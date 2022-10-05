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Глава МЭА спрогнозировал тяжелую зиму в Европе из-за проблем с газом - РИА Новости, 05.10.2022
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Глава МЭА спрогнозировал тяжелую зиму в Европе из-за проблем с газом
Глава МЭА спрогнозировал тяжелую зиму в Европе из-за проблем с газом - РИА Новости, 05.10.2022
Глава МЭА спрогнозировал тяжелую зиму в Европе из-за проблем с газом
Европе удастся пережить наступающую зиму благодаря существующим запасам газа, однако в следующем году возникнут серьезные проблемы, заявил журналистам глава... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T19:08
2022-10-05T19:21
экономика
фатих бироль
цены на нефть
европа
мэа
москва
международное энергетическое агентство
сша
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Европе удастся пережить наступающую зиму благодаря существующим запасам газа, однако в следующем году возникнут серьезные проблемы, заявил журналистам глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль.По его словам, сейчас хранилища газа заполнены примерно на 90 процентов. При отсутствии политических или технических "сюрпризов" Европу этой зимой ожидают лишь небольшие трудности. Положение дел может резко ухудшиться уже к февралю или марту, когда запасы газа будут истощены и хранилища придется заполнять снова, отметил глава агентства.Ранее Международное энергетическое агентство отмечало в своем ежеквартальном отчете, что подземные хранилища в Европе рискуют потерять почти все запасы и опустеть до 5 процентов в феврале. Этому могут поспособствовать прекращение поставок российского трубопроводного газа с 1 ноября, а также ограниченное предложение сжиженного природного газа.Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. В США и европейских государствах также наблюдается рекордная за десятилетия инфляция.
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экономика, фатих бироль, цены на нефть, европа, мэа, москва, международное энергетическое агентство, сша
Экономика, Фатих Бироль, Цены на нефть, Европа, МЭА, Москва, Международное энергетическое агентство, США
19:08 05.10.2022 (обновлено: 19:21 05.10.2022)
 
Глава МЭА спрогнозировал тяжелую зиму в Европе из-за проблем с газом

Глава МЭА Бироль: Европе удастся пережить наступающую зиму, но дальше возникнут проблемы

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Европе удастся пережить наступающую зиму благодаря существующим запасам газа, однако в следующем году возникнут серьезные проблемы, заявил журналистам глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль.
По его словам, сейчас хранилища газа заполнены примерно на 90 процентов. При отсутствии политических или технических "сюрпризов" Европу этой зимой ожидают лишь небольшие трудности. Положение дел может резко ухудшиться уже к февралю или марту, когда запасы газа будут истощены и хранилища придется заполнять снова, отметил глава агентства.

"Эта зима будет сложной, но следующая зима может оказаться очень сложной", — сказал Бироль.

Ранее Международное энергетическое агентство отмечало в своем ежеквартальном отчете, что подземные хранилища в Европе рискуют потерять почти все запасы и опустеть до 5 процентов в феврале. Этому могут поспособствовать прекращение поставок российского трубопроводного газа с 1 ноября, а также ограниченное предложение сжиженного природного газа.
Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. В США и европейских государствах также наблюдается рекордная за десятилетия инфляция.
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