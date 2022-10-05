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Господдержка малого и среднего бизнеса на селе сохранится, заявил Мишустин - РИА Новости, 05.10.2022
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Господдержка малого и среднего бизнеса на селе сохранится, заявил Мишустин
Господдержка малого и среднего бизнеса на селе сохранится, заявил Мишустин - РИА Новости, 05.10.2022
Господдержка малого и среднего бизнеса на селе сохранится, заявил Мишустин
Господдержка малого и среднего предпринимательства на селе сохранится, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T15:59
2022-10-05T15:59
экономика
михаил мишустин
россия
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КУБИНКА (Московская область), 5 окт - РИА Новости. Господдержка малого и среднего предпринимательства на селе сохранится, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.Он напомнил, что на поддержку фермеров и развитие сельской кооперации в текущем году направлено свыше пяти с половиной миллиардов рублей, и это позволило вовлечь в деятельность сельскохозяйственной потребкооперации более тринадцати с половиной тысяч человек. Помимо этого, впервые с этого года доступ к льготному кредитованию есть и у владельцев личных подсобных хозяйств при условии, что они зарегистрированы как самозанятые, добавил он."Такие направления господдержки сохранятся и в будущем", - сказал Мишустин.
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экономика, михаил мишустин, россия
Экономика, Михаил Мишустин, Россия
15:59 05.10.2022
 
Господдержка малого и среднего бизнеса на селе сохранится, заявил Мишустин

Мишустин: господдержка малого и среднего предпринимательства на селе сохранится

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкКомбайны во время уборки урожая пшеницы
Комбайны во время уборки урожая пшеницы - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Комбайны во время уборки урожая пшеницы. Архивное фото
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КУБИНКА (Московская область), 5 окт - РИА Новости. Господдержка малого и среднего предпринимательства на селе сохранится, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
"Еще одно важное направление – это малое и среднее предпринимательство на селе", - сказал он на агропромышленной выставке "Золотая осень".
Он напомнил, что на поддержку фермеров и развитие сельской кооперации в текущем году направлено свыше пяти с половиной миллиардов рублей, и это позволило вовлечь в деятельность сельскохозяйственной потребкооперации более тринадцати с половиной тысяч человек. Помимо этого, впервые с этого года доступ к льготному кредитованию есть и у владельцев личных подсобных хозяйств при условии, что они зарегистрированы как самозанятые, добавил он.
"Такие направления господдержки сохранятся и в будущем", - сказал Мишустин.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на XXIV Всероссийской агропромышленной выставке Золотая осень – 2022 - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
15:24
В бюджет 2023 года заложат господдержку АПК
 
ЭкономикаМихаил МишустинРоссия
 
 
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