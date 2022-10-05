https://ria.ru/20221005/gorlovka-1821631363.html

ВСУ нанесли удар авиационными ракетами колонию в Горловке

ВСУ нанесли удар авиационными ракетами колонию в Горловке - РИА Новости, 05.10.2022

ВСУ нанесли удар авиационными ракетами колонию в Горловке

Украинские войска выпустили неуправляемые авиационные ракеты по исправительной колонии в донецкой Горловке, были повреждены общежитие, административное здание и РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T10:58

2022-10-05T10:58

2022-10-05T11:38

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

вооруженные силы украины

мэр

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ДОНЕЦК, 5 окт - РИА Новости. Украинские войска выпустили неуправляемые авиационные ракеты по исправительной колонии в донецкой Горловке, были повреждены общежитие, административное здание и ограждение колонии, сообщил мэр города Иван Приходько."Укронацисты подвергли обстрелу Мичуринскую исправительную колонию (Никитовский район Горловки) с применением авиации. Неонацистские каратели выпустили неуправляемые авиационные ракеты (НУРС) с вертолета, в результате чего повреждены общежитие, административное здание и ограждение колонии. К счастью, без пострадавших", - написал Приходько в Telegram-канале.

https://ria.ru/20221005/svo-1821588551.html

горловка

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, горловка, вооруженные силы украины, мэр