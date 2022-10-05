10:24 05.10.2022 (обновлено: 14:24 05.10.2022)
Россия возобновит поставки газа через Австрию для покупателей в Италии
"Газпром" возобновил поставки газа через Австрию для итальянских покупателей
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкСотрудник центральноевропейского газового хаба в Баумгартене, Австрия
Сотрудник центральноевропейского газового хаба в Баумгартене, Австрия. Архивное фото
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. "Газпром" возобновил поставки газа в Италию через территорию Австрии, сообщила компания в Telegram-канале.
"Газпрому" совместно с итальянскими покупателями удалось найти решение по формату взаимодействия в условиях регулятивных изменений, произошедших в Австрии в конце сентября", — говорится в публикации.
Транзит через Австрию стал снова возможен после того, как национальный оператор сообщил о готовности подтверждать транспортные заявки "Газпром экспорта".
В свою очередь, итальянская нефтегазовая группа Eni заявила о возобновлении поставок газа.
В минувшую субботу "Газпром" сообщил об остановке транзита через Австрию. Это связано с отказом местного оператора подтверждать заявки из-за изменений в правилах в конце сентября.