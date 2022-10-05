https://ria.ru/20221005/gazprom-1821625625.html

Итальянская Eni сообщила о возобновлении поставок газа от "Газпрома"

Итальянская Eni сообщила о возобновлении поставок газа от "Газпрома" - РИА Новости, 05.10.2022

Итальянская Eni сообщила о возобновлении поставок газа от "Газпрома"

Итальянская нефтегазовая группа Eni сообщила о возобновлении поставок газа от "Газпрома" через территорию Австрии. РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T10:35

2022-10-05T10:35

2022-10-05T11:29

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РИМ, 5 окт – РИА Новости. Итальянская нефтегазовая группа Eni сообщила о возобновлении поставок газа от "Газпрома" через территорию Австрии."Eni информирует, что сегодня возобновились поставки газа, поставляемого "Газпромом" через Австрию. Возобновление поставок стало возможным благодаря разрешению компанией Eni и заинтересованными сторонами ограничений, вытекающих из нового законодательства, введенного австрийскими регулирующими органами", - говорится в сообщении Eni.В субботу Eni заявила, что "Газпром" сообщил ей о приостановке поставок газ в Италию из-за "невозможности его транспортировки" через Австрию.В субботу Eni заявила, что "Газпром" сообщил ей о приостановке поставок газ в Италию из-за "невозможности его транспортировки" через Австрию.В субботу же сам "Газпром" сообщал, что поставки газа по контрактам "Газпром экспорта" через Австрию остановлены из-за отказа австрийского оператора подтверждать заявки на прокачку ("транспортные номинации"). Причиной компания назвала регулятивные изменения, произошедшие в стране в конце сентября.Затем, в среду, "Газпром" сообщил, что ему и итальянским покупателям удалось найти решение о формате взаимодействия в условиях этих регулятивных изменений. Российская компания отметила, что австрийский оператор сообщил о готовности подтверждать транспортные заявки "Газпром экспорта", что позволяет возобновить поставки российского газа через территорию Австрии.

https://ria.ru/20221001/gaz-1820861214.html

https://ria.ru/20221005/gaz-1821636526.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, австрия, италия, газпром, eni , газпром экспорт