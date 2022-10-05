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Умерла итальянский модельер Франка Фенди - РИА Новости, 05.10.2022
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Культура
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Умерла итальянский модельер Франка Фенди
Умерла итальянский модельер Франка Фенди - РИА Новости, 05.10.2022
Умерла итальянский модельер Франка Фенди
Итальянский модельер Франка Фенди умерла на 88-м году жизни в своем доме в Риме, сообщила газета La Repubblica. РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T18:57
2022-10-05T19:20
культура
новости культуры
карл лагерфельд
рим
мода
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РИМ, 5 окт — РИА Новости. Итальянский модельер Франка Фенди умерла на 88-м году жизни в своем доме в Риме, сообщила газета La Repubblica.Вместе с четырьмя своими сестрами она многие годы определяла стратегию развития всемирно известной группы Fendi.Франка вложила много сил и таланта в семейную группу, основанную ее родителями в 1925 году. Эта компания стала поистине уникальным явлением в мире итальянской высокой моды, поскольку в начале 1950-х у ее руля встали сразу все пять сестер: Паола, Анна, Франка, Альда и Карла. Последняя до самой своей смерти в июне 2017 года оставалась почетным президентом Fendi.У каждой из сестер в доме моды была своя сфера деятельности. Паола стала экспертом по выделке меха, Анна — дизайнером, Альда — коммерческим директором бренда, Карла — специалистом по выходу группы на зарубежные рынки. Франка же возглавила исторический пункт продаж Fendi в самом центре Рима.Роль ЛагерфельдаОдним из ключевых решений сестер стало приглашение в 1965 году в дом моды молодого немецкого дизайнера Карла Лагерфельда, который на долгие годы стал арт-директором бренда Fendi. Именно благодаря его творческой фантазии меховая одежда и кожаные аксессуары этой марки приобрели неожиданные, яркие расцветки и сразу же привлекли внимание модниц всего мира.В 1966 году Лагерфельд придумал и знаменитый логотип дома моды — две буквы F, одна из которых перевернута. Именно он сравнивал сестер Фенди с пятью пальцами руки, у каждого из которых есть собственная роль.Благодаря их общим усилиям дом моды Fendi в 1980-е превратился в одного из мировых лидеров в области создания модной одежды, изделий из кожи и меха, аксессуаров и парфюмерии. Однако в 1999 году группа вошла в состав холдинга LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy S.A). После этого сестры Фенди утратили ведущую роль в компании, хотя дочь Анны — Сильвия Вентурини — и сегодня работает креативным директором мужской линии бренда.
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новости культуры, карл лагерфельд, рим, мода
Культура, Новости культуры, Карл Лагерфельд, Рим, мода
18:57 05.10.2022 (обновлено: 19:20 05.10.2022)
 
Умерла итальянский модельер Франка Фенди

Итальянский модельер Франка Фенди умерла в Риме на 88-м году жизни

© AP Photo / Domenico StinellisФранка Фенди
Франка Фенди - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© AP Photo / Domenico Stinellis
Франка Фенди. Архивное фото
Читать ria.ru в
РИМ, 5 окт — РИА Новости. Итальянский модельер Франка Фенди умерла на 88-м году жизни в своем доме в Риме, сообщила газета La Repubblica.
Вместе с четырьмя своими сестрами она многие годы определяла стратегию развития всемирно известной группы Fendi.
Франка вложила много сил и таланта в семейную группу, основанную ее родителями в 1925 году. Эта компания стала поистине уникальным явлением в мире итальянской высокой моды, поскольку в начале 1950-х у ее руля встали сразу все пять сестер: Паола, Анна, Франка, Альда и Карла. Последняя до самой своей смерти в июне 2017 года оставалась почетным президентом Fendi.
У каждой из сестер в доме моды была своя сфера деятельности. Паола стала экспертом по выделке меха, Анна — дизайнером, Альда — коммерческим директором бренда, Карла — специалистом по выходу группы на зарубежные рынки. Франка же возглавила исторический пункт продаж Fendi в самом центре Рима.

Роль Лагерфельда

Одним из ключевых решений сестер стало приглашение в 1965 году в дом моды молодого немецкого дизайнера Карла Лагерфельда, который на долгие годы стал арт-директором бренда Fendi. Именно благодаря его творческой фантазии меховая одежда и кожаные аксессуары этой марки приобрели неожиданные, яркие расцветки и сразу же привлекли внимание модниц всего мира.
В 1966 году Лагерфельд придумал и знаменитый логотип дома моды — две буквы F, одна из которых перевернута. Именно он сравнивал сестер Фенди с пятью пальцами руки, у каждого из которых есть собственная роль.
Благодаря их общим усилиям дом моды Fendi в 1980-е превратился в одного из мировых лидеров в области создания модной одежды, изделий из кожи и меха, аксессуаров и парфюмерии. Однако в 1999 году группа вошла в состав холдинга LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy S.A). После этого сестры Фенди утратили ведущую роль в компании, хотя дочь Анны — Сильвия Вентурини — и сегодня работает креативным директором мужской линии бренда.
 
КультураНовости культурыКарл ЛагерфельдРиммода
 
 
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