https://ria.ru/20221005/gaz-1821807216.html

Россия может обеспечить поставки по одной из ниток "Северного потока — 2"

Россия может обеспечить поставки по одной из ниток "Северного потока — 2" - РИА Новости, 05.10.2022

Россия может обеспечить поставки по одной из ниток "Северного потока — 2"

Россия могла бы в короткие сроки обеспечить поставки газа по одной из ниток "Северного потока — 2", заявил журналистам по итогам встречи ОПЕК+ в Вене... РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T19:07

2022-10-05T19:07

2022-10-05T19:07

экономика

александр новак

россия

опек+

северный поток — 2

авария на "северных потоках"

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1797128267_0:101:3173:1886_1920x0_80_0_0_a38c970941134041c2e829b8d4f7b9ba.jpg

ВЕНА, 5 окт - РИА Новости. Россия могла бы в короткие сроки обеспечить поставки газа по одной из ниток "Северного потока — 2", заявил журналистам по итогам встречи ОПЕК+ в Вене вице-премьер России Александр Новак."К сожалению, из-за диверсии одна нитка повреждена, требуется обследование, соответственно, принятие дальнейших решений по судьбе данной нитки. Что касается второй нитки, она готова, построена, и в случае принятия необходимых юридических решений европейскими коллегами относительно ее сертификации и снятия ограничений, я думаю, что Россия в короткие сроки могла бы обеспечить соответствующие поставки по данной нитке газопровода", - сказал Новак.

https://ria.ru/20221005/patrushev-1821616944.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, александр новак, россия, опек+, северный поток — 2, авария на "северных потоках", в мире