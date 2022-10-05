https://ria.ru/20221005/frukty-1821742810.html

Мишустин спрогнозировал рекордный урожай фруктов в России в этом году

Мишустин спрогнозировал рекордный урожай фруктов в России в этом году - РИА Новости, 05.10.2022

Мишустин спрогнозировал рекордный урожай фруктов в России в этом году

Россия в 2022 году соберет рекордный урожай фруктов, который может составить более 1,5 миллиона тонн, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T16:16

2022-10-05T16:16

2022-10-05T16:16

экономика

михаил мишустин

россия

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КУБИНКА (Московская область), 5 окт - РИА Новости. Россия в 2022 году соберет рекордный урожай фруктов, который может составить более 1,5 миллиона тонн, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Видим мы также успехи и при производстве фруктов, которые дорого и сложно выращивать в нашем климате. Ожидаем рекорд – свыше полутора миллионов тонн плодов и ягод", - сказал Мишустин, выступая на XIV Всероссийской агропромышленной выставке "Золотая осень-2022"."Мы также внимательно подходим к нуждам сельхозпроизводителей и при проведении осенних полевых работ. В том числе к завершению уборочной кампании, севу озимых, закладке садов и виноградников", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20221005/mishustin-1821718362.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, михаил мишустин, россия