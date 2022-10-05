https://ria.ru/20221005/gorlovka-1821768664.html
Украинские войска обстреляли Горловку
Украинские войска обстреляли Горловку - РИА Новости, 05.10.2022
Украинские войска обстреляли Горловку
Украинские войска выпустили 10 ракет из РСЗО "Град" по Никитовскому району Горловки, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T17:16
2022-10-05T17:16
2022-10-05T17:16
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
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сцкк
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ДОНЕЦК, 5 окт - РИА Новости. Украинские войска выпустили 10 ракет из РСЗО "Град" по Никитовскому району Горловки, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирования Украины - ред.) по направлению: 16.35 - населенный пункт Курдюмовка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 10 ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Кроме того, как заявили в представительстве, украинские войска выпустили по Горловке четыре мины калибром 120 миллиметров в 16.25, а также пять снарядов калибром 155 миллиметров по Кировскому и Куйбышевскому районам Донецка в 16.42.
https://ria.ru/20221005/donbass-1821749128.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, горловка, донецкая народная республика, украина, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК
Украинские войска обстреляли Горловку
В ДНР заявили, что украинские войска выпустили по Горловке десять ракет из "Града"