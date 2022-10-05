https://ria.ru/20221005/gaz-1821621887.html

Россия возобновит поставки газа через Австрию для покупателей в Италии

Россия возобновит поставки газа через Австрию для покупателей в Италии - РИА Новости, 05.10.2022

Россия возобновит поставки газа через Австрию для покупателей в Италии

"Газпром" возобновил поставки газа в Италию через территорию Австрии, сообщила компания в Telegram-канале. РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T10:24

2022-10-05T10:24

2022-10-05T14:24

экономика

австрия

италия

россия

газпром

газпром экспорт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/02/1814020409_0:0:2543:1431_1920x0_80_0_0_1790982e8795e083e1ab4fbfa3768583.jpg

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. "Газпром" возобновил поставки газа в Италию через территорию Австрии, сообщила компания в Telegram-канале.Транзит через Австрию стал снова возможен после того, как национальный оператор сообщил о готовности подтверждать транспортные заявки "Газпром экспорта".В свою очередь, итальянская нефтегазовая группа Eni заявила о возобновлении поставок газа.В минувшую субботу "Газпром" сообщил об остановке транзита через Австрию. Это связано с отказом местного оператора подтверждать заявки из-за изменений в правилах в конце сентября.

https://radiosputnik.ria.ru/20221004/vengriya-1821561816.html

австрия

италия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, австрия, италия, россия, газпром, газпром экспорт