Названы страны Европы, где принимают карты UnionPay
Банки Испании и Германии сообщили, что продолжают обслуживание карт UnionPay
© РИА Новости / Василий Батанов / Перейти в медиабанкОформление новой платежной карты Международной Китайской платежной системы UnionPay
МАДРИД/БЕРЛИН, 5 окт - РИА Новости. Испанские банки продолжают обслуживание карт с системой UnionPay, сообщили РИА Новости в нескольких местных кредитных организациях.
Ранее в СМИ появились сообщения, что россияне не могут снять наличные с карт этой платежной системы. В частности, упоминались банкоматы Euronet, Kutxabank, NG и Bankiter. На сайте UnionPay в разделе, посвященном Испании, эти названия не фигурируют в списке банков, которые обслуживают такие карты в этой стране.
"У нас нет никаких распоряжений по блокировке операций, производимых любыми картами UnionPay", — сказал РИА Новости сотрудник CaixaBank, одного из самых крупных в Испании.
В банках BBVA, Santander и Cajamar, официально работающих с системой UnionPay, РИА Новости сообщили, что им тоже не поступало никаких распоряжений по прекращению обслуживания.
Корреспондент РИА Новости без проблем снял деньги в банкомате Santander, воспользовавшись картой системы UnionPay.
В Германии их принимают банкоматы Deutsche Bank. В настоящий момент они продолжают выдавать наличные по картам с системой UnionPay, полученных в российских банках. Как сказали корреспонденту РИА Новости в кол-центре Deutsche Bank, момент никаких изменений нет. "Пока мне неизвестно, планируется ли ввести какие-либо ограничения в этой связи", - сказала оператор справочной банка.
В среду стало известно, что Коммерческий банк Чехии, один из крупнейших в стране, перестал обслуживать карты платежных систем UnionPay и American Express независимо от того, в какой стране они выданы, сообщили РИА Новости в отделении карт этой кредитной организации.
Кроме того, карты UnionPay перестали обслуживать банкоматы Nosto, единственной сети в Финляндии, работающей с китайской платежной системой. Причиной послужил повышенный спрос на наличные со стороны россиян, рассказал РИА Новости представитель владеющей банкоматами Nokas CMS Ристо Лепо.
3 октября, 10:43ТуризмВ Финляндии банкоматы перестали обслуживать карты UnionPay