https://ria.ru/20221005/gaz-1821807216.html
Россия может обеспечить поставки по одной из ниток "Северного потока — 2"
Россия может обеспечить поставки по одной из ниток "Северного потока — 2" - РИА Новости, 05.10.2022
Россия может обеспечить поставки по одной из ниток "Северного потока — 2"
Россия могла бы в короткие сроки обеспечить поставки газа по одной из ниток "Северного потока — 2", заявил журналистам по итогам встречи ОПЕК+ в Вене... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T19:07
2022-10-05T19:07
2022-10-05T19:07
экономика
александр новак
россия
опек+
северный поток — 2
авария на "северных потоках"
в мире
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ВЕНА, 5 окт - РИА Новости. Россия могла бы в короткие сроки обеспечить поставки газа по одной из ниток "Северного потока — 2", заявил журналистам по итогам встречи ОПЕК+ в Вене вице-премьер России Александр Новак."К сожалению, из-за диверсии одна нитка повреждена, требуется обследование, соответственно, принятие дальнейших решений по судьбе данной нитки. Что касается второй нитки, она готова, построена, и в случае принятия необходимых юридических решений европейскими коллегами относительно ее сертификации и снятия ограничений, я думаю, что Россия в короткие сроки могла бы обеспечить соответствующие поставки по данной нитке газопровода", - сказал Новак.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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экономика, александр новак, россия, опек+, северный поток — 2, авария на "северных потоках", в мире
Экономика, Александр Новак, Россия, ОПЕК+, Северный поток — 2, Авария на "Северных потоках", В мире
Россия может обеспечить поставки по одной из ниток "Северного потока — 2"
Новак: Россия может обеспечить поставки по нитке "Северного потока — 2" в короткие сроки