрированы на том, что нанести ущерб инфраструктуре этого сервиса, и "Госуслуги" находятся под самым большим риском во время DDоS-атак. И, по его словам, факт того, что работу сервисов "парализует" из-за таких атак - "весьма обидный".Также, как отметил Шадаев, такие атаки, которые наблюдают сейчас специалисты - это "лишь верхний слой".Глава Минцифры также подчеркнул, что это важная практика, в которой Минцифры примут участие "первыми"."Всегда сложно признавать свои ошибки и недоработки в кибербезопасности. Однако мы считаем, что лучше смотреть на эти риски открыто и работать на опережение", - подчеркнул Шадаев.
https://ria.ru/20221002/it-1821024862.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, максут шадаев, россия, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), госуслуги, общество
Технологии, Максут Шадаев, Россия, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России), Госуслуги, Общество
Минцифры проверит уязвимость "Госуслуг" с помощью "белых хакеров"
Минцифры планирует в 2022 году проверить уязвимость "Госуслуг" с помощью "белых хакеров"
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Минцифры РФ планирует до конца года проверить уязвимость портала "Госуслуги" при содействии "белых хакеров", участвующих в соответствующей программе - Bug Bounty, заявил глава министерства Максут Шадаев в рамках конференции TAdviser "IT Government Day".
"Мы планируем до конца провести Bug Bounty на "Госуслугах" для того, чтобы максимально задействовать... белых хакеров с соответствующим вознаграждением, которые обнаруживают "дыры" в безопасности", - сообщил он.
Как пояснил Шадаев, "огромные ресурсы" сконцентрированы на том, что нанести ущерб инфраструктуре этого сервиса, и "Госуслуги" находятся под самым большим риском во время DDоS-атак. И, по его словам, факт того, что работу сервисов "парализует" из-за таких атак - "весьма обидный".
Также, как отметил Шадаев, такие атаки, которые наблюдают сейчас специалисты - это "лишь верхний слой".
Глава Минцифры также подчеркнул, что это важная практика, в которой Минцифры примут участие "первыми".
"Всегда сложно признавать свои ошибки и недоработки в кибербезопасности. Однако мы считаем, что лучше смотреть на эти риски открыто и работать на опережение", - подчеркнул Шадаев.