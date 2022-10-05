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В Финляндии оценили стоимость строительства забора на границе с Россией - РИА Новости, 05.10.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221005/finlyandiya-1821684813.html
В Финляндии оценили стоимость строительства забора на границе с Россией
В Финляндии оценили стоимость строительства забора на границе с Россией - РИА Новости, 05.10.2022
В Финляндии оценили стоимость строительства забора на границе с Россией
Финское министерство внутренних дел запросило шесть миллионов евро в дополнительном бюджете этого года для строительства пилотного участка заграждения на... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T14:14
2022-10-05T14:14
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ХЕЛЬСИНКИ, 5 окт — РИА Новости. Финское министерство внутренних дел запросило шесть миллионов евро в дополнительном бюджете этого года для строительства пилотного участка заграждения на российской границе, сообщает газета Ilta-Sanomat со ссылкой на источники.Короткий экспериментальный участок ограждения должен быть построен в юго-восточной части страны. Проект включает еще и проходящую вдоль забора дорожку, и технический надзор, сообщает издание.Стройку предполагается осуществить в кратчайшие сроки, уже в этом году. "Таким образом, следующей весной будет завершена первая секция восточного пограничного заграждения", — уточняет издание.В мае было принято решение возвести стену. Тогда же МВД Финляндии передало в парламент поправки в законодательство, которые позволят закрывать границу в определенных местах, ограничивать количество точек, где принимают запросы об убежище, разрешат строительство барьеров в приграничной зоне и дороги для пограничников вдоль границы.Финляндия имеет сухопутную границу с Россией протяженностью около 1,3 тысячи километров. По оценкам Пограничной службы республики, физический барьер потребуется длиной не более 260 километров.
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новости - туризм, туризм, финляндия, россия
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, Финляндия, Россия
14:14 05.10.2022
 
В Финляндии оценили стоимость строительства забора на границе с Россией

Стоимость установки забора в Финляндии на границе с Россией оценили в шесть миллионов евро

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в медиабанкФинский контрольно-пропускной пункт на финляндско-российской границе у посёлка Ивало в общине Инари провинции Лаппи в Финляндии
Финский контрольно-пропускной пункт на финляндско-российской границе у посёлка Ивало в общине Инари провинции Лаппи в Финляндии - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© РИА Новости / Павел Львов
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ХЕЛЬСИНКИ, 5 окт — РИА Новости. Финское министерство внутренних дел запросило шесть миллионов евро в дополнительном бюджете этого года для строительства пилотного участка заграждения на российской границе, сообщает газета Ilta-Sanomat со ссылкой на источники.
Короткий экспериментальный участок ограждения должен быть построен в юго-восточной части страны. Проект включает еще и проходящую вдоль забора дорожку, и технический надзор, сообщает издание.
Стройку предполагается осуществить в кратчайшие сроки, уже в этом году. "Таким образом, следующей весной будет завершена первая секция восточного пограничного заграждения", — уточняет издание.
В мае было принято решение возвести стену. Тогда же МВД Финляндии передало в парламент поправки в законодательство, которые позволят закрывать границу в определенных местах, ограничивать количество точек, где принимают запросы об убежище, разрешат строительство барьеров в приграничной зоне и дороги для пограничников вдоль границы.
Финляндия имеет сухопутную границу с Россией протяженностью около 1,3 тысячи километров. По оценкам Пограничной службы республики, физический барьер потребуется длиной не более 260 километров.
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