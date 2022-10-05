https://ria.ru/20221005/gazprom-1821625625.html
Итальянская Eni сообщила о возобновлении поставок газа от "Газпрома"
Итальянская Eni сообщила о возобновлении поставок газа от "Газпрома" - РИА Новости, 05.10.2022
Итальянская Eni сообщила о возобновлении поставок газа от "Газпрома"
Итальянская нефтегазовая группа Eni сообщила о возобновлении поставок газа от "Газпрома" через территорию Австрии. РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T10:35
2022-10-05T10:35
2022-10-05T11:29
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газпром экспорт
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РИМ, 5 окт – РИА Новости. Итальянская нефтегазовая группа Eni сообщила о возобновлении поставок газа от "Газпрома" через территорию Австрии."Eni информирует, что сегодня возобновились поставки газа, поставляемого "Газпромом" через Австрию. Возобновление поставок стало возможным благодаря разрешению компанией Eni и заинтересованными сторонами ограничений, вытекающих из нового законодательства, введенного австрийскими регулирующими органами", - говорится в сообщении Eni.В субботу Eni заявила, что "Газпром" сообщил ей о приостановке поставок газ в Италию из-за "невозможности его транспортировки" через Австрию.В субботу Eni заявила, что "Газпром" сообщил ей о приостановке поставок газ в Италию из-за "невозможности его транспортировки" через Австрию.В субботу же сам "Газпром" сообщал, что поставки газа по контрактам "Газпром экспорта" через Австрию остановлены из-за отказа австрийского оператора подтверждать заявки на прокачку ("транспортные номинации"). Причиной компания назвала регулятивные изменения, произошедшие в стране в конце сентября.Затем, в среду, "Газпром" сообщил, что ему и итальянским покупателям удалось найти решение о формате взаимодействия в условиях этих регулятивных изменений. Российская компания отметила, что австрийский оператор сообщил о готовности подтверждать транспортные заявки "Газпром экспорта", что позволяет возобновить поставки российского газа через территорию Австрии.
https://ria.ru/20221001/gaz-1820861214.html
https://ria.ru/20221005/gaz-1821636526.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, австрия, италия, газпром, eni , газпром экспорт
В мире, Австрия, Италия, Газпром, Eni , Газпром Экспорт
10:35 05.10.2022 (обновлено: 11:29 05.10.2022)
Итальянская Eni сообщила о возобновлении поставок газа от "Газпрома"
Eni сообщила о возобновлении поставок газа от "Газпрома" через территорию Австрии
РИМ, 5 окт – РИА Новости. Итальянская нефтегазовая группа Eni сообщила о возобновлении поставок газа от "Газпрома" через территорию Австрии.
"Eni информирует, что сегодня возобновились поставки газа, поставляемого "Газпромом" через Австрию. Возобновление поставок стало возможным благодаря разрешению компанией Eni и заинтересованными сторонами ограничений, вытекающих из нового законодательства, введенного австрийскими регулирующими органами", - говорится в сообщении Eni.
В субботу Eni заявила, что "Газпром" сообщил ей о приостановке поставок газ в Италию
из-за "невозможности его транспортировки" через Австрию.
В субботу Eni заявила, что "Газпром" сообщил ей о приостановке поставок газ в Италию из-за "невозможности его транспортировки" через Австрию.
В субботу же сам "Газпром" сообщал, что поставки газа по контрактам "Газпром экспорта
" через Австрию остановлены из-за отказа австрийского оператора подтверждать заявки на прокачку ("транспортные номинации"). Причиной компания назвала регулятивные изменения, произошедшие в стране в конце сентября.
Затем, в среду, "Газпром" сообщил, что ему и итальянским покупателям удалось найти решение о формате взаимодействия в условиях этих регулятивных изменений. Российская компания отметила, что австрийский оператор сообщил о готовности подтверждать транспортные заявки "Газпром экспорта", что позволяет возобновить поставки российского газа через территорию Австрии.