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ВСУ нанесли удар авиационными ракетами колонию в Горловке - РИА Новости, 05.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221005/gorlovka-1821631363.html
ВСУ нанесли удар авиационными ракетами колонию в Горловке
ВСУ нанесли удар авиационными ракетами колонию в Горловке - РИА Новости, 05.10.2022
ВСУ нанесли удар авиационными ракетами колонию в Горловке
Украинские войска выпустили неуправляемые авиационные ракеты по исправительной колонии в донецкой Горловке, были повреждены общежитие, административное здание и РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T10:58
2022-10-05T11:38
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
вооруженные силы украины
мэр
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ДОНЕЦК, 5 окт - РИА Новости. Украинские войска выпустили неуправляемые авиационные ракеты по исправительной колонии в донецкой Горловке, были повреждены общежитие, административное здание и ограждение колонии, сообщил мэр города Иван Приходько."Укронацисты подвергли обстрелу Мичуринскую исправительную колонию (Никитовский район Горловки) с применением авиации. Неонацистские каратели выпустили неуправляемые авиационные ракеты (НУРС) с вертолета, в результате чего повреждены общежитие, административное здание и ограждение колонии. К счастью, без пострадавших", - написал Приходько в Telegram-канале.
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в мире, горловка, вооруженные силы украины, мэр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Вооруженные силы Украины, МЭР
10:58 05.10.2022 (обновлено: 11:38 05.10.2022)
 
ВСУ нанесли удар авиационными ракетами колонию в Горловке

ВСУ выпустили неуправляемые авиационные ракеты по исправительной колонии в Горловке

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкВид на соседний дом через разбитое окно
Вид на соседний дом через разбитое окно - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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ДОНЕЦК, 5 окт - РИА Новости. Украинские войска выпустили неуправляемые авиационные ракеты по исправительной колонии в донецкой Горловке, были повреждены общежитие, административное здание и ограждение колонии, сообщил мэр города Иван Приходько.
"Укронацисты подвергли обстрелу Мичуринскую исправительную колонию (Никитовский район Горловки) с применением авиации. Неонацистские каратели выпустили неуправляемые авиационные ракеты (НУРС) с вертолета, в результате чего повреждены общежитие, административное здание и ограждение колонии. К счастью, без пострадавших", - написал Приходько в Telegram-канале.
Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов голосует на референдуме о присоединении Херсонской области к России на одном из избирательных участков в Херсоне - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
01:19Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреГорловкаВооруженные силы УкраиныМЭР
 
 
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