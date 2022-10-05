https://ria.ru/20221005/germaniya-1821711683.html
Шольц рассказал об ошибке Германии в газовой сфере
Шольц рассказал об ошибке Германии в газовой сфере - РИА Новости, 05.10.2022
Шольц рассказал об ошибке Германии в газовой сфере
Ошибка правительства Германии заключалась в том, что оно не создало необходимую инфраструктуру для импорта газа, сказал в среду Канцлер Германии Олаф Шольц,... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T14:53
2022-10-05T14:53
2022-10-05T14:54
олаф шольц
германия
россия
украина
в мире
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МАДРИД, 5 окт - РИА Новости. Ошибка правительства Германии заключалась в том, что оно не создало необходимую инфраструктуру для импорта газа, сказал в среду Канцлер Германии Олаф Шольц, комментируя энергетическую зависимость ФРГ от России в интервью испанской газете El Pais."Ошибка Германии заключалась не столько в заключении контрактов на поставку с Россией, сколько в неспособности создать необходимую инфраструктуру или построить СПГ-терминалы, чтобы в случае необходимости менять поставщиков со дня на день", - считает он.В этом контексте Шольц уверен, что следует возобновить работу над приостановленным в 2019 году проектом доставки газа из Алжира через Португалию, Испанию и Южную Францию в Центральную Европу Midcat. При этом на данный момент правительство Франции не уверено в полезности этого газопровода."Европейский союз должен еще больше объединяться… В частности, подключение Пиренейского полуострова к европейской сети газопроводов было бы очень важным шагом для всех нас, поэтому я продвигаю строительство MidCat", - сказал Шольц.Однако канцлер отметил, что в конечном итоге Германия быстро среагировала на сокращение поставок российского газа. Так, немецкое правительство, активно готовящееся к наступающей зиме, построило новые терминалы СПГ на севере страны, заключило контракты с новыми партнерами, заполнило хранилища природного газа, перезапустило угольные электростанции и разрешило двум атомным электростанциям на юге Германии продолжать работу до весны.При этом Шольц заверил, что несмотря на то, что в современных условиях страна прибегает к использованию "более грязных" источников энергии, Германия все равно привержена своим экологическим целям."Параллельно с нашими текущими усилиями мы ускоряем расширение использования возобновляемых источников энергии, особенно морской и наземной ветровой энергии, а также солнечной энергии. Дополнительные выбросы, которые нам придется выпустить как этой, так и следующей зимой из-за российского вторжения в Украину, побуждают нас к этому", - сказал он.Что касается военной помощи Украине, Шольц отметил, что Германия будет поддерживать Киев столько, сколько потребуется. За это время Берлин уже направил значительное количество самоходных гаубиц, реактивных систем залпового огня и самоходных установок Gepard."Именно это оружие особенно эффективно проявляет себя на данный момент в наступлении украинской армии. Мы тесно координируем свои действия с нашими партнерами и внимательно следим за ситуацией", - объяснил канцлер.После начала конфликта на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США.
https://ria.ru/20221004/germaniya-1821306989.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220710/energetika-1801532378.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
олаф шольц, германия, россия, украина, в мире
Олаф Шольц, Германия, Россия, Украина, В мире
14:53 05.10.2022 (обновлено: 14:54 05.10.2022)
Шольц рассказал об ошибке Германии в газовой сфере
Канцлер Шольц назвал неспособности создать развитую инфраструктуру импорта газа ошибкой
МАДРИД, 5 окт - РИА Новости.
Ошибка правительства Германии заключалась в том, что оно не создало необходимую инфраструктуру для импорта газа, сказал в среду Канцлер Германии Олаф Шольц, комментируя энергетическую зависимость ФРГ от России в интервью испанской газете El Pais
.
"Ошибка Германии заключалась не столько в заключении контрактов на поставку с Россией, сколько в неспособности создать необходимую инфраструктуру или построить СПГ-терминалы, чтобы в случае необходимости менять поставщиков со дня на день", - считает он.
В этом контексте Шольц уверен, что следует возобновить работу над приостановленным в 2019 году проектом доставки газа из Алжира
через Португалию
, Испанию
и Южную Францию в Центральную Европу Midcat. При этом на данный момент правительство Франции
не уверено в полезности этого газопровода.
"Европейский союз должен еще больше объединяться… В частности, подключение Пиренейского полуострова к европейской сети газопроводов было бы очень важным шагом для всех нас, поэтому я продвигаю строительство MidCat", - сказал Шольц.
Однако канцлер отметил, что в конечном итоге Германия быстро среагировала на сокращение поставок российского газа. Так, немецкое правительство, активно готовящееся к наступающей зиме, построило новые терминалы СПГ на севере страны, заключило контракты с новыми партнерами, заполнило хранилища природного газа, перезапустило угольные электростанции и разрешило двум атомным электростанциям на юге Германии продолжать работу до весны.
При этом Шольц заверил, что несмотря на то, что в современных условиях страна прибегает к использованию "более грязных" источников энергии, Германия все равно привержена своим экологическим целям.
"Параллельно с нашими текущими усилиями мы ускоряем расширение использования возобновляемых источников энергии, особенно морской и наземной ветровой энергии, а также солнечной энергии. Дополнительные выбросы, которые нам придется выпустить как этой, так и следующей зимой из-за российского вторжения в Украину
, побуждают нас к этому", - сказал он.
Что касается военной помощи Украине, Шольц отметил, что Германия будет поддерживать Киев
столько, сколько потребуется. За это время Берлин
уже направил значительное количество самоходных гаубиц, реактивных систем залпового огня и самоходных установок Gepard.
"Именно это оружие особенно эффективно проявляет себя на данный момент в наступлении украинской армии. Мы тесно координируем свои действия с нашими партнерами и внимательно следим за ситуацией", - объяснил канцлер.
После начала конфликта на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе
и США
.