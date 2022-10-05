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Мишустин спрогнозировал рекордный урожай фруктов в России в этом году - РИА Новости, 05.10.2022
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Мишустин спрогнозировал рекордный урожай фруктов в России в этом году
Мишустин спрогнозировал рекордный урожай фруктов в России в этом году - РИА Новости, 05.10.2022
Мишустин спрогнозировал рекордный урожай фруктов в России в этом году
Россия в 2022 году соберет рекордный урожай фруктов, который может составить более 1,5 миллиона тонн, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T16:16
2022-10-05T16:16
экономика
михаил мишустин
россия
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КУБИНКА (Московская область), 5 окт - РИА Новости. Россия в 2022 году соберет рекордный урожай фруктов, который может составить более 1,5 миллиона тонн, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Видим мы также успехи и при производстве фруктов, которые дорого и сложно выращивать в нашем климате. Ожидаем рекорд – свыше полутора миллионов тонн плодов и ягод", - сказал Мишустин, выступая на XIV Всероссийской агропромышленной выставке "Золотая осень-2022"."Мы также внимательно подходим к нуждам сельхозпроизводителей и при проведении осенних полевых работ. В том числе к завершению уборочной кампании, севу озимых, закладке садов и виноградников", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20221005/mishustin-1821718362.html
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экономика, михаил мишустин, россия
Экономика, Михаил Мишустин, Россия
16:16 05.10.2022
 
Мишустин спрогнозировал рекордный урожай фруктов в России в этом году

Мишустин: в этом году Россия соберет рекордный урожай фруктов, свыше 1,5 миллиона тонн

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкСбор урожая фруктов в садах Краснодарского края
Сбор урожая фруктов в садах Краснодарского края - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Сбор урожая фруктов в садах Краснодарского края. Архивное фото
Читать ria.ru в
КУБИНКА (Московская область), 5 окт - РИА Новости. Россия в 2022 году соберет рекордный урожай фруктов, который может составить более 1,5 миллиона тонн, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Видим мы также успехи и при производстве фруктов, которые дорого и сложно выращивать в нашем климате. Ожидаем рекорд – свыше полутора миллионов тонн плодов и ягод", - сказал Мишустин, выступая на XIV Всероссийской агропромышленной выставке "Золотая осень-2022".
Уборка урожая зерновых - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
15:15
Мишустин назвал результаты российского сельхозпроизводства сильными
"Мы также внимательно подходим к нуждам сельхозпроизводителей и при проведении осенних полевых работ. В том числе к завершению уборочной кампании, севу озимых, закладке садов и виноградников", - подчеркнул он.
 
ЭкономикаМихаил МишустинРоссия
 
 
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