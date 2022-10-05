https://ria.ru/20221005/germaniya-1821711683.html

Шольц рассказал об ошибке Германии в газовой сфере

Шольц рассказал об ошибке Германии в газовой сфере - РИА Новости, 05.10.2022

Шольц рассказал об ошибке Германии в газовой сфере

Ошибка правительства Германии заключалась в том, что оно не создало необходимую инфраструктуру для импорта газа, сказал в среду Канцлер Германии Олаф Шольц,... РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T14:53

2022-10-05T14:53

2022-10-05T14:54

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МАДРИД, 5 окт - РИА Новости. Ошибка правительства Германии заключалась в том, что оно не создало необходимую инфраструктуру для импорта газа, сказал в среду Канцлер Германии Олаф Шольц, комментируя энергетическую зависимость ФРГ от России в интервью испанской газете El Pais."Ошибка Германии заключалась не столько в заключении контрактов на поставку с Россией, сколько в неспособности создать необходимую инфраструктуру или построить СПГ-терминалы, чтобы в случае необходимости менять поставщиков со дня на день", - считает он.В этом контексте Шольц уверен, что следует возобновить работу над приостановленным в 2019 году проектом доставки газа из Алжира через Португалию, Испанию и Южную Францию в Центральную Европу Midcat. При этом на данный момент правительство Франции не уверено в полезности этого газопровода."Европейский союз должен еще больше объединяться… В частности, подключение Пиренейского полуострова к европейской сети газопроводов было бы очень важным шагом для всех нас, поэтому я продвигаю строительство MidCat", - сказал Шольц.Однако канцлер отметил, что в конечном итоге Германия быстро среагировала на сокращение поставок российского газа. Так, немецкое правительство, активно готовящееся к наступающей зиме, построило новые терминалы СПГ на севере страны, заключило контракты с новыми партнерами, заполнило хранилища природного газа, перезапустило угольные электростанции и разрешило двум атомным электростанциям на юге Германии продолжать работу до весны.При этом Шольц заверил, что несмотря на то, что в современных условиях страна прибегает к использованию "более грязных" источников энергии, Германия все равно привержена своим экологическим целям."Параллельно с нашими текущими усилиями мы ускоряем расширение использования возобновляемых источников энергии, особенно морской и наземной ветровой энергии, а также солнечной энергии. Дополнительные выбросы, которые нам придется выпустить как этой, так и следующей зимой из-за российского вторжения в Украину, побуждают нас к этому", - сказал он.Что касается военной помощи Украине, Шольц отметил, что Германия будет поддерживать Киев столько, сколько потребуется. За это время Берлин уже направил значительное количество самоходных гаубиц, реактивных систем залпового огня и самоходных установок Gepard."Именно это оружие особенно эффективно проявляет себя на данный момент в наступлении украинской армии. Мы тесно координируем свои действия с нашими партнерами и внимательно следим за ситуацией", - объяснил канцлер.После начала конфликта на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США.

https://ria.ru/20221004/germaniya-1821306989.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220710/energetika-1801532378.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

олаф шольц, германия, россия, украина, в мире