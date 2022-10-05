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Цены на газ в Европе упали ниже 1600 долларов за тысячу кубометров - РИА Новости, 05.10.2022
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Цены на газ в Европе упали ниже 1600 долларов за тысячу кубометров
Цены на газ в Европе упали ниже 1600 долларов за тысячу кубометров - РИА Новости, 05.10.2022
Цены на газ в Европе упали ниже 1600 долларов за тысячу кубометров
Биржевые цены на газ в Европе продолжают отыгрывать возобновление поставок России в Италию через Австрию, опустились впервые с 21 июля ниже 1600 долларов за... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T11:20
2022-10-05T11:39
экономика
европа
газпром
северный поток
в мире
цены
природный газ
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Биржевые цены на газ в Европе продолжают отыгрывать возобновление поставок России в Италию через Австрию, опустились впервые с 21 июля ниже 1600 долларов за тысячу кубометров, теряли 5%, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE."Газпром" ранее в среду сообщил, что ему и покупателям в Италии удалось найти решение по поставкам российского газа, его транспорт через Австрию, остановленный 1 октября, возобновляется. Чуть позже итальянская Eni подтвердила, что газ ей снова поступает.Фьючерсные контракты по индексу TTF открыли торги в плюсе, в первые минуты стоили 1700,6 доллара за тысячу кубометров (+1,5%). Пока максимально цены поднимались до 1730,7 доллара (+3,3%). Однако после сообщений "Газпрома" и Eni они перешли к снижению, пока максимально опускались до 1590,2 доллара (-5,1%). По состоянию на 11.17 мск находятся на отметке 1609 доллара (-3,9%). Динамика приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 1675,6 доллара за тысячу кубометров.Средняя расчетная цена ближайших фьючерсов в сентябре снизилась до 2093 долларов (-14,6%). В мае показатель составлял 1030 долларов, в июне - почти 1180 долларов (+14,6% в месячном выражении), а в июле - около 1805 долларов (+53%). В августе цена немного превысила 2450 долларов (+35,7%), что стало рекордом за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года.Еще в начале марта газовые котировки в Европе из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляли исторические максимумы. Ценовой рекорд в 3892 доллара за тысячу кубометров был достигнут 7 марта. Последний взрывной рост, в конце августа, был связан с сообщением "Газпрома" о приостановке на три дня газопровода "Северный поток" на плановое техобслуживание. Котировки подскакивали выше 3500 долларов за тысячу кубометров и несколько раз обновляли исторические рекорды расчетной цены.Начало специальной военной операции и связанные с ней санкции повлияли на снижение экспорта российского газа в Европу. "Газпром" из-за неоплаты газа по новой схеме в рублях прекратил поставки компаниям "Булгаргаз" в Болгарию, PGNiG в Польшу, Gasum в Финляндию, GasTerra в Нидерланды, а также Shell Energy Europe в Германию и Orsted в Данию. Поставки по основному маршруту, "Северному потоку", а также "Ямал-Европе" прекратились, а по украинской газотранспортной системе значительно снизились.
https://ria.ru/20221004/gaz-1821554469.html
https://ria.ru/20221005/energokrizis-1821593397.html
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экономика, европа, газпром, северный поток, в мире, цены, природный газ
Экономика, Европа, Газпром, Северный поток, В мире, Цены, Природный газ
11:20 05.10.2022 (обновлено: 11:39 05.10.2022)
 
Цены на газ в Европе упали ниже 1600 долларов за тысячу кубометров

Биржевые цены на газ в Европе впервые с 21 июля упали ниже 1600 долларов за тысячу кубов

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийТрубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС
Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС. Архивное фото
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Биржевые цены на газ в Европе продолжают отыгрывать возобновление поставок России в Италию через Австрию, опустились впервые с 21 июля ниже 1600 долларов за тысячу кубометров, теряли 5%, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
"Газпром" ранее в среду сообщил, что ему и покупателям в Италии удалось найти решение по поставкам российского газа, его транспорт через Австрию, остановленный 1 октября, возобновляется. Чуть позже итальянская Eni подтвердила, что газ ей снова поступает.
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Фьючерсные контракты по индексу TTF открыли торги в плюсе, в первые минуты стоили 1700,6 доллара за тысячу кубометров (+1,5%). Пока максимально цены поднимались до 1730,7 доллара (+3,3%). Однако после сообщений "Газпрома" и Eni они перешли к снижению, пока максимально опускались до 1590,2 доллара (-5,1%). По состоянию на 11.17 мск находятся на отметке 1609 доллара (-3,9%). Динамика приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 1675,6 доллара за тысячу кубометров.
Средняя расчетная цена ближайших фьючерсов в сентябре снизилась до 2093 долларов (-14,6%). В мае показатель составлял 1030 долларов, в июне - почти 1180 долларов (+14,6% в месячном выражении), а в июле - около 1805 долларов (+53%). В августе цена немного превысила 2450 долларов (+35,7%), что стало рекордом за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года.
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Еще в начале марта газовые котировки в Европе из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляли исторические максимумы. Ценовой рекорд в 3892 доллара за тысячу кубометров был достигнут 7 марта. Последний взрывной рост, в конце августа, был связан с сообщением "Газпрома" о приостановке на три дня газопровода "Северный поток" на плановое техобслуживание. Котировки подскакивали выше 3500 долларов за тысячу кубометров и несколько раз обновляли исторические рекорды расчетной цены.
Начало специальной военной операции и связанные с ней санкции повлияли на снижение экспорта российского газа в Европу. "Газпром" из-за неоплаты газа по новой схеме в рублях прекратил поставки компаниям "Булгаргаз" в Болгарию, PGNiG в Польшу, Gasum в Финляндию, GasTerra в Нидерланды, а также Shell Energy Europe в Германию и Orsted в Данию. Поставки по основному маршруту, "Северному потоку", а также "Ямал-Европе" прекратились, а по украинской газотранспортной системе значительно снизились.
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