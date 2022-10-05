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В Госдуме предложили обсудить досрочную пенсию педагогам - РИА Новости, 05.10.2022
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В Госдуме предложили обсудить досрочную пенсию педагогам
В Госдуме предложили обсудить досрочную пенсию педагогам - РИА Новости, 05.10.2022
В Госдуме предложили обсудить досрочную пенсию педагогам
Депутат ГД Сергей Леонов обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением не учитывать процент детей до 18 лет, обучающихся в учреждении среднего... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T10:18
2022-10-05T10:37
общество
сергей леонов
михаил мишустин
смоленская область
госдума рф
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Депутат ГД Сергей Леонов обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением не учитывать процент детей до 18 лет, обучающихся в учреждении среднего профессионального образования, для назначения педагогам досрочной трудовой пенсии, копия обращения имеется в распоряжении РИА Новости."Прошу Вас, уважаемый Михаил Владимирович (Мишустин - ред.), в преддверии года педагога и наставника, рассмотреть вопрос о внесении изменений в постановление правительства Российской Федерации № 781 от 29.10.2002, исключив из него условие по проценту несовершеннолетних детей, применяемое к образовательным учреждениям среднего профессионального образования", - отмечается в обращении.Парламентарий добавил, что стаж работы педагога в учреждении среднего профессионального образования может быть учтён только при условии обучения в учреждении не менее 50% детей в возрасте до 18 лет, однако соблюсти данное условие во многих регионах крайне сложно."На практике получить статус среднего образовательного учреждения, в котором обучается не менее 50 процентов детей в возрасте до 18 лет, невозможно. Например, в Смоленской области таких учреждений нет", - уточняется в обращении.
https://sn.ria.ru/20221005/den_uchitelya-1821609399.html
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общество, сергей леонов, михаил мишустин, смоленская область, госдума рф
Общество, Сергей Леонов, Михаил Мишустин, Смоленская область, Госдума РФ
10:18 05.10.2022 (обновлено: 10:37 05.10.2022)
 
В Госдуме предложили обсудить досрочную пенсию педагогам

Депутат Леонов предложил пересмотреть критерии назначения досрочной пенсии педагогам

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкУчитель
Учитель - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Депутат ГД Сергей Леонов обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением не учитывать процент детей до 18 лет, обучающихся в учреждении среднего профессионального образования, для назначения педагогам досрочной трудовой пенсии, копия обращения имеется в распоряжении РИА Новости.
"Прошу Вас, уважаемый Михаил Владимирович (Мишустин - ред.), в преддверии года педагога и наставника, рассмотреть вопрос о внесении изменений в постановление правительства Российской Федерации № 781 от 29.10.2002, исключив из него условие по проценту несовершеннолетних детей, применяемое к образовательным учреждениям среднего профессионального образования", - отмечается в обращении.
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Парламентарий добавил, что стаж работы педагога в учреждении среднего профессионального образования может быть учтён только при условии обучения в учреждении не менее 50% детей в возрасте до 18 лет, однако соблюсти данное условие во многих регионах крайне сложно.
"На практике получить статус среднего образовательного учреждения, в котором обучается не менее 50 процентов детей в возрасте до 18 лет, невозможно. Например, в Смоленской области таких учреждений нет", - уточняется в обращении.
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