https://ria.ru/20221005/gorlovka-1821631363.html
ВСУ нанесли удар авиационными ракетами колонию в Горловке
ВСУ нанесли удар авиационными ракетами колонию в Горловке - РИА Новости, 05.10.2022
ВСУ нанесли удар авиационными ракетами колонию в Горловке
Украинские войска выпустили неуправляемые авиационные ракеты по исправительной колонии в донецкой Горловке, были повреждены общежитие, административное здание и РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T10:58
2022-10-05T10:58
2022-10-05T11:38
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
вооруженные силы украины
мэр
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ДОНЕЦК, 5 окт - РИА Новости. Украинские войска выпустили неуправляемые авиационные ракеты по исправительной колонии в донецкой Горловке, были повреждены общежитие, административное здание и ограждение колонии, сообщил мэр города Иван Приходько."Укронацисты подвергли обстрелу Мичуринскую исправительную колонию (Никитовский район Горловки) с применением авиации. Неонацистские каратели выпустили неуправляемые авиационные ракеты (НУРС) с вертолета, в результате чего повреждены общежитие, административное здание и ограждение колонии. К счастью, без пострадавших", - написал Приходько в Telegram-канале.
https://ria.ru/20221005/svo-1821588551.html
горловка
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Вооруженные силы Украины, МЭР
10:58 05.10.2022 (обновлено: 11:38 05.10.2022)
ВСУ нанесли удар авиационными ракетами колонию в Горловке
ВСУ выпустили неуправляемые авиационные ракеты по исправительной колонии в Горловке