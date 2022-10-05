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Минфин выплатил в рублях купон по евробондам с погашением в 2042 году - РИА Новости, 05.10.2022
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Минфин выплатил в рублях купон по евробондам с погашением в 2042 году
Минфин выплатил в рублях купон по евробондам с погашением в 2042 году - РИА Новости, 05.10.2022
Минфин выплатил в рублях купон по евробондам с погашением в 2042 году
Минфин России в полном объеме выплатил в рублях купон по выпуску суверенных еврооблигаций с погашением в 2042 году, говорится в сообщении министерства. РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T11:33
2022-10-05T11:33
экономика
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
национальный расчетный депозитарий (нрд)
евробонды
рубль
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Минфин России в полном объеме выплатил в рублях купон по выпуску суверенных еврооблигаций с погашением в 2042 году, говорится в сообщении министерства.Платежный агент по еврооблигациям Национальный расчетный депозитарий (НРД) получил средства для выплаты купонного дохода по выпуску в сумме 4,9 миллиарда рублей (эквивалент 84,4 миллиона долларов)."Таким образом, обязательства по обслуживанию государственных ценных бумаг Российской Федерации исполнены Минфином России в полном объеме", - отмечает министерство.Минфин РФ в соответствии с указом президента от 22 июня перешел на новый порядок исполнения обязательств по суверенным евробондам, предусматривающий выплаты в рублях.
https://ria.ru/20221004/spasenie-1821304837.html
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экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии), национальный расчетный депозитарий (нрд), евробонды, рубль
Экономика, Россия, Министерство финансов РФ (Минфин России), Национальный расчетный депозитарий (НРД), евробонды, Рубль
11:33 05.10.2022
 
Минфин выплатил в рублях купон по евробондам с погашением в 2042 году

Минфин выплатил купон по евробондам с погашением в 2042 году на 4,9 миллиарда рублей

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкЗдание Министерства финансов Российской Федерации на улице Ильинке в Москве
Здание Министерства финансов Российской Федерации на улице Ильинке в Москве - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Здание Министерства финансов Российской Федерации на улице Ильинке в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Минфин России в полном объеме выплатил в рублях купон по выпуску суверенных еврооблигаций с погашением в 2042 году, говорится в сообщении министерства.
Платежный агент по еврооблигациям Национальный расчетный депозитарий (НРД) получил средства для выплаты купонного дохода по выпуску в сумме 4,9 миллиарда рублей (эквивалент 84,4 миллиона долларов).
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"Таким образом, обязательства по обслуживанию государственных ценных бумаг Российской Федерации исполнены Минфином России в полном объеме", - отмечает министерство.
Минфин РФ в соответствии с указом президента от 22 июня перешел на новый порядок исполнения обязательств по суверенным евробондам, предусматривающий выплаты в рублях.
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ЭкономикаРоссияМинистерство финансов РФ (Минфин России)Национальный расчетный депозитарий (НРД)евробондыРубль
 
 
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