https://ria.ru/20220501/finlyandiya-1786467917.html

Финляндия построит заборы на границе с Россией

Финляндия построит заборы на границе с Россией - РИА Новости, 01.05.2022

Финляндия построит заборы на границе с Россией

На критически важных участках российской границы в Финляндии планируют установить более эффективные пограничные заграждения, сообщает телеканал MTV3. РИА Новости, 01.05.2022

2022-05-01T17:11

2022-05-01T17:11

2022-05-01T17:11

финляндия

россия

северная карелия (финляндия)

санкции в отношении россии

в мире

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ХЕЛЬСИНКИ, 1 мая - РИА Новости. На критически важных участках российской границы в Финляндии планируют установить более эффективные пограничные заграждения, сообщает телеканал MTV3."Это важное решение – начать строительство заборов на восточной (российской) границе либо на ключевых участках, либо чтобы покрыть ими большую часть границы. Это для нас масштабное изменение, поэтому оно требует принятия решений на более высоком уровне", – отметил командующий пограничной охраной Северной Карелии Марко Турунен.По его словам, пограничные заграждения планируют для зон повышенного риска и критичных зон – таких как пункты пересечения границы и территории рядом с ними.Финляндия имеет общую границу с Россией протяженностью 1340 километров. В настоящее время граница между Финляндией и Россией разделена лишь изгородью из колючей проволоки."Существующий забор не играет никакой роли в предотвращении пересечения границы. Его главная цель – помешать домашним животным убежать через границу", – отметил в интервью общественной телерадиовещательной корпорации YLE заместитель командующего пограничной охраной Юго-Восточной Финляндии Юкка Луккари.Министр внутренних дел Финляндии Криста Микконен также прокомментировала планы по установке нового забора на российской границе. Она отметила, что согласно новому отчету по безопасности страны, возведение пограничных барьеров является частью оперативной подготовки Финляндии.

https://radiosputnik.ria.ru/20220501/gaz-1786413698.html

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северная карелия (финляндия)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

финляндия, россия, северная карелия (финляндия), санкции в отношении россии, в мире