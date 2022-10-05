https://ria.ru/20221005/gospodderzhka-1821735377.html

Господдержка малого и среднего бизнеса на селе сохранится, заявил Мишустин

Господдержка малого и среднего бизнеса на селе сохранится, заявил Мишустин - РИА Новости, 05.10.2022

Господдержка малого и среднего бизнеса на селе сохранится, заявил Мишустин

Господдержка малого и среднего предпринимательства на селе сохранится, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T15:59

2022-10-05T15:59

2022-10-05T15:59

экономика

михаил мишустин

россия

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КУБИНКА (Московская область), 5 окт - РИА Новости. Господдержка малого и среднего предпринимательства на селе сохранится, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.Он напомнил, что на поддержку фермеров и развитие сельской кооперации в текущем году направлено свыше пяти с половиной миллиардов рублей, и это позволило вовлечь в деятельность сельскохозяйственной потребкооперации более тринадцати с половиной тысяч человек. Помимо этого, впервые с этого года доступ к льготному кредитованию есть и у владельцев личных подсобных хозяйств при условии, что они зарегистрированы как самозанятые, добавил он."Такие направления господдержки сохранятся и в будущем", - сказал Мишустин.

https://ria.ru/20221005/mishustin-1821721408.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, михаил мишустин, россия