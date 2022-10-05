https://ria.ru/20221005/gorlovka-1821768664.html

Украинские войска обстреляли Горловку

Украинские войска обстреляли Горловку - РИА Новости, 05.10.2022

Украинские войска обстреляли Горловку

Украинские войска выпустили 10 ракет из РСЗО "Град" по Никитовскому району Горловки, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T17:16

2022-10-05T17:16

2022-10-05T17:16

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

донецкая народная республика

украина

сцкк

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ДОНЕЦК, 5 окт - РИА Новости. Украинские войска выпустили 10 ракет из РСЗО "Град" по Никитовскому району Горловки, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирования Украины - ред.) по направлению: 16.35 - населенный пункт Курдюмовка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 10 ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Кроме того, как заявили в представительстве, украинские войска выпустили по Горловке четыре мины калибром 120 миллиметров в 16.25, а также пять снарядов калибром 155 миллиметров по Кировскому и Куйбышевскому районам Донецка в 16.42.

https://ria.ru/20221005/donbass-1821749128.html

горловка

донецкая народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, горловка, донецкая народная республика, украина, сцкк