https://ria.ru/20221005/finlyandiya-1821684813.html

В Финляндии оценили стоимость строительства забора на границе с Россией

В Финляндии оценили стоимость строительства забора на границе с Россией - РИА Новости, 05.10.2022

В Финляндии оценили стоимость строительства забора на границе с Россией

Финское министерство внутренних дел запросило шесть миллионов евро в дополнительном бюджете этого года для строительства пилотного участка заграждения на... РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T14:14

2022-10-05T14:14

2022-10-05T14:14

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ХЕЛЬСИНКИ, 5 окт — РИА Новости. Финское министерство внутренних дел запросило шесть миллионов евро в дополнительном бюджете этого года для строительства пилотного участка заграждения на российской границе, сообщает газета Ilta-Sanomat со ссылкой на источники.Короткий экспериментальный участок ограждения должен быть построен в юго-восточной части страны. Проект включает еще и проходящую вдоль забора дорожку, и технический надзор, сообщает издание.Стройку предполагается осуществить в кратчайшие сроки, уже в этом году. "Таким образом, следующей весной будет завершена первая секция восточного пограничного заграждения", — уточняет издание.В мае было принято решение возвести стену. Тогда же МВД Финляндии передало в парламент поправки в законодательство, которые позволят закрывать границу в определенных местах, ограничивать количество точек, где принимают запросы об убежище, разрешат строительство барьеров в приграничной зоне и дороги для пограничников вдоль границы.Финляндия имеет сухопутную границу с Россией протяженностью около 1,3 тысячи километров. По оценкам Пограничной службы республики, физический барьер потребуется длиной не более 260 километров.

https://ria.ru/20221003/puteshestviya-1821143778.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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