https://ria.ru/20221005/gaz-1821797452.html

Россия готова поставлять газ по неповрежденной ветке "Северного потока — 2"

Россия готова поставлять газ по неповрежденной ветке "Северного потока — 2" - РИА Новости, 05.10.2022

Россия готова поставлять газ по неповрежденной ветке "Северного потока — 2"

Россия готова поставлять газ по неповрежденной ветке газопровода "Северный поток — 2", заявил журналистам вице-премьер России Александр Новак по итогам встречи... РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T18:36

2022-10-05T18:36

2022-10-05T18:47

россия

экономика

александр новак

в мире

северный поток — 2

авария на "северных потоках"

северный поток

газпром

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ВЕНА, 5 окт - РИА Новости. Россия готова поставлять газ по неповрежденной ветке газопровода "Северный поток — 2", заявил журналистам вице-премьер России Александр Новак по итогам встречи ОПЕК+, которая прошла в Вене в среду."Да, конечно, возможна (поставка - ред)", - заявил вице-премьер.Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке — 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно."Газпром" 3 октября сообщил, что давление в поврежденных нитках газопроводов "Северный поток" и "Северный поток — 2" стабилизировалось, утечки газа прекратились, а из еще одной нитки "Северного потока — 2" газ откачивается для проверки ее целостности. В свою очередь шведская береговая охрана в тот день заявила, что "меньшая" утечка из "Северного потока — 2" продолжается и даже немного увеличивается.Генеральная прокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток". Министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод заявил о решительном настрое правительства отказать России в участии в расследовании произошедшей диверсии и установлении виновных.

https://ria.ru/20221005/avariya-1821676187.html

https://ria.ru/20221004/potok-1821518540.html

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россия, экономика, александр новак, в мире, северный поток — 2, авария на "северных потоках", северный поток, газпром, опек+