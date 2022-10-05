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Цены на газ в Европе приблизились к 1800 долларам за тысячу кубометров - РИА Новости, 05.10.2022
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Цены на газ в Европе приблизились к 1800 долларам за тысячу кубометров
Цены на газ в Европе приблизились к 1800 долларам за тысячу кубометров - РИА Новости, 05.10.2022
Цены на газ в Европе приблизились к 1800 долларам за тысячу кубометров
Биржевые цены на газ в Европе закрыли торги среды ростом на 7%, поднялись почти до 1800 долларов за тысячу кубометров, хоть днем котировки и опускались ниже... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T19:18
2022-10-05T19:42
европа
экономика
газпром
северный поток
природный газ
цены
в мире
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Биржевые цены на газ в Европе закрыли торги среды ростом на 7%, поднялись почти до 1800 долларов за тысячу кубометров, хоть днем котировки и опускались ниже 1600 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.Фьючерсные контракты по индексу TTF открыли торги в плюсе, в первые минуты стоили 1700,6 доллара за тысячу кубометров (+1,5%). В первой половине дня цены снижались, минимум был достигнут в 11.10 мск - 1583,2 доллара за тысячу кубометров (-5,5%).Фактором снижения стало то, что "Газпром" сообщил, что ему и покупателям в Италии удалось найти решение по поставкам российского газа, транспорт сырья через Австрию, остановленный 1 октября, возобновляется. Во второй половине дня, однако, цены перешли к росту, ценовой максимум был достигнут в 18.27 мск - 1832,4 доллара за тысячу кубометров (+9,4%). Торги закрылись ростом на 7,2% - цена закрытия составила 1795,5 доллара за тысячу кубометров. Динамика приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 1675,6 доллара за тысячу кубометров.Средняя расчетная цена ближайших фьючерсов в сентябре снизилась до 2093 долларов (-14,6%). В мае показатель составлял 1030 долларов, в июне - почти 1180 долларов (+14,6% в месячном выражении), а в июле - около 1805 долларов (+53%). В августе цена немного превысила 2450 долларов (+35,7%), что стало рекордом за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года.Еще в начале марта газовые котировки в Европе из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляли исторические максимумы. Ценовой рекорд в 3892 доллара за тысячу кубометров был достигнут 7 марта. Последний взрывной рост, в конце августа, был связан с сообщением "Газпрома" о приостановке на три дня газопровода "Северный поток" на плановое техобслуживание. Котировки подскакивали выше 3500 долларов за тысячу кубометров и несколько раз обновляли исторические рекорды расчетной цены.Начало специальной военной операции и связанные с ней санкции повлияли на снижение экспорта российского газа в Европу. "Газпром" из-за неоплаты газа по новой схеме в рублях прекратил поставки компаниям "Булгаргаз" в Болгарию, PGNiG в Польшу, Gasum в Финляндию, GasTerra в Нидерланды, а также Shell Energy Europe в Германию и Orsted в Данию. Поставки по основному маршруту, "Северному потоку", а также "Ямал-Европе" прекратились, а по украинской газотранспортной системе значительно снизились.
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европа, экономика, газпром, северный поток, природный газ, цены, в мире
Европа, Экономика, Газпром, Северный поток, Природный газ, Цены, В мире
19:18 05.10.2022 (обновлено: 19:42 05.10.2022)
 
Цены на газ в Европе приблизились к 1800 долларам за тысячу кубометров

Биржевые цены на газ в Европе выросли на 7%, приблизившись к 1800 долларам за тысячу кубов

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийТрубопровод предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС
Трубопровод предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Трубопровод предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС. Архивное фото
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Биржевые цены на газ в Европе закрыли торги среды ростом на 7%, поднялись почти до 1800 долларов за тысячу кубометров, хоть днем котировки и опускались ниже 1600 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Фьючерсные контракты по индексу TTF открыли торги в плюсе, в первые минуты стоили 1700,6 доллара за тысячу кубометров (+1,5%). В первой половине дня цены снижались, минимум был достигнут в 11.10 мск - 1583,2 доллара за тысячу кубометров (-5,5%).
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Глава МЭА спрогнозировал тяжелую зиму в Европе из-за проблем с газом
Фактором снижения стало то, что "Газпром" сообщил, что ему и покупателям в Италии удалось найти решение по поставкам российского газа, транспорт сырья через Австрию, остановленный 1 октября, возобновляется. Во второй половине дня, однако, цены перешли к росту, ценовой максимум был достигнут в 18.27 мск - 1832,4 доллара за тысячу кубометров (+9,4%). Торги закрылись ростом на 7,2% - цена закрытия составила 1795,5 доллара за тысячу кубометров. Динамика приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 1675,6 доллара за тысячу кубометров.
Средняя расчетная цена ближайших фьючерсов в сентябре снизилась до 2093 долларов (-14,6%). В мае показатель составлял 1030 долларов, в июне - почти 1180 долларов (+14,6% в месячном выражении), а в июле - около 1805 долларов (+53%). В августе цена немного превысила 2450 долларов (+35,7%), что стало рекордом за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года.
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Россия может обеспечить поставки по одной из ниток "Северного потока — 2"
Еще в начале марта газовые котировки в Европе из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляли исторические максимумы. Ценовой рекорд в 3892 доллара за тысячу кубометров был достигнут 7 марта. Последний взрывной рост, в конце августа, был связан с сообщением "Газпрома" о приостановке на три дня газопровода "Северный поток" на плановое техобслуживание. Котировки подскакивали выше 3500 долларов за тысячу кубометров и несколько раз обновляли исторические рекорды расчетной цены.
Начало специальной военной операции и связанные с ней санкции повлияли на снижение экспорта российского газа в Европу. "Газпром" из-за неоплаты газа по новой схеме в рублях прекратил поставки компаниям "Булгаргаз" в Болгарию, PGNiG в Польшу, Gasum в Финляндию, GasTerra в Нидерланды, а также Shell Energy Europe в Германию и Orsted в Данию. Поставки по основному маршруту, "Северному потоку", а также "Ямал-Европе" прекратились, а по украинской газотранспортной системе значительно снизились.
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