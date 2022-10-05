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Названы страны Европы, где принимают карты UnionPay - РИА Новости, 05.10.2022
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Туризм
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Названы страны Европы, где принимают карты UnionPay
Названы страны Европы, где принимают карты UnionPay - РИА Новости, 05.10.2022
Названы страны Европы, где принимают карты UnionPay
Испанские банки продолжают обслуживание карт с системой UnionPay, сообщили РИА Новости в нескольких местных кредитных организациях. РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T18:59
2022-10-05T18:59
туризм
туризм
испания
европа
германия
deutsche bank
american express
новости - туризм
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МАДРИД/БЕРЛИН, 5 окт - РИА Новости. Испанские банки продолжают обслуживание карт с системой UnionPay, сообщили РИА Новости в нескольких местных кредитных организациях.Ранее в СМИ появились сообщения, что россияне не могут снять наличные с карт этой платежной системы. В частности, упоминались банкоматы Euronet, Kutxabank, NG и Bankiter. На сайте UnionPay в разделе, посвященном Испании, эти названия не фигурируют в списке банков, которые обслуживают такие карты в этой стране."У нас нет никаких распоряжений по блокировке операций, производимых любыми картами UnionPay", — сказал РИА Новости сотрудник CaixaBank, одного из самых крупных в Испании.В банках BBVA, Santander и Cajamar, официально работающих с системой UnionPay, РИА Новости сообщили, что им тоже не поступало никаких распоряжений по прекращению обслуживания.Корреспондент РИА Новости без проблем снял деньги в банкомате Santander, воспользовавшись картой системы UnionPay.В Германии их принимают банкоматы Deutsche Bank. В настоящий момент они продолжают выдавать наличные по картам с системой UnionPay, полученных в российских банках. Как сказали корреспонденту РИА Новости в кол-центре Deutsche Bank, момент никаких изменений нет. "Пока мне неизвестно, планируется ли ввести какие-либо ограничения в этой связи", - сказала оператор справочной банка.В среду стало известно, что Коммерческий банк Чехии, один из крупнейших в стране, перестал обслуживать карты платежных систем UnionPay и American Express независимо от того, в какой стране они выданы, сообщили РИА Новости в отделении карт этой кредитной организации.Кроме того, карты UnionPay перестали обслуживать банкоматы Nosto, единственной сети в Финляндии, работающей с китайской платежной системой. Причиной послужил повышенный спрос на наличные со стороны россиян, рассказал РИА Новости представитель владеющей банкоматами Nokas CMS Ристо Лепо.
https://ria.ru/20221003/finlyandiya-1821083890.html
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туризм, испания, европа, германия, deutsche bank , american express, новости - туризм, туристы, финляндия, чехия, банки, unionpay
Туризм, Туризм, Испания, Европа, Германия, Deutsche Bank , American Express, Новости - Туризм, туристы, Финляндия, Чехия, Банки, UnionPay
18:59 05.10.2022
 
Названы страны Европы, где принимают карты UnionPay

Банки Испании и Германии сообщили, что продолжают обслуживание карт UnionPay

© РИА Новости / Василий Батанов / Перейти в медиабанкОформление новой платежной карты Международной Китайской платежной системы UnionPay
Оформление новой платежной карты Международной Китайской платежной системы UnionPay - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© РИА Новости / Василий Батанов
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МАДРИД/БЕРЛИН, 5 окт - РИА Новости. Испанские банки продолжают обслуживание карт с системой UnionPay, сообщили РИА Новости в нескольких местных кредитных организациях.
Ранее в СМИ появились сообщения, что россияне не могут снять наличные с карт этой платежной системы. В частности, упоминались банкоматы Euronet, Kutxabank, NG и Bankiter. На сайте UnionPay в разделе, посвященном Испании, эти названия не фигурируют в списке банков, которые обслуживают такие карты в этой стране.
"У нас нет никаких распоряжений по блокировке операций, производимых любыми картами UnionPay", — сказал РИА Новости сотрудник CaixaBank, одного из самых крупных в Испании.
В банках BBVA, Santander и Cajamar, официально работающих с системой UnionPay, РИА Новости сообщили, что им тоже не поступало никаких распоряжений по прекращению обслуживания.
Корреспондент РИА Новости без проблем снял деньги в банкомате Santander, воспользовавшись картой системы UnionPay.
В Германии их принимают банкоматы Deutsche Bank. В настоящий момент они продолжают выдавать наличные по картам с системой UnionPay, полученных в российских банках. Как сказали корреспонденту РИА Новости в кол-центре Deutsche Bank, момент никаких изменений нет. "Пока мне неизвестно, планируется ли ввести какие-либо ограничения в этой связи", - сказала оператор справочной банка.
В среду стало известно, что Коммерческий банк Чехии, один из крупнейших в стране, перестал обслуживать карты платежных систем UnionPay и American Express независимо от того, в какой стране они выданы, сообщили РИА Новости в отделении карт этой кредитной организации.
Кроме того, карты UnionPay перестали обслуживать банкоматы Nosto, единственной сети в Финляндии, работающей с китайской платежной системой. Причиной послужил повышенный спрос на наличные со стороны россиян, рассказал РИА Новости представитель владеющей банкоматами Nokas CMS Ристо Лепо.
Логотип китайской платежной системы UnionPay - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
3 октября, 10:43Туризм
В Финляндии банкоматы перестали обслуживать карты UnionPay
 
ТуризмТуризмИспанияЕвропаГерманияDeutsche BankAmerican ExpressНовости - ТуризмтуристыФинляндияЧехияБанкиUnionPay
 
 
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