19:08 05.10.2022 (обновлено: 19:21 05.10.2022)
Глава МЭА спрогнозировал тяжелую зиму в Европе из-за проблем с газом
Глава МЭА Бироль: Европе удастся пережить наступающую зиму, но дальше возникнут проблемы
Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Европе удастся пережить наступающую зиму благодаря существующим запасам газа, однако в следующем году возникнут серьезные проблемы, заявил журналистам глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль.
По его словам, сейчас хранилища газа заполнены примерно на 90 процентов. При отсутствии политических или технических "сюрпризов" Европу этой зимой ожидают лишь небольшие трудности. Положение дел может резко ухудшиться уже к февралю или марту, когда запасы газа будут истощены и хранилища придется заполнять снова, отметил глава агентства.
"Эта зима будет сложной, но следующая зима может оказаться очень сложной", — сказал Бироль.
Ранее Международное энергетическое агентство отмечало в своем ежеквартальном отчете, что подземные хранилища в Европе рискуют потерять почти все запасы и опустеть до 5 процентов в феврале. Этому могут поспособствовать прекращение поставок российского трубопроводного газа с 1 ноября, а также ограниченное предложение сжиженного природного газа.
Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. В США и европейских государствах также наблюдается рекордная за десятилетия инфляция.
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