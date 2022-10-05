https://ria.ru/20221005/gospodderzhka-1821735377.html
Господдержка малого и среднего бизнеса на селе сохранится, заявил Мишустин
Господдержка малого и среднего бизнеса на селе сохранится, заявил Мишустин - РИА Новости, 05.10.2022
Господдержка малого и среднего бизнеса на селе сохранится, заявил Мишустин
Господдержка малого и среднего предпринимательства на селе сохранится, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T15:59
2022-10-05T15:59
2022-10-05T15:59
экономика
михаил мишустин
россия
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КУБИНКА (Московская область), 5 окт - РИА Новости. Господдержка малого и среднего предпринимательства на селе сохранится, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.Он напомнил, что на поддержку фермеров и развитие сельской кооперации в текущем году направлено свыше пяти с половиной миллиардов рублей, и это позволило вовлечь в деятельность сельскохозяйственной потребкооперации более тринадцати с половиной тысяч человек. Помимо этого, впервые с этого года доступ к льготному кредитованию есть и у владельцев личных подсобных хозяйств при условии, что они зарегистрированы как самозанятые, добавил он."Такие направления господдержки сохранятся и в будущем", - сказал Мишустин.
https://ria.ru/20221005/mishustin-1821721408.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, михаил мишустин, россия
Экономика, Михаил Мишустин, Россия
Господдержка малого и среднего бизнеса на селе сохранится, заявил Мишустин
Мишустин: господдержка малого и среднего предпринимательства на селе сохранится