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Россия возобновит поставки газа через Австрию для покупателей в Италии - РИА Новости, 05.10.2022
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Россия возобновит поставки газа через Австрию для покупателей в Италии
Россия возобновит поставки газа через Австрию для покупателей в Италии - РИА Новости, 05.10.2022
Россия возобновит поставки газа через Австрию для покупателей в Италии
"Газпром" возобновил поставки газа в Италию через территорию Австрии, сообщила компания в Telegram-канале. РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T10:24
2022-10-05T14:24
экономика
австрия
италия
россия
газпром
газпром экспорт
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. "Газпром" возобновил поставки газа в Италию через территорию Австрии, сообщила компания в Telegram-канале.Транзит через Австрию стал снова возможен после того, как национальный оператор сообщил о готовности подтверждать транспортные заявки "Газпром экспорта".В свою очередь, итальянская нефтегазовая группа Eni заявила о возобновлении поставок газа.В минувшую субботу "Газпром" сообщил об остановке транзита через Австрию. Это связано с отказом местного оператора подтверждать заявки из-за изменений в правилах в конце сентября.
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экономика, австрия, италия, россия, газпром, газпром экспорт
Экономика, Австрия, Италия, Россия, Газпром, Газпром Экспорт
10:24 05.10.2022 (обновлено: 14:24 05.10.2022)
 
Россия возобновит поставки газа через Австрию для покупателей в Италии

"Газпром" возобновил поставки газа через Австрию для итальянских покупателей

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкСотрудник центральноевропейского газового хаба в Баумгартене, Австрия
Сотрудник центральноевропейского газового хаба в Баумгартене, Австрия - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Сотрудник центральноевропейского газового хаба в Баумгартене, Австрия. Архивное фото
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. "Газпром" возобновил поставки газа в Италию через территорию Австрии, сообщила компания в Telegram-канале.
"Газпрому" совместно с итальянскими покупателями удалось найти решение по формату взаимодействия в условиях регулятивных изменений, произошедших в Австрии в конце сентября", — говорится в публикации.
Транзит через Австрию стал снова возможен после того, как национальный оператор сообщил о готовности подтверждать транспортные заявки "Газпром экспорта".
В свою очередь, итальянская нефтегазовая группа Eni заявила о возобновлении поставок газа.
В минувшую субботу "Газпром" сообщил об остановке транзита через Австрию. Это связано с отказом местного оператора подтверждать заявки из-за изменений в правилах в конце сентября.
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