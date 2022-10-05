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ФРТ: за три квартала 2022 года восстановили права 35 тысяч дольщиков - РИА Новости, 05.10.2022
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ФРТ: за три квартала 2022 года восстановили права 35 тысяч дольщиков
ФРТ: за три квартала 2022 года восстановили права 35 тысяч дольщиков - РИА Новости, 05.10.2022
ФРТ: за три квартала 2022 года восстановили права 35 тысяч дольщиков
В России за девять месяцев 2022 года восстановили права 34,6 тысячи пострадавших дольщиков, сообщил главный управляющий директор Фонда развития территорий (ФРТ) РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T11:42
2022-10-05T11:42
общество
жилье
константин тимофеев
россия
обманутые дольщики в россии
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. В России за девять месяцев 2022 года восстановили права 34,6 тысячи пострадавших дольщиков, сообщил главный управляющий директор Фонда развития территорий (ФРТ) Константин Тимофеев."Согласно решениям наблюдательного совета фонда за три квартала текущего года 4,7 тысячи человек получили квартиры, 14,6 тысячи – денежное возмещение на сумму 52,1 миллиарда рублей", – сказал он.По словам Тимофеева, за это время еще 15,3 тысячи человек были восстановлены в правах за счет механизмов субъектов РФ. Среди них - привлечение нового инвестора к завершению проблемного объекта, предоставление компенсационного жилья, выплаты.На сегодняшний день среди проблемных объектов остались наиболее сложные. "Именно поэтому основным способом решения проблем обманутых дольщиков становится именно выплата компенсаций", - пояснил главный управляющий директор фонда.При этом планы решения проблем обманутых дольщиков до конца 2023 года остаются в силе. "Все планы остаются в силе. Более того, я думаю, проблемы уже заявленных дольщиков мы сможем решить даже раньше", - подчеркнул Тимофеев, добавив, что всего Фонд развития территорий и субъекты РФ в рамках дорожных карт восстановили права 143,1 тысячи пострадавших граждан.Кроме того, параллельно ведется работа по вовлечению в оборот земельных участков, высвобождаемых под долгостроями. "Фонду подлежат передаче права более чем на 500 земельных участков. По проблемным объектам, которые там расположены, приняты решения о выплатах гражданам возмещений. В июне ФРТ принял решение о реализации на торгах 47 земельных участков общей площадью более 33 гектаров для их дальнейшего развития. Всего на этих территориях может быть построено более 270 тысяч квадратных метров жилья", - рассказал Тимофеев.Ранее сообщалось, что всего в 2022 году фонд совместно с регионами планирует восстановить права 47 тысяч обманутых дольщиков.Фонд защиты прав дольщиков (с 1 января 2022 года вошел в Фонд развития территорий) был зарегистрирован в форме публично-правовой компании в октябре 2017 года. В случае необходимости средства фонда могут быть направлены на достройку проблемных объектов или выплату компенсаций. Позднее Госдума РФ приняла федеральный закон о создании единого института развития территорий, согласно которому объединяются фонды ЖКХ и защиты прав участников долевого строительства. К функциям новой структуры, как к их правопреемнику, относятся комплексное развитие территории, выполнение функции застройщика и технического заказчика одновременно.
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общество, жилье, константин тимофеев, россия, обманутые дольщики в россии
Общество, Жилье, Константин Тимофеев, Россия, Обманутые дольщики в России
11:42 05.10.2022
 

ФРТ: за три квартала 2022 года восстановили права 35 тысяч дольщиков

© Фото : Фонд развития территорийГенеральный директор Фонда развития территорий (ФРТ) Константин Тимофеев
Генеральный директор Фонда развития территорий (ФРТ) Константин Тимофеев - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© Фото : Фонд развития территорий
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. В России за девять месяцев 2022 года восстановили права 34,6 тысячи пострадавших дольщиков, сообщил главный управляющий директор Фонда развития территорий (ФРТ) Константин Тимофеев.
"Согласно решениям наблюдательного совета фонда за три квартала текущего года 4,7 тысячи человек получили квартиры, 14,6 тысячи – денежное возмещение на сумму 52,1 миллиарда рублей", – сказал он.
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По словам Тимофеева, за это время еще 15,3 тысячи человек были восстановлены в правах за счет механизмов субъектов РФ. Среди них - привлечение нового инвестора к завершению проблемного объекта, предоставление компенсационного жилья, выплаты.
На сегодняшний день среди проблемных объектов остались наиболее сложные. "Именно поэтому основным способом решения проблем обманутых дольщиков становится именно выплата компенсаций", - пояснил главный управляющий директор фонда.
При этом планы решения проблем обманутых дольщиков до конца 2023 года остаются в силе. "Все планы остаются в силе. Более того, я думаю, проблемы уже заявленных дольщиков мы сможем решить даже раньше", - подчеркнул Тимофеев, добавив, что всего Фонд развития территорий и субъекты РФ в рамках дорожных карт восстановили права 143,1 тысячи пострадавших граждан.
Кроме того, параллельно ведется работа по вовлечению в оборот земельных участков, высвобождаемых под долгостроями. "Фонду подлежат передаче права более чем на 500 земельных участков. По проблемным объектам, которые там расположены, приняты решения о выплатах гражданам возмещений. В июне ФРТ принял решение о реализации на торгах 47 земельных участков общей площадью более 33 гектаров для их дальнейшего развития. Всего на этих территориях может быть построено более 270 тысяч квадратных метров жилья", - рассказал Тимофеев.
Ранее сообщалось, что всего в 2022 году фонд совместно с регионами планирует восстановить права 47 тысяч обманутых дольщиков.
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Фонд защиты прав дольщиков (с 1 января 2022 года вошел в Фонд развития территорий) был зарегистрирован в форме публично-правовой компании в октябре 2017 года. В случае необходимости средства фонда могут быть направлены на достройку проблемных объектов или выплату компенсаций. Позднее Госдума РФ приняла федеральный закон о создании единого института развития территорий, согласно которому объединяются фонды ЖКХ и защиты прав участников долевого строительства. К функциям новой структуры, как к их правопреемнику, относятся комплексное развитие территории, выполнение функции застройщика и технического заказчика одновременно.
 
ОбществоЖильеКонстантин ТимофеевРоссияОбманутые дольщики в России
 
 
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