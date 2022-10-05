https://ria.ru/20221005/evropa-1821799265.html

Названы страны Европы, где принимают карты UnionPay

Названы страны Европы, где принимают карты UnionPay - РИА Новости, 05.10.2022

Названы страны Европы, где принимают карты UnionPay

Испанские банки продолжают обслуживание карт с системой UnionPay, сообщили РИА Новости в нескольких местных кредитных организациях. РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T18:59

2022-10-05T18:59

2022-10-05T18:59

туризм

туризм

испания

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новости - туризм

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МАДРИД/БЕРЛИН, 5 окт - РИА Новости. Испанские банки продолжают обслуживание карт с системой UnionPay, сообщили РИА Новости в нескольких местных кредитных организациях.Ранее в СМИ появились сообщения, что россияне не могут снять наличные с карт этой платежной системы. В частности, упоминались банкоматы Euronet, Kutxabank, NG и Bankiter. На сайте UnionPay в разделе, посвященном Испании, эти названия не фигурируют в списке банков, которые обслуживают такие карты в этой стране."У нас нет никаких распоряжений по блокировке операций, производимых любыми картами UnionPay", — сказал РИА Новости сотрудник CaixaBank, одного из самых крупных в Испании.В банках BBVA, Santander и Cajamar, официально работающих с системой UnionPay, РИА Новости сообщили, что им тоже не поступало никаких распоряжений по прекращению обслуживания.Корреспондент РИА Новости без проблем снял деньги в банкомате Santander, воспользовавшись картой системы UnionPay.В Германии их принимают банкоматы Deutsche Bank. В настоящий момент они продолжают выдавать наличные по картам с системой UnionPay, полученных в российских банках. Как сказали корреспонденту РИА Новости в кол-центре Deutsche Bank, момент никаких изменений нет. "Пока мне неизвестно, планируется ли ввести какие-либо ограничения в этой связи", - сказала оператор справочной банка.В среду стало известно, что Коммерческий банк Чехии, один из крупнейших в стране, перестал обслуживать карты платежных систем UnionPay и American Express независимо от того, в какой стране они выданы, сообщили РИА Новости в отделении карт этой кредитной организации.Кроме того, карты UnionPay перестали обслуживать банкоматы Nosto, единственной сети в Финляндии, работающей с китайской платежной системой. Причиной послужил повышенный спрос на наличные со стороны россиян, рассказал РИА Новости представитель владеющей банкоматами Nokas CMS Ристо Лепо.

https://ria.ru/20221003/finlyandiya-1821083890.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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