https://ria.ru/20221005/evrobondy-1821639885.html
Минфин выплатил в рублях купон по евробондам с погашением в 2042 году
Минфин выплатил в рублях купон по евробондам с погашением в 2042 году - РИА Новости, 05.10.2022
Минфин выплатил в рублях купон по евробондам с погашением в 2042 году
Минфин России в полном объеме выплатил в рублях купон по выпуску суверенных еврооблигаций с погашением в 2042 году, говорится в сообщении министерства. РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T11:33
2022-10-05T11:33
2022-10-05T11:33
экономика
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
национальный расчетный депозитарий (нрд)
евробонды
рубль
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Минфин России в полном объеме выплатил в рублях купон по выпуску суверенных еврооблигаций с погашением в 2042 году, говорится в сообщении министерства.Платежный агент по еврооблигациям Национальный расчетный депозитарий (НРД) получил средства для выплаты купонного дохода по выпуску в сумме 4,9 миллиарда рублей (эквивалент 84,4 миллиона долларов)."Таким образом, обязательства по обслуживанию государственных ценных бумаг Российской Федерации исполнены Минфином России в полном объеме", - отмечает министерство.Минфин РФ в соответствии с указом президента от 22 июня перешел на новый порядок исполнения обязательств по суверенным евробондам, предусматривающий выплаты в рублях.
https://ria.ru/20221004/spasenie-1821304837.html
https://ria.ru/20221005/dollar-1821584751.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии), национальный расчетный депозитарий (нрд), евробонды, рубль
Экономика, Россия, Министерство финансов РФ (Минфин России), Национальный расчетный депозитарий (НРД), евробонды, Рубль
Минфин выплатил в рублях купон по евробондам с погашением в 2042 году
Минфин выплатил купон по евробондам с погашением в 2042 году на 4,9 миллиарда рублей